De la finca a la taza: el café en grano conquista con un sabor original
Irresistible y hecho en casa, Macchiato amplía su propuesta con una nueva línea de café para disfrutar de principio a fin.
Cada vez más personas eligen moler su propio café en casa; el ritual, el aroma y el sabor aseguran una experiencia irresistible. El secreto está en un proceso artesanal que empieza con la elección de los granos que llegan a casa para una molienda artesanal y una taza humeante que se disfruta en cada sorbo.
En línea con esta tendencia Macchiato presenta una nueva forma de disfrutar el café a partir de su reciente lanzamiento: la línea Terra. Se trata de una colección de cafés en grano pensada para quienes disfrutan moler su propio café y darle su toque personal a cada preparación. La novedad se suma a los clásicos de la marca: sus cápsulas y su café molido.
Ante el pedido de muchos clientes por una propuesta más profunda y artesanal, Macchiato decidió viajar al origen, para buscar granos seleccionados en fincas específicas y traerlos enteros, frescos y listos para que cada persona los prepare a su manera.
Cuatro orígenes
Para esta novedad, la elección del nombre no fue al azar, la línea Terra refleja a aquellos cafés que nacen del suelo de cada región, que son cultivados a mano y acompañados por generaciones de agricultores y expertos que cuidan cada etapa del proceso. La novedad se presenta en paquetes de 250 gramos y está compuesta por tres cafés de origen y un blend tradicional.
Uno de los tres cafés de origen es Macchiato Terra Perú, proveniente de la región de Cajamarca, sometido a un proceso de lavado y cultivado a 1.050 metros sobre el nivel del mar (msnm). Se trata de una variedad con notas de frutos secos dulces y frutos rojos que determinan un café equilibrado, suave y aromático, ideal para quienes buscan un sabor elegante y fácil de tomar todos los días.
El otro es Macchiato Terra Brasil, de la región de Minas Gerais, semi lavado y cultivado a 1.200 msnm; tiene notas inconfundibles de chocolate, mango y caramelo. El resultado es un café lleno de cuerpo y dulzor natural, típico del territorio brasileño, reconfortante y redondo.
El tercero es el Macchiato Terra Colombia, que se produce a 1.600 msnm y pasa por un proceso de lavado. Tiene notas de cítricos dulces, frutos rojos y vainilla. Es un café aromático, brillante y con un perfil más frutal, perfecto para quienes disfrutan cafés vibrantes y con personalidad.
Mientras que Macchiato Tradizionale – Blend combina intensidad, cuerpo y aroma en partes iguales. Un café clásico, versátil y fácil de disfrutar en cualquier método de preparación.
Con esta nueva línea, Macchiato amplía su propuesta y da un paso hacia una experiencia más completa: desde el origen de los granos hasta el momento en que cada persona decide cómo molerlos y prepararlos. Los nuevos Macchiato Terra ya se encuentran disponibles en www.macchiato.com.ar y en los canales oficiales de la marca.
Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.