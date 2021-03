Guillermina Valdés. Momento retro: cuando ganó Miss La Plage, en Punta del Este

En la última edición de ¡HOLA! Argentina, el manager Pancho Dotto rememora sus veranos dorados en Punta del Este. Entre varias anécdotas, todas imperdibles, recuerda cuando presentó a Guillermina Valdés en el concurso Miss La Plage. Fue en 1997, apenas algunos meses después de que Valdés, oriunda de Necochea, resultase elegida como “Mejor Cara” en el scouting nacional de Dotto Models.

Cuenta Pancho: “En Punta del Este había dos concursos importantes. Uno era Miss Punta del Este, donde buscaban a una chica de ojos claro, castaña clara y finísima. Había cuadras de cola para inscribirse. El otro se llamaba Miss La Plage, donde buscaban una chica distinguida pero con personalidad fuerte. Déborah del Corral fue ganadora de Miss La Plage en 1991. Yo nunca acompañaba a las chicas a los concursos. Iba, sacaba una mesa, y recién cuando coronaban a mi modelo subía a la pasarela para felicitarla. La ganadora se llevaba muchos dólares, un pasaje a Francia, un anillo de no se qué… Yo nunca ganaba nada. Justo esa noche, entre el público, había un argentino que debutaba como mánager de modelos y había presentado dos o tres chicas. Estaba pesadísimo, me gritaba dese su mesa quién iba a ganar. Decía muchos números diferentes, siempre los de sus chicas. En la tercera pasada, le pedí que se definiese por una y lo desafié a que, si estaba tan seguro, apostase mil dólares. Yo le expliqué que, para mí, ganaba la rubiecita, la número 4. Por supuesto, Guillermina se consagró Miss La Page y yo, por primera vez, me fui de un concurso de belleza con un premio: los mil dólares de la apuesta”.

Guillermina fue coronada con margaritas y recibió una botella de whisky Cutty Stark, otra de gaseosa con algunos dólares en su interior y una cajita de joyería. Para la foto final posó con tres consagradas: Carmen Yazalde, Mora Furtado y Analía Maiorana.

Junto a Florencia Gómez Córdoba, ganadora del scouting nacional de Dotto Models 1996. Guillermina fue distinguida como "Mejor Cara"

Pancho, con su cámara al cuello, registró todo el evento Archivo Pancho Dotto

