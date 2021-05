Gustavo Garzón y Viviana Canosa se trenzaron en un debate político por TV

Viviana Canosa y Gustavo Garzón protagonizaron un tenso cruce durante un programa televisivo. La conductora planteó que hacía falta diálogo entre los argentinos, mientras que actor le respondió que ella no colaboraba con esa idea.

“Lo que no sabemos es dialogar”, opinó Viviana Canosa durante la emisión última de Debo decir (América TV). Pero Gustavo Garzón le respondió: “Tenés una manera muy agresiva, tenés que ser más medida. El opositor no te va a aceptar cuando vos lo agredís, lo basureás, lo descalificás, decís que la vacuna es una m....a ¿Cómo vas a ir la casa de quien te está escupiendo y te está agrediendo? No es respetuosa tu manera de hablar”.

Gustavo Garzón y Viviana Canosa se cruzaron en una discusión política - Fuente: América TV

Luego, cada uno mencionó aspectos negativos del gobierno actual y del anterior. En esa dinámica, la locutora le preguntó al actor su opinión sobre la vacunación VIP o las declaraciones del procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zannini, quien se defendió de haber sido uno de los beneficiados en ese entonces debido a que lo hizo cuando “la vacuna era un veneno”.

Garzón, en tanto, le cuestionó a la periodista que no juzga de la misma manera la moral del gobierno de Cambiemos que la del actual y por qué no le dedica el mismo tiempo a temas como el blanqueo de capitales, “el partido judicial” o las escuchas ilegales.

“La verdad que no comparto”, se defendió Canosa. “Cada proyecto político tiene gente mejor y gente peor. El tema es si apoyás a uno u otro”, concluyó Garzón.

