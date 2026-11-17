Familia Zuccardi rompió una barrera histórica para el aceite de oliva argentino, en un contexto donde los grandes reconocimientos de la olivicultura mundial suelen tener acento mediterráneo.

Esta vez, dos premios obtenidos recientemente por la bodega mendocina lograron una dimensión que trasciende las fronteras de la provincia del sol y el buen vino: representan dos de los mayores hitos alcanzados por un productor argentino de aceite de oliva virgen extra a lo largo de la historia.

Con la variedad autóctona Arauco como emblema, el proyecto liderado por Miguel Zuccardi marca un antes y un después para la olivicultura argentina. Zuccardi

De hecho, estos premios siempre estuvieron reservados históricamente para productores de Italia, España y Grecia, que han dominado durante décadas los rankings, guías y concursos más prestigiosos del sector. Esto le otorga al proyecto desarrollado y liderado por Miguel Zuccardi todavía más mérito, tras alcanzar dos distinciones reservadas habitualmente para los principales referentes de Europa.

Primero, obtuvo el máximo puntaje posible en la guía internacional Flos Olei 2027, convirtiéndose en el primer productor fuera de la cuenca mediterránea en alcanzar los 100 puntos. Luego, su aceite Selección de Finca Arauco 2026 fue distinguido con el primer premio en la categoría Frutado Verde Intenso del Premio Mario Solinas, organizado por el Consejo Oleícola Internacional (COI). Es el segundo año consecutivo que este aceite se alza con este galardón, ya que el año pasado la distinguida fue la cosecha 2025.

El peso de la élite internacional

La importancia de ambos reconocimientos radica en quiénes los otorgan. Flos Olei, dirigida por el crítico italiano Marco Oreggia, es considerada una de las principales referencias internacionales del sector. Cada año evalúa productores de 57 países y selecciona las 500 mejores fincas olivícolas del mundo.

En la edición 2027, apenas 13 establecimientos alcanzaron la puntuación perfecta de 100 puntos. Doce pertenecen a Italia, España y Croacia. El restante está en Mendoza. Esto corona un camino de reconocimientos que Familia Zuccardi venía obteniendo de parte de esta publicación, ya que hace dos años había alcanzado los 98 puntos y el año pasado los 99.

Con la variedad autóctona Arauco como emblema, el proyecto liderado por Miguel Zuccardi marca un antes y un después para la olivicultura argentina. Zuccardi

Más que una distinción individual, el resultado representa el fin de un límite histórico para la actividad. Desde su origen, la excelencia del aceite de oliva estuvo asociada casi exclusivamente a los territorios mediterráneos. Y que un productor argentino haya ingresado en el exclusivo salón de la fama de la guía constituye una validación inédita para la calidad alcanzada por la olivicultura nacional.

El caso del Premio Mario Solinas tiene además un significado especial dentro de la industria. Organizado por el Consejo Oleícola Internacional (COI), el principal organismo intergubernamental del sector, es considerado uno de los concursos más exigentes y prestigiosos del mundo. Los aceites son sometidos a análisis físico-químicos y sensoriales realizados por jurados especializados, bajo estrictos protocolos de control y trazabilidad.

Para un productor argentino, este reconocimiento implica competir y prevalecer frente a algunos de los mejores aceites del Hemisferio Sur bajo parámetros internacionales de excelencia. También representa una poderosa herramienta de posicionamiento en mercados donde los consumidores y compradores profesionales utilizan este tipo de premios como referencia al momento de evaluar calidad.

La apuesta por la variedad Arauco

El reconocimiento llega después de más de dos décadas de trabajo intensivo. Desde que inició su proyecto olivícola en 2004, Miguel Zuccardi impulsó una estrategia basada en la innovación tecnológica, la búsqueda de identidad y la valorización de variedades adaptadas a las condiciones de Mendoza. Esa apuesta ya había sido reconocida por Flos Olei en 2020, cuando distinguió a la empresa con el reconocimiento Frontier Farm, como el productor más innovador fuera de la región de Mediterráneo.

Desde que inició su proyecto olivícola en 2004, Miguel Zuccardi impulsó una estrategia basada en la innovación tecnológica, la búsqueda de identidad y la valorización de variedades adaptadas a las condiciones de Mendoza. Zuccardi

En el centro de esa visión aparece una variedad en particular: la Arauco. Considerada la variedad más emblemática de Argentina y prácticamente inexistente en otros países productores, durante años estuvo asociada principalmente a la elaboración de aceitunas de mesa. Sin embargo, Miguel Zuccardi fue uno de los pioneros en demostrar su potencial para producir aceites de oliva virgen extra de alta calidad y en promover su preservación y difusión internacional.

“En aquel momento producir aceites varietales era una novedad en Argentina y también algo poco frecuente a nivel mundial”, cuenta Miguel Zuccardi, actual director de la División Aceites de Oliva.

Y agrega: “Un aspecto diferencial de ser olivicultores en Mendoza es que estamos al pie de la cordillera de los Andes y las condiciones climáticas nos permiten realizar una agricultura natural. Esto nos permitió un manejo orgánico en nuestros olivares y hoy tenemos 300 hectáreas bajo certificación”.

Esa apuesta encontró este año una confirmación excepcional. El aceite que obtuvo el Premio Mario Solinas fue justamente un monovarietal de Arauco, mientras que el reconocimiento de Flos Olei estuvo asociado al trabajo que la empresa viene desarrollando con esa variedad como expresión distintiva de la olivicultura argentina.

El aceite que obtuvo el Premio Mario Solinas fue justamente un monovarietal de Arauco, mientras que el reconocimiento de Flos Olei estuvo asociado al trabajo que la empresa viene desarrollando con esa variedad como expresión distintiva de la olivicultura argentina. Zuccardi

Arauco, como un Malbec del aceite de oliva

Los dos premios obtenidos por Familia Zuccardi reflejan una tendencia más amplia: el crecimiento sostenido de la calidad del aceite de oliva argentino y su creciente reconocimiento internacional.

Pero también ponen de relieve una estrategia singular. Mientras buena parte de la industria mundial compite a partir de variedades difundidas globalmente, la apuesta de Miguel Zuccardi ha sido convertir a la Arauco en una embajadora de la identidad argentina.

Y por primera vez, esa variedad identificada con Argentina ocupa un lugar central en dos de las distinciones más importantes de la olivicultura mundial. Y lo hace desde Mendoza, una región más conocida por sus vinos que hoy empieza a ganar reconocimiento entre los grandes productores de aceite de oliva virgen extra del planeta.

“Estoy convencido de que la búsqueda de la excelencia está ligada a expresar nuestra región y, sin duda, reflejar la rica historia que tiene la olivicultura de Mendoza”, finaliza Zuccardi.

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