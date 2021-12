Harry rompió el silencio tras las acusaciones al príncipe Carlos de beneficiar a un empresario

El príncipe Carlos está sospechado de otorgar privilegios de la corona a cambio de dinero. El caso, en concreto, es el del multimillonario saudí Mahfouz Marei Mubarak bin Mauhfouz, quien habría donado cantidades extraordinarias de libras y, como contraprestación, habría recibido un título de caballero y la ciudadanía británica.

El asunto se conoció en septiembre de este año cuando Michael Fawcett, director de la fundación benéfica del príncipe, tuvo que renunciar a su puesto para descomprimir la situación.

Ahora, en el marco de este escándalo, el príncipe Harry salió a decir que tanto él como su organización de caridad cortaron el vínculo con el millonario saudí en 2015, un año antes de que Carlos le otorgara a el

“El duque de Sussex y sus asesores, así como su fundación benéfica sin fines de lucro, Sentebale, cortaron los lazos con Mahfouz y sus asociados en 2015 y ya no aceptaron más donaciones de su parte y discontinuaron cualquier plan para un nuevo depósito”, señalaron en un comunicado. Según los informes, Harry tenía preocupaciones sobre los verdaderos motivos del empresario.

Mahfouz, que figura como donante en el sitio web de la fundación del príncipe Carlos, donó grandes sumas de dinero a proyectos de restauración de particular interés para el heredero de la corona británica.

En este sentido, los comentaristas especializados en realeza afirmaron que los comentarios de Harry eran una muestra de “superioridad”. Angela Levin, biógrafa del príncipe, dijo: “No menciona a Carlos por su nombre en su declaración, pero es un claro caso de superación. Harry busca cualquier ocasión para golpear a su padre y criticarlo. Es triste”.

Ingrid Seward, editora en jefe de la revista Majesty, comentó: “Él personalmente podría sentir que su padre es un idiota, pero nunca lo diría. Si hubiera alguien, echaría la culpa a Michael Fawcett. A Harry nunca le gustó Fawcett. La forma en que adulaba a su padre le resultaba desagradable”.

Según The Times, los asistentes del empresario saudí se pusieron en contacto con personas cercanas a Carlos sobre la perspectiva de un honor ya en 2011. Se dijo que sus ayudantes eran explícitos sobre la naturaleza transaccional del acuerdo, dejando en claro que, a cambio de dar grandes sumas de dinero a las organizaciones benéficas de Carlos, su equipo aseguraría el honor para Mahfouz.

The Mail on Sunday dijo que Fawcett envió una carta a Busief Lamlum, un asistente de Mahfouz, en 2017, en la que indicaba que sus donaciones caritativas también ayudarían a conseguir la ciudadanía. Decía: “A la luz de la generosidad actual y más reciente de su excelencia, me complace confirmarle, en confianza, que estamos dispuestos y felices de apoyar y contribuir a la solicitud de ciudadanía”.