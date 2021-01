Heroico: un repartidor de Amazon rescató a un bebé abandonado en la calle

La mañana del 18 de enero, la policía de Houston recibió una denuncia del robo de un auto, en el que se encontraba el bebé de la familia residente del vecindario de Sunnyside.

Minutos más tarde del hecho, las cámaras de seguridad capturaron una secuencia donde se observó que un sujeto llevaba en alzas al pequeño a más de un kilómetro y medio del lugar del robo. En ese sitio, el ladrón se deshizo del niño y lo dejó solo en la calle.

Afortunadamente, Juan Carlos Flores, un repartidor de Amazon, pasó por el lugar del suceso y encontró al niño a la deriva.

Las cámaras de seguridad registraron el momento exacto en el que el ladrón deja al bebé a la deriva

En una entrevista con Univisión, Flores expresó: “Estaba haciendo mi trabajo, y como era lunes mucha gente saca sus cosas para que las recoja la basura. A unos 100 pies vi el asiento de bebé, pero no me imaginé que un bebé pudiera estar ahí, hasta que pasé junto a él”. Al ver la situación, el repartidor narró que siguió su camino porque pensó que los padres estarían cerca. No obstante, regresó en unos minutos para ver si el bebé seguí allí y, para su sorpresa, el niño estaba en el mismo lugar.

Al ver la situación, se detuvo y se hizo cargo del bebé. Su primera acción fue tocar timbre en las casas más cercanas para consultar si el chico le pertenecía a alguna de las familias de la cuadra pero obtuvo todas respuestas negativas. En este sentido, el trabajador de Amazon explicó: “No se me hizo ya normal, estacioné la camioneta y me fui a la casa más cercana. El señor que vive en la casa me dijo que le tomara una foto al bebé mientras él llamaba a la policía y lo metieron a su casa” y agregó: “Cuando me acerqué al bebé no lo quise ni tocar, hasta me dieron ganas de llorar, me pegunté, ¿cómo es posible que alguien haya dejado un bebé aquí?”.

De esta manera se contactaron con la policía de Houston, que unió los cabos sueltos y llamó a la madre que denunció el robo de su auto. En todo momento, Flores se quedó en el lugar cuidando al bebé hasta que la mamá se hizo presentó y, entre lágrimas, le agradeció innumerables veces.

Allí le informaron al repartido de Amazon lo que había ocurrido y que el niño fue secuestrado junto con el auto. Los vecinos manifestaron que, previo a que Juan Carlos pasara por esa calle, vieron que seis vehículos circularon y ninguno se detuvo en ayuda del chico.

Ya con el bebé a cargo de su madre, fuentes oficiales informaron que Flores aseguró que “esta situación fue lo mejor que le pasó en su trabajo y que se sentía muy feliz de haber ayudado al niño y a la familia”.

LA NACION