Historial laboral: paso a paso, cómo consultar los aportes registrados en la Anses

Conocer y consultar el historial laboral registrado en la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) es un paso fundamental para cualquier trabajador argentino, dado que este documento refleja los aportes jubilatorios realizados a lo largo de la vida laboral.

Los pasos para consultar el historial laboral ANSES

Asegurarse de que los aportes estén correctamente registrados no solo permite tener un control sobre la trayectoria profesional, sino que también es clave para planificar la jubilación y otros beneficios previsionales.

A continuación, el paso a paso para aprender cómo consultar los aportes registrados en la Anses de forma rápida y sencilla.

¿Qué es el historial laboral?

El historial laboral es un registro detallado que contiene información sobre las relaciones laborales de una persona: empleadores, períodos trabajados, remuneraciones declaradas y los aportes previsionales que fueron realizados en cada etapa.

Este registro es administrado por la Anses y se actualiza de forma automática a partir de los datos provistos por los empleadores y ARCA.

Consultar tu historial permite:

Verificar que tus empleadores hayan realizado correctamente los aportes jubilatorios.

Controlar si están completos todos los períodos trabajados.

Detectar omisiones o errores que puedan afectar una futura jubilación.

Solicitar la regularización de situaciones laborales no registradas o mal registradas.

El historial laboral contiene toda la información sobre las relaciones laborales de una persona Rodrigo Nespolo

¿Quiénes pueden consultarlo?

Toda persona que tenga CUIL puede acceder a su historial laboral.

Esto incluye tanto trabajadores activos como jubilados. El único requisito es contar con una Clave de la Seguridad Social, la cual se puede obtener de manera gratuita desde el sitio web de la Anses.

¿Cómo crear la Clave de la Seguridad Social de la Anses?

¿Cómo obtener la clave de la Seguridad Social?

Si aún no se tiene la clave, puede ser generada si se siguen estos pasos:

Ingresar al sitio oficial.

Dirigirse a la opción Mi Anses.

Hacer clic en Creá tu clave y seguir las instrucciones.

Una vez creada, ya se puede acceder al sistema con el CUIL y la clave generada.

Este procedimiento puede hacerse completamente en línea. Y en caso de que el sistema requiera validar identidad, hay que concurrir a una oficina de Anses con el DNI.

¿Cómo consultar el historial laboral en Anses?

Luego de contar con la clave, se puede seguir este procedimiento para acceder al historial laboral:

Ingresar al portal de Anses y hacer clic en la opción Mi Anses .

. Loguearse con el número de CUIL y clave de la Seguridad Social .

y clave de la . Seleccionar la opción Trabajo y luego hacer clic en Consulta de Historia Laboral .

y luego hacer clic en . Luego aparecerá un listado con todos los empleadores registrados, los períodos trabajados y las remuneraciones declaradas. También se puede descargar un comprobante en formato PDF.

Es importante revisar esta información con atención. Si falta algún período de trabajo o que las remuneraciones no son correctas, es aconsejable iniciar un reclamo o solicitar la regularización.

Se recomienda consultar el historial una vez por año Leandro Garcia

¿Cada cuánto conviene consultar el historial?

No es necesario esperar hasta el momento de tramitar la jubilación para revisar tu historial.

Es recomendable hacerlo al menos una vez al año o cada vez que se cambie de empleo. De esta forma, se puede detectar a tiempo posibles inconsistencias y gestionarlas sin apuros.

Además, si se está por cumplir la edad jubilatoria, 60 años para mujeres y 65 para varones, verificar este registro se vuelve aún más relevante, ya que será la base sobre la cual Anses calculará tus haberes jubilatorios.

¿Se puede consultar desde el celular?

Anses cuenta con una aplicación móvil oficial que permite acceder a muchos de sus servicios, incluido el historial laboral.

Solo hay que descargar la app Mi ANSES desde la tienda de tu celular (App Store o Google Play), ingresar con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social y seguir los mismos pasos que en la versión web.

El historial laboral es un documento clave que refleja la vida laboral y los aportes que permiten acceder a una jubilación justa y completa. Consultarlo regularmente, es una buena práctica que todos los trabajadores deberían adoptar.