Qué tipo de tabla conviene usar para la cocina: ¿madera, plástico o metal?

Los utensilios de cocina son importantes al momento de preparar nuestra comida diaria, desde el tipo de olla o sartén en donde se cuece hasta los cubiertos. Pero en el amplio abanico de objetos que se utilizan para este proceso, uno de ellos puede que parezca indiferente y no lo es. La tabla donde se cortan los vegetales y la carne puede variar en tres materiales: madera, plástico o metal, pero ¿cuál conviene más?.

Qué tabla conviene utilizar para cortar los vegetales y la carne

En primer lugar, hay que advertir que siempre se sugiere tener dos tablas. Una para las verduras y otra para la carne de cualquier origen. De esta manera se evita la contaminación cruzada al momento de cocinar.

Plástico

Las tablas de plástico son las más utilizadas por su costo económico y fácil higiene. Sin embargo, con cada corte del cuchillo o cuchilla, se generan surcos que desgastan el material de manera rápida. Esto propicia una erosión que adhiere microplástico a la comida.

La tabla de pástico debe cambiarse con una frecuencia de seis meses (Fuente: Pexels)

Por otra parte, cuanto más líneas tenga la tabla, se hará una acumulación de restos de comida, que a largo plazo genera mugre y también contamina los alimentos. Esto puede favorecer la aparición de bacterias si no se reemplaza a tiempo. Si se opta por esta tabla, el cambio debe hacerse con una frecuencia de 6 meses.

Metal

Este material es el mejor para el uso en la cocina, ya que impide la absorción de líquidos y favorece una mejor limpieza. Aunque el constante corte del cuchillo desgasta la superficie, este no se compara con el plástico, lo que impide que exista una intoxicación de alimentos por restos acumulados.

La tabla de metal es una opción considerable porque evita la contaminación cruzada pero desgasta el filo de los cuchillos (Fuente: Imagen creada con Gemini IA)

Entre las opciones más recurrentes está la de acero inoxidable, titanio o aluminio. Esta variedad no suele elegirse con mayoría en los hogares, en especial porque el contacto con el cuchillo contribuye a que pierda el filo más rápido. Si se opta por esta tabla, el cambio debe hacerse con una frecuencia anual.

Madera

Este tipo de material es el más común, luego de la tabla de plástico. Si bien el metal ayuda a que no exista una contaminación de los alimentos por restos acumulados, la madera tiene propiedades antibacterianas y antimicrobianas que la vuelven una opción considerable.

La tabla de madera es ideal para el uso en la cocina (Fuente: pexels)

Con el paso del tiempo, los microorganismos quedan atrapados entre la fibra vegetal de la madera y esto provoca su muerte. Además, si se le provee de los cuidados necesarios, su vida útil puede extenderse por años, a diferencia de los otros dos materiales.

Para un cuidado correcto y mayor durabilidad, se recomienda un lavado con jabón suave y evitar la fricción con esponjas de acero que la dañan. Asimismo, es prudente secarla bien antes de su guardado y, de tanto en tanto, untarle aceite vegetal para que la superficie se hidrate.

Si se opta por este material, se debe renovar con una frecuencia de dos a tres años, según su estado.