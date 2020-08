Historias trágicas: seis niños famosos de Hollywood que murieron inesperadamente

Recordados por sus memorables papeles infantiles, estos actores fallecieron sorpresivamente a temprana edad

5 de agosto de 2020

Se trata de estrellas que iniciaron su carrera de actuación desde muy pequeños, pero su trayectoria se vio frustrada por diferentes sucesos que les arrebataron la vida. Muchos de ellos fallecieron en medio de grandes producciones cinematográficas y son recordados por sus memorables papeles de niños.

Cameron Boyce

Boyce, de 20 años, había sido diagnosticado con epilepsia

Era reconocido por su papel en la serie de Disney Jessie. Sin embargo, su carrera comenzó a los nueve años con la película de terror Reflejos en 2008 y después, en 2010, protagonizó la película Son como niños junto a Adam Sandler.

Cameron empezó a trabajar como actor a los ocho años, apareciendo en anuncios de Kraft Macaroni and Cheese, Fruit Loops, y Bisquick.

El actor falleció el 6 de julio de 2019 por una convulsión que le generó una enfermedad que le estaban tratando, según informó en su momento el medio estadounidense CNN. Boyce, de 20 años, había sido diagnosticado con epilepsia y fue esta patología la que le causó un ataque que lo llevó a la muerte.

Robert Knox

Knox fue atacado por intentar defender a su hermano menor ante dos hombres armados con cuchillos

A sus once años empezó a interpretar papeles pequeños en programas de televisión británicos como The Bill y After You Have Gone. En 2007 hizo de Marcus Belby en la película Harry Potter y el príncipe mestizo. Este fue el personaje más importante de su carrera e, incluso, llegó a firmar para la siguiente película de la saga, Harry Potter y las reliquias de la muerte.

Sin embargo, en 2008, a sus 18 años, fue apuñalado saliendo de un bar en Londres. Knox fue atacado por intentar defender a su hermano menor que estaba siendo amenazado por dos hombres armados con cuchillos. Los criminales fueron judicializados y encarcelados en 2009.

J. Madison Wright

La joven falleció por un paro cardíaco a sus 21 años

La actriz estadounidense es reconocida por su papel como True Danzinger en el programa televisivo Tierra 2. Su carrera como actriz comenzó a los nueve años en la comedia Grace Under Fire. En 1999, a Madison le detectaron una enfermedad cardiopulmonar y tuvo que recibir un trasplante de corazón que se llevó a cabo en el 2000.

Seis años después, tras volver a Kentucky de su luna de miel en Hawai con su esposo Brent Morris, la joven falleció por un paro cardíaco, según informó en su momento Los Angeles Times. Wright murió a los 21 años de edad.

Josh Ryan Evans

En 2005, entró a cirugía por una afección cardíaca y murió durante el procedimiento

Inició como actor a los 12 años apareciendo en pequeños comerciales. En el 2000 interpretó el papel más importante de su carrera como el joven Grinch en la película How the Grinch Stole Christmas. Después, Evans tuvo apariciones cortas en la miniserie PT Barnum.

En 2005, a sus 20 años, entró a cirugía por una afección cardíaca, pero murió durante el procedimiento.

Sammi Kane Kraft

La joven iba como pasajera en la parte trasera de un auto que fue impactado por otro vehículo en California

La actriz se destacó por su participación en la remake de la película Bad News Bears en 2005, interpretando a Amanda Whurlitzer. En ese momento, Kane tenía 6 años y fue la primera gran producción que hizo durante su carrera. Después, su popularidad creció cuando compitió en los Juegos Olímpicos Junior como atleta.

En 2012, a sus 20 años, Sammi murió en un accidente automovilístico. La joven viajaba como pasajera en la parte trasera de un carro que fue impactado por otro vehículo en California.

Skye McCole Bartusiak

A los 21 años, fue encontrada sin vida en su casa y aún se desconoce qué provocó su prematuro fallecimiento

Su primer gran papel fue en la película El patriota cuando tenía 9 años. Después, en 2001, interpretó a Marilyn Monroe en la serie de televisión Blonde. Posteriormente, hizo parte de varias películas y largometrajes estadounidenses.

En 2014, el portal TMZ anunció que la joven fue encontrada muerta en su apartamento en Houston. Su madre le dijo al medio que McCole había estado sufriendo ataques de epilepsia y esto pudo causar su muerte.