Horóscopo 2021: Mhoni Vidente reveló las palabras clave para cada signo

La cubana especialista en astrología predictiva definió qué frase regirá el año de cada signo

Con una marcada presencia en redes sociales y programas de la televisión mexicana, Mhoni Vidente sorprende con sus predicciones. Ahora, la cubana especialista en astrología predictiva elaboró una lista con las palabras clave para cada uno de los doce signos del zodíaco.

Previo a la llegada de 2021, Mhoni Vidente había sorprendido con sus predicciones para este año. Desde su cuenta de Twitter, compartió las palabras clave y las frases que regirán a las personas según el signo del zodíaco. Además, las especialista detalló una serie de características según el momento del año en el que nacieron las personas.

Horóscopo 2021: las palabras clave para cada signo del zodíaco

Aries

Tu palabra clave para este año es YO SOY, que significa la fortaleza e inteligencia para llevar acabo todo lo que planeás en tu vida y más en este año de triunfos para ti; pero debés de tener en cuenta que no debés caer en la soberbia y sobrada autoconfianza que eso te va dañar en tus acciones para llegar al éxito.

Tus principales puntos débiles van a ser el dolor de cabeza y demasiada tensión nerviosa por lo perfeccionista de tu signo, por ese se recomienda un tipo de terapia de espiritualidad y no dejar el ejercicio: eso te va mantener más sano en todos los sentidos. Recordá que tu característica principal de signo es el primer elemento de fuego, y eso te hace ser muy positivo ante todo lo que se presente y siempre vas a dar la respuesta correcta a lo que te la pidan. Por esto, tratá de estudiar psicología, medicina y sobre todo liderazgo político o social, que eso se te va dar muy fácil este año.

Va ser muy importante que tu lugar de trabajo tenga una ventana y mires hacia la calle o la cuidad para que el Aries se sienta libre de hacer lo que más le guste. Así verás cómo vas aprovechar más el tiempo y podrás desenvolverte de lo mejor.

En la cuestión amorosa te dice esta palabra que va ser un año de ya tener una sola pareja y formalizar y dejar esa mal actitud de ser infiel y sobre todo territorial. Va ser un año para madurar y convertirse en padres. Tus números de la suerte de esta semana son el 13 y 27.

Tauro

Tu palabra clave de este año es YO QUIERO, que significa sin dudas el tener más poder en tu vida laboral y sobre todo sobresalir en cualquier campo que se le indique al signo de Tauro.

Este año los Tauro van a ser los mejores deportistas y siempre van a mantener una condición de estar saludable. Además, en sí, este año los Tauro serán los mejores amantes y casi nunca se van a dejar atrapar por su pareja. Este signo dominará por completo la libertad de su vida.

El punto débil van a ser el oído y la vista, es decir, casi todos los sentidos, por eso se deben de cuidar de infecciones para que así se puedan mantener de la mejor manera.

Como es un signo de tierra y es siempre fijo van a ser pocos los viajes en este año y buscarán tener algo de su propiedad como una casa o un auto para sentir que están progresando en su vida.

Por otro lado tendrán tendencia a lo negativo por su cualidad de signo, por eso siempre deben de estar haciendo obras de caridad o ayudar a los demás para quitarse todas esas energías negativas que lo pueden rodear. Van ser los mejores administradores. Tendrán un negocio propio que los llevará a tener mas abundancia. En esta semana los números de la suerte son 9 y 14.

Géminis

Tu palabra clave va ser YO PIENSO, indiscutible palabra de este signo. Como es el gemelo del zodiaco esto los hace ser los pensadores de este año y, con su doble intuición, en todo lo que vayan a realizar les va ayudar a salir adelante de cualquier problema. Por eso, con la dualidad de pensamiento en sí, va ser un gran año para el géminis en todo lo relacionado a la moda, a lo artístico y, sobre todo, en cuestiones políticas, donde llegarán a ser líderes fuertes de la sociedad

En cuestión de su ámbito laboral van a llegar a proyectarse como jefes o directivos de la empresa donde trabajan; el problema será en su ámbito amoroso, es decir que tiende a tener rupturas o separación drástica de su pareja por celos infundados; por eso se les recomienda que manejen la paciencia en todos los sentidos.

Su punto débil será los bronquios, las manos y sobre todo la espalda, por eso se les aconseja dejar el cigarrillo y mantener una alimentación alta en calcio y Vitamina C para que se mantengan saludables.

Tus números de la semana son 2 y19.

Cáncer

La palabra clave para este año va ser YO SIENTO. Esto le va ayudar a este signo a desarrollarse más en lo profesional, por lo que cualquier problema o dificultad la van a poder sacar adelante por la gran sensibilidad de su signo. Por eso será un gran año para aquellos que son líderes sociales, médicos y comunicadores. Serán el pilar de su familia por su gran sensibilidad ante todos los demás.

Como es el primer signo de agua y su lado es negativo los hace muy sentidos y rencorosos ante sus parejas, van a tener que trabajar para quitarse esos pensamientos y ser felices junto al otro.

Su punto débil va ser el hígado y estómago. Se les recomienda dejar a un lado los vicios como el alcohol y el cigarrillo y mantenerse saludables con un buen ejercicio.

Sin duda los Cáncer en este año van a lograr a ser buenos padres. Podría haber un embarazo que los hará mejores personas. Sin embargo, deben de tener cuidado con las traiciones de amigos, de gente del trabajo o de familiares. No deben confiar tanto su vida a los demás. Su mayor cualidad es el habla, es decir, son grandes comunicadores del pensamiento y razón humana. Los números de la suerte de esta semana son 03 y 29.

Leo

La palabra clave del signo de fuego es YO FUERTE, indiscutible palabra para un gran signo que va tener un año de retos y responsabilidades. Los va poder llevar a cabo sin problema, pero su lado negativo va ser la intolerancia ante los demás y no dejar que nadie pueda opinar sobre su vida. Es decir, será un año de imponer su razón y carácter, por eso se les recomienda que traten de estar un poco más relajados y no alterarse por cualquier cosa.

Su punto débil será el corazón y la garganta, por eso se les recomienda una dieta balanceada y dejar vicios, como el cigarrillo, que les ocasionará problemas graves de salud.

Como profesionales, en su ámbito de trabajo llegarán al éxito pero tendrán que cuidarse de sus propias palabras para que no caigan en la soberbia o sabotearse a sí mismos con su carácter tan bipolar... por eso se les recomienda siempre pensar más de dos veces antes de actuar.

Como es un signo positivo eso les ayuda a estar siempre bien en cuestión económica pero tendrán que cuidar los gastos innecesarios y sobre todo buscar generar un patrimonio en su vida.

Será un año de muchos viajes y de estar conociendo personas de otros países que ayudarán a salir adelante en cuestión económica. Cuidado con los divorcios en este 2021. Sus números de la semana van a ser 05 y 44.

Virgo

Tu palabra clave para este año es YO ANALIZO, que va ser de gran ayuda para puedas lograr lo que tanto deseás en cuestión de tener un patrimonio o formar una familia.

Como sos un signo de tierra mutable, es decir, cambiante de pensar y sobre todo de sabotearse al momento de tomar una decisión personal por los miedos interiores, se les recomienda tomar cursos de neurolingüística y elevar el nivel de espiritualidad para así salir adelante siempre.

Virgo es de tendencia a lo negativo. Esta palabra te va ayudar para que puedas decidir lo mejor para tu vida, el YO ANALIZO te dice que debés siempre pensar dos o más veces lo que vayas a tomar como soluciones y medir tus palabras al momento de estar molesto. Así verás que tendrás éxito.

Va ser un año de cambios radicales en cuestión de pareja. Decidirás tener una pareja estable y duradera y quitarte esos malos amores que no eran para vos y solo buscan un interés económico.

Como sos el signo más organizado y limpio del zodiaco eso te ayudar a ser un gran administrador, líder empresarial, el tener un negocio propio. En este año será reflejado el triunfo en asuntos legales o papelería de migración. Tu punto débil son los nervios y el cerebro, es decir, presiones fuertes y dolores de cabeza, por eso se les recomienda que se cuiden en su vida diaria. Tus números de la suerte de esta semana son 03 y 29.

Libra

Tu palabra clave de este año va ser YO EQUILIBRO. Sin dudas la palabra describe muy bien a tu signo, que es la balanza del zodiaco. Este año apuntará a tener un proyecto de vida, es decir, a formar un hogar y tener un patrimonio que eso es lo fundamental para los Libra, y dejar a un lado los amores prohibidos que solo te quitan tiempo.

En sí, este año con esa palabra YO EQUILIBRO, te va ayudar a crecer más en lo profesional y vas a ser el mediador de todos los problemas que tengas en tu ámbito laboral; los de Libra serán grandes comunicadores, psicólogos, líderes social y vendedores en cuestión de comercio.

Tu punto débil van ser los riñones y el sistema reproductivo, por eso se les recomienda un chequeo medico y descartar cualquier problema de infección sexual en su vida.

Como es un signo de aire y su tendencia es ser positiva eso les va ayudar a estar creciendo en lo económico, pero deben cuidar siempre todos los contratos y leer antes de firmar algún proyecto. Tus números de la semana son 06,55.

Escorpio

Tus palabras del año van a ser YO DESEO y YO CALLO. Esto te dirá que en este año tu signo deberá ser más prudente con sus palabras y tratar de ya no herir a los que lo rodean con sus malos comentarios. Lo más importante será tu voz: tendrás una repercusión muy fuerte en todo lo que realices. Esto significa que el escorpión llegará al éxito y será un gran líder social o político.

También la palabra YO DESEO significa que tenés que rendirte cuando quieras algo en tu vida y que deberás poner todo de tu parte para tener eso que tanto deseás.

Como es un signo de agua y su lado es negativo tendrá que tener cuidado con los amores traicioneros y saber realmente quién es la persona ideal en su vida sentimental y no caer en amores prohibidos e interesados económicamente.

Su punto débil van ser los genitales y el sistema reproductivo. Tus números de la semana son 00 y 23.

Sagitario

Tu palabra clave va ser el YO VEO es decir como es un signo de fuego y demasiado fuerte esta palabra nos va indicar que tendrá que ser muy cauteloso con todo lo que vaya a realizar y no dejarse llevar por malas decisiones y amistades que el signo de sagitario va ser un año de viajes y de constante progreso en su yo personal como el retomar otra vez los estudios, el poner un negocio propio y sobretodo el formar un amor que los haga sentir muy placenteros en su mundo amoroso, este palabra yo veo junto con este signo mutable y de tendencia positivo me dirá que este año va ser un de los mas fuertes y de suerte en la vida de los sagitarios pero deben de cuidarse de los fraudes y sobretodo no dejarse llevar por la ira cuando tengan alguna dificultad que los puede llevar a tener un terrible fracaso por eso es importante el mantenerse siempre pacientes, su punto débil va ser los nervios y los músculos como es un signo deportista siempre deberá cuidarse de un mal manejo del deporte y el sistema nervioso recordar que este signo tiene que dormir para poder estar tranquilo durante el día, tus números de la suerte son 03,27.

Capricornio

Tus palabras clave de este año van ser YO TENGO y YO USO. Sobre todo en este signo, que su elemento es la tierra y su tendencia es negativa, será definitivamente un año de acrecentar los bienes materiales o el hacer un patrimonio para su vida.

El decir constantemente YO TENGO lo va llevar al capricorniano a crecer más en lo profesional pero deberá tener cuidado con su carácter temperamental, ya que eso le puede afectar en su éxito y tener problemas con las personas que lo rodean.

La palabra YO USO significa que en este año no podrá decir que "no" a los retos que se le presenten y deberá ser más autosuficiente y vivir un tiempo solo o separase de la familia. Una idea que aparece es irse a otro país o cuidad. Esto los llevará a crecer mucho más en su vida personal.

S punto débil va ser la piel y el cabello, por eso necesita llevar un buen tratamiento. Tus números mágicos en esta semana son 01 y 33.

Acuario

Las palabras clave de este año van ser YO SÉ y YO TENGO. Como es un signo de aire y su tendencia es positiva, todo indica su deseo de tener éxito en todo lo que se proponga

YO SÉ significa que siempre tendrá la solución adecuada para cada problema y podrá lanzarse como un verdadero jefe de empresa y tener un negocio propio. Este año les vendrá muy bien a los acuarianos ser más independientes en su vida económica y personal.

YO TENGO es de pertenencia. Es decir, este año buscará una formalidad en su relación amorosa y convertirse en padre. La era de Acuario reinará este 2021

En su lado negativo deberá cuidarse de los rencores y pleitos del pasado, es decir, tratar de dejar todo atrás y volver a comenzar con una vida más sana; va ser un año para ser el mejor vendedor y el mejor relacionista público.

Su punto débil es la columna vertebral y las piernas, por eso se les recomienda un chequeo constante de todo su cuerpo. No olvidemos que el signo de acuario este 2021 triunfará en cuestiones políticas o de leyes, es decir, todo lo referente al servicio social.

Será un año para encontrar el verdadero amor y la razón de por qué estás en este plano terrenal. Tus números de esta semana van ser 06 y 77.

Piscis

Las palabras claves de este año van ser el YO CREO y YO PODEROSO.

Sin dudas estas palabras, junto al signo consentido de Dios, me indica que va ser un gran año para los piscianos.

El decir YO CREO en este 2021 te va dar la oportunidad de salir adelante de cualquier problema o situación legal, es decir, el triunfo lo tendrás y solo deberás manejar más tus sentimientos de coraje y así dejar que tu mentalidad te ayude a salir adelante.

Junto con la palabra YO PODEROSO te dice que este año es el momento de volver a comenzar en todo, volver a retomar los estudios y dejar ese amor que no era para vos. También, para conocer personas que construyan tu éxito, para tomar la decisión de irte a vivir a otro país y reinventarte en todo lo personal.

Como es un signo de agua y su tendencia es negativa se les recomienda no dejarse llevar por los sentimientos de celos, pasión, soberbia y no caer en tentaciones de vicios o drogas.

Tu punto débil va ser los pies y el sistema linfático, por eso necesitan llevar una dieta saludable y un régimen de ejercicio para no caer en enfermedades. Va ser un año de encontrar tu verdadero camino en la vida. Tus números de la suerte son 08, 77, 21.