Horóscopo chino del 1 al 8 de noviembre: cuáles son las predicciones, según el año de nacimiento

Rata (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Oportunidades, armonía y bonanza para el Mono. Se abren nuevas perspectivas y es muy posible que encuentres la manera de salir de circunstancias que te limitaban. Te liberarás de temores e inseguridades y te sentirás renovado. Las condiciones tienden a mejorar y te sentirás a gusto asumiendo retos, nuevos desafíos comerciales o cambios innovadores en el trabajo. Una etapa favorable para el amor, donde los encuentros, la pasión y el entusiasmo serán una constante. Es hora de buscar lo que realmente deseas encontrar en una pareja. Trata de no distraerte, podrías perder el rumbo.

Tendencia : Buena energía que te hará resplandecer.

Buey (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Período óptimo para el desarrollo, el crecimiento y la expansión del Buey. La eficiencia y el sentido práctico te permitirán organizarte y delegar tareas cuando sea necesario. Se pondrá en juego una potente creatividad para enfrentar problemas y delinear nuevos proyectos. Decidirás con convicción el camino a tomar dejando atrás viejas ataduras y temores. El área de las finanzas se encuentra beneficiada, promete mejoras económicas, buenas noticias y la posibilidad de saldar deudas o darte algún gusto. En el amor, puede que esquives los compromisos. Te sentirás libre permitiéndote una aventura fuera de los esquemas.

Tendencia : El equilibrio y bienestar dependerán de un buen entorno afectivo.

Tigre (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Se movilizan las energías y ciertas cuestiones que estaban en espera comienzan a avanzar para el Tigre. Es posible que empieces a idear un negocio con colegas o amigos. Se verán favorecidos los contactos profesionales, las ambiciones personales y los cambios a largo plazo. Procurá administrar tiempo y energía de manera sabia, ya que se trata de una buena época para alcanzar metas que demandan constancia y esfuerzo. Realizar actividades físicas será fundamental en esta etapa para aflojar tensiones y dormir bien. En el amor, trasladar viejas experiencias a tu situación actual será una gran tentación, pero también un error.

Tendencia : Dosificar la energía y evitar excesos de cualquier tipo.

Gato (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011. 2023)

La semana se presentará dinámica en todo sentido para el Gato. La influencia del momento sugiere reafirmar tu potencial intelectual e invita a abrirte a lo nuevo. Sin embargo, habrá importantes exigencias en el sector laboral o profesional, por lo que deberás tomarte todo con calma. Ocasión de reflexionar sobre la forma en la cual deseás exponerte, el lugar que querés ocupar y la forma de expresar tus ideas. Deberás evitar enfrentamientos con autoridades, ya que puede ponerse a prueba tu tolerancia y paciencia. En el amor, dejarás atrás la incertidumbre y los temores que a veces te dominan y serás más flexible con vos mismo y con los demás.

Tendencia : Ideas y relaciones que favorecen tus aspiraciones.

Dragón (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

El panorama financiero es positivo para el Dragón pero las circunstancias te exigirán ser más dúctil y escuchar a las personas de confianza que te ayudarán a elegir correctamente. Será preciso ordenarte, simplificar tu vida y solo concentrarte en lo que es realmente importante. Ganarás en tiempo, rendimiento y productividad. Se verán premiados los esfuerzos pero convendrá afianzar y asegurar todo asunto que sea inestable o inseguro. Momento importante para la vida afectiva. Te sentirás más tranquilo y lograrás retomar la confianza y la armonía con amigos y en tus relaciones más íntimas.

Tendencia : Cálidos momentos compartidos en familia.

Serpiente (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

La persistencia y voluntad te llevarán a alcanzar tus objetivos. Momento de intensa transformación para la Serpiente: podrás sentirte más fortalecido y seguro. Una semana pacífica con el tiempo suficiente para analizar los próximos movimientos a realizar. Te sentirás a gusto en tu ámbito laboral y con ánimos de crecer. Con buena disposición y la cabeza puesta en la tarea, contarás con gran habilidad para organizar y encaminar los proyectos, lo cual será motivo de elogios y reconocimiento. En la vida sentimental habrá reencuentros y alegrías. Superarás situaciones críticas y disfrutarás de idílicos momentos de amor.

Tendencia : Ritmo lento pero progresista que te guiará por buen camino.

Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Excelente momento en la vida del Caballo para tomar decisiones, planificar futuras inversiones y organizar cuentas y papeles. Aprenderás a relativizar algunos asuntos que antes te pesaban y te sentirás valorado por tus avances profesionales. Desarrollarás tus habilidades sociales y tendrás mayor libertad en el aspecto económico. Días en donde podrás sobresalir y alcanzar algún objetivo laboral. Estarás en contacto con lo que realmente sea importante en tu vida y necesitarás tiempo extra para dedicarte a ello sin complicaciones. Buena predisposición de ánimo; tiempo ideal para iniciar romances o avanzar en las decisiones de pareja.

Tendencia : Dotes de sensibilidad y destreza en el arte de amar.

Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Etapa creativa, surgen ideas nuevas que formarán parte de un buen proyecto a futuro en la vida de la Cabra. Conocerás a alguien muy bueno para los negocios y este encuentro casual se transformará en una propuesta laboral interesante. Se abre una etapa de realizaciones en donde podrás percibir un notable avance. La buena influencia del momento permitirá definir nuevas metas laborales que permitirán incrementar las ganancias. Momento positivo para realizar cambios que te permitan establecer relaciones afectivas de mayor confianza y plenitud. El amor puede estar relacionado al ámbito laboral o al de tus actividades.

Tendencia : Manifestarás tu lado más inspirado y artístico.

Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Tiempo de cosecha en la vida del Mono: podrás recoger los frutos de pasados esfuerzos. El reto estará en equilibrar los asuntos profesionales con los más privados y familiares. Ambas áreas requerirán de mucha atención y será preciso no descuidar ninguna para sentirte en armonía. Crecerán las responsabilidades pero recibirás a cambio grandes satisfacciones. Esta etapa traerá la oportunidad de renovar tu hogar así como también estar muy cerca de la familia. Se resuelven asuntos amorosos pero deberás cuidar las palabras y controlar los impulsos. Formalizaciones, proyectos a futuro.

Tendencia : Tiempo de compartir y cooperar.

Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Vivirás una etapa productiva que te dará un nuevo aliento para continuar adelante. Con inteligencia y buena administración saldarás deudas y guardarás un resto. Tu inteligencia brillará más que nunca y podrás planear estrategias para obtener dinero de las fuentes más impensadas. Te convertirás en líder de grupo o equipos de trabajo y te será sencillo manifestar esta faceta. Ocasión de ampliar conocimientos y tener mayor comprensión sobre tu entorno. Tiempo propicio para el Gallo para organizarse y poner orden en la casa, en el trabajo y en la rutina diaria. Un nuevo punto de partida en cuanto a la forma de pensar, comunicarte e intercambiar ideas.

Tendencia : Para triunfar en el amor tendrás que abrirte a lo nuevo.

Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Contarás con un apoyo energético especial que te permitirá superar los propios límites, enfrentar todo tipo de responsabilidades y fortalecer tu autoestima. Sabrás manejarte mejor con los números y obtener saldos favorables. Un período de gran inspiración para y lucidez para el Perro que se deberá aprovechar al máximo con buena predisposición y confianza. Tiempo de reflexión y nuevas posturas en cuanto a los afectos. Resurgirán cuestiones del pasado que te pondrán a prueba. La madurez y experiencia adquirida impedirá que tropieces con la misma piedra. Cuestionamientos que exigen cambios importantes en las parejas.

Tendencia : Todo dependerá de la constancia.

Chancho (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

La habilidad para incrementar los recursos alcanzará su punto máximo en la vida de Chancho. Estarás muy abocado a tus actividades por lo que deberás hacer ciertos ajustes en tus horarios a fin de no agotar las energías. Sentirás mucha satisfacción por la tarea cumplida pero si el trabajo diario no te permite espacio para la distracción y el ocio, deberás realizar los cambios necesarios para encontrar un sano equilibrio. En el amor, deberás cumplir las promesas que has hecho y recordar que las actitudes atropelladas y cambiantes pueden ocasionar incertidumbre, roces o discusiones.