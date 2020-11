Crédito: Shutterstock

¿Por qué plantear un horóscopo a partir del ascendente? El horóscopo lee la disponibilidad energética en función del tránsito de los planetas por los doce signos. Este movimiento se expresa en cada persona según el orden del zodíaco que propone el ascendente de su carta natal. El ascendente es fundamental porque indica en qué escenarios de la vida circulan los planetas. Por eso, para saber por dónde se está activando mayor energía es necesario conocer el mapa astral según el ascendente y las casas astrológicas. Para averiguarlo, hay varios sitios en internet que lo responden a partir de tu fecha, hora y lugar de nacimiento.

Ascendente en Aries

Marte (regente del ascendente en Aries) continúa su marcha directa en tu signo y acelera tu día a día con vertiginosidad. Es un buen momento para conectar con tu faceta hacedora y resolutiva pero no exijas. Por otro lado, Venus (planeta de las relaciones) en tránsito por Libra, tu eje complementario, conecta en cuadratura con Júpiter (planeta de la expansión) y con Saturno (planeta del compromiso) en los últimos grados de Capricornio. Esta configuración activa tu situación vincular y pide que te hagas cargo de lo que te pasa en ese plano. Tip: la responsabilidad seduce.

Ascendente en Tauro

Es el último fin de semana de esta intensa temporada escorpiana que ha puesto el foco en tu situación de pareja como tema. En diálogo con esta propuesta, este fin de semana Venus (regente del ascendente en Tauro) en tránsito por Libra (signo de aire, vincular) conecta matemáticamente en cuadratura con Júpiter (planeta de la expansión) y con Saturno (planeta del compromiso) en los últimos grados de Capricornio. Estas configuraciones son potentes y activan energéticamente preguntas por la responsabilidad sexoafectiva, la exigencia y el compromiso. Tip: es importante encontrar una forma de comunicación que no suene a demanda.

Ascendente en Géminis

Mercurio, regente del ascendente en Géminis, continúa su marcha directa por Escorpio (signo de agua, sensible) y desde el 19 de noviembre ha salido de su sombra de retrogradación. Ahora Mercurio avanza renovado y empieza a cosechar lo que cultivó: reflexión introspectiva y una nueva comunicación, más íntima. Esto no significa que ya sientas un cambio de vibración, pero es posible que de a poco el camino esté más allanado. Por otro lado, el sábado ingresa el Sol (fuente de energía del zodíaco) en Sagitario, tu eje complementario, e ilumina el ámbito de la pareja. Tip: no te olvides que lo tuyo es el humor.

Ascendente en Cáncer

Este fin de semana la configuración que más impacta en el ascendente en Cáncer es la conexión de Venus (planeta de las relaciones) en tránsito por Libra en cuadratura con Júpiter y Saturno en los últimos grados de Capricornio, tu eje complementario. En términos energéticos (y en este caso, también psicológicos) aparecen tensiones entre una exigencia perfeccionista con la pareja y, por otro lado, una búsqueda de independencia y autosuficiencia para no sentirte tan dependiente. Tip: encuentro con la soledad como algo que también puede suceder aun en el espacio compartido de la pareja.

Ascendente en Leo

Información energética importante para vos: el Sol (regente del ascendente en Leo) ha concluido su temporada escorpiana y da lugar a la sagitariana, expansiva y alegre. Para el ascendente en Leo el cambio de vibración es rotundo: se activa la zona de tu carta natal asociada a la identidad, renace el brillo fueguino, la espontaneidad y el entusiasmo. Además, este fin de semana la Luna (fuente de cuidado del zodíaco) estará en Acuario, tu eje complementario, y suma conexión en el ámbito de la pareja. Tip: momento para brillar.

Ascendente en Virgo

Mercurio, regente del ascendente en Virgo, continúa su marcha directa por Escorpio (signo de agua, sensible) y desde el 19 de noviembre ha salido de su sombra de retrogradación. Ahora Mercurio avanza renovado y empieza a cosechar lo que cultivó: reflexión introspectiva y que de a poco te animes a comunicar lo que te pasa en la esfera íntima. Por otro lado el sábado ingresa el Sol (fuente de energía del zodíaco) en Sagitario y lleva su energía a la base emocional de tu carta natal. Para vos puede ser una oportunidad para conectar con la confianza que necesitás para expresar temas sensibles. Tip: dicen que de los laberintos se sale por arriba.

Ascendente en Libra

Información energética importante para vos: Venus (regente del ascendente en Libra) en tránsito por tu signo conecta matemáticamente en cuadratura con Júpiter (Planeta de la expansión) y con Saturno (planeta del compromiso) en los últimos grados de Capricornio (signo de tierra, concreto). Estas configuraciones son potentes y activan energéticamente preguntas por la responsabilidad sexoafectiva, y por cómo la relación de pareja a veces se transforma en un espacio cargado de exigencia y formalidades. Tip: complacer a tu pareja sin pensar en vos no es tan buen negocio.

Ascendente en Escorpio

Este fin de semana el Sol (fuente de energía del Zodíaco) se despide de tu signo e intensifica las preguntas por tu identidad y cómo expresas tu costado más sensible sin sentirte vulnerable o en plena exposición. Por otro lado, Mercurio (planeta de la comunicación) en tránsito por Escorpio sale de su zona de sombra y empieza a mostrar el trabajo realizado: reflexión introspectiva y que de a poco te animes a comunicar lo que te pasa en la esfera íntima. Tip: ciclos que se cierran.

Ascendente en Sagitario

Es posible que sientas un cambio energético fuerte ya que este sábado el Sol (fuente de energía del Zodíaco) ingresa en tu signo y trae una interesante vibración vital y entusiasta que va muy de la mano con la sensación de fin de año que tenés. Además, Júpiter (tu regente), que ya está en la fase final de su tránsito por Capricornio (signo de tierra, concreto), conectó matemáticamente con Venus (planeta de las relaciones) en Libra y esto añade a tu confianza vital una dosis de seducción y encantamiento. Tip: empieza a cambiar la racha pero depende de vos y de no perder de vista tu proceso emocional.

Ascendente en Capricornio

Saturno (regente del ascendente en Capricornio) ingresa en el último mes en tu signo. No es un dato menor: va llegando a su fin este tránsito de dos años y medio que no se repetirá hasta dentro de veintiocho años. Antes de concluir, Saturno conecta matemáticamente en cuadratura con Venus (planeta de las relaciones) y puede ser interesante sintonizarlo para ver cómo viene la balanza energética entre tus cosas, la pareja, el trabajo y el entorno. Tip: no te olvides que un rato de soledad a vos te hace bien.

Ascendente en Acuario

Este fin de semana la Luna (fuente de cuidado del zodíaco) transita por tu signo y conecta matemáticamente en cuadratura con Urano (regente del ascendente en Acuario) en tránsito por Tauro en la base emocional de tu carta natal. Esta configuración se repite cada 28 días y para vos tiene una propuesta simple e insistente: que le dediques un rato a tu cuerpo, tus plantas, tus recursos, tu disfrute. Tip: a veces la desconexión no es la solución.

Ascendente en Piscis

Este fin de semana el Sol (fuente de energía del zodíaco) hace su pasaje de Escorpio (signo de agua, sensible) a Sagitario (signo de fuego, expansivo) y activa la zona más alta de carta natal, el medio cielo. En términos energéticos, Sagitario comparte con Piscis la cualidad mutable, de estar siempre en transición y en movimiento. Puede ser interesante sintonizar este recorrido solar que viene con ímpetu y dirección para terminar de encontrarle el sentido a algunas preguntas que todavía no te animas ni a formular. Tip: está bien la nebulosa como estado, pero a veces hay que definir hacia dónde querés ir.