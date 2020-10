Horóscopo: ¿qué diosa del zodíaco sos y cuál es tu poder? ¡Explotalo!

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 13 de octubre de 2020 • 21:03

La relación entre las diosas de distintas mitologías y los signos existe desde la antigüedad y puede ser una herramienta eficaz para conocernos más. A través de la astrología es posible establecer cuál es la deidad que más influencia en tu vida para potenciar tus aspectos más positivos y fortalecer aquellos puntos más débiles de tu personalidad.

En cada mujer habitan muchas Diosas pero hay una deidad mitológica especial que representa a cada signo astrológico y describe su personalidad y tendencias. Según tu signo del zodíaco descubrí tu diosa interior y el poder que te confiere. Las claves para manifestar todo tu potencial y las energías que actuarán en esta etapa.

ARIES - ARTEMISA

El arquetipo que más activamente puede influir en Aries es la diosa griega Artemisa, la esbelta y adorable hija de Zeus y Latona que le gustaba correr por los bosques. 'Realizarás cualquier cosa pero debes de ser flexible y ayudar a los seres que te rodean", tal fue su designio ya que representa la fuerza física y espiritual para lograr cualquier objetivo que se proponga. De temperamento enérgico, audaz y dominante, puede ser muy dócil y amigable en ocasiones, como agresiva e irascible cuando se enoja. Diosa de los bosques, guardiana de los caminos y protectora de la vida, como Aries, posee la fuerza inicial para todo emprendimiento, pero le cuesta terminar aquello que inició con tanto entusiasmo. Simboliza la capacidad de independencia y autosuficiencia en la mujer. La influencia de Artemisa brinda coraje para tomar decisiones pero también advierte que su propia impetuosidad y astucia pueden malograr lo que desea alcanzar.

Predicciones

Etapa de aprendizaje y madurez para Aries. Laboriosa y responsable, sentirás que los esfuerzos realizados no han sido en vano. Obtendrás interesantes recompensas pero deberás intentar ser más tolerante con las personas de tu entorno que no tienen tu mismo ritmo, esto evitará posibles conflictos. Desarrollarás talentos que permanecían ocultos y que contribuirán al progreso en tu trabajo. Será un tiempo marcado por el optimismo y la confianza y estarás en condiciones de conjugar las energías exteriores con las fortalezas interiores para salir adelante. Las mejores oportunidades en el amor llegarán en éste período. Optarás por apostar todas tus fichas en la carrera y en mejorar las relaciones, con grandes posibilidades de expansión y de vivir el amor con entrega y pasión.

Isis es Leo en el horóscopo tradicional Crédito: Shutterstock

TAURO - AFRODITA

Conocida como Venus por los romanos, es la diosa del amor y la fertilidad. Proclamada la más hermosa, creaba belleza a su alrededor y representa el amor en todas sus formas, desde el sentimiento puro e ideal, hasta el deseo más lujurioso. Como Tauro, simboliza la capacidad de disfrutar los placeres terrenales y las cosas buenas de la vida, así como el uso de la seducción y el encanto para conseguir lo que desea. Es una diosa benévola que aborda cada situación con fuerza, determinación y creatividad. Así como el signo de Tauro, que es sensual y el gusta el confort, la mujer del signo es también conservadora y estructurada, por lo que puede correr el riesgo de caer en la rutina. Afrodita orienta a las mujeres de Tauro a la búsqueda de relaciones genuinas más que a su permanencia, a valorar y manifestar la poderosa creatividad que posee y a estar más abierta a los cambios, dejando de lado la inseguridad que le genera lo nuevo o desconocido.

Predicciones

Hace tiempo que has entrado en una etapa de extraordinaria ampliación de horizontes que, bien llevada, podrá conducirte al progreso, la tranquilidad y espiritualidad. Días propicios para ocuparte de asuntos personales postergados, renovar la imagen personal o realizar un cambio de look, así como para publicitar y dar a conocer tus actividades. Algún reconocimiento profesional alegrará esta etapa. Estarás activo y bien predispuesto y es probable que recibas pedidos o propuestas que serán especiales. En cuanto a las asociaciones y la pareja las circunstancias te invitarán a revisar y replantear posturas. Para luego poder tomar decisiones que traerán mejoras en todo tipo de relación. Pero deberás estar atento a la palabra, evitar confrontaciones, ni ceder ante posibles provocaciones.

GEMINIS - ATENEA

Era una de las diosas más venerada del panteón griego y en la mitología romana recibía el nombre de Palas Atenea o Minerva. Hija favorita de Zeus, su mente es su espada y su brillo ya que es la diosa de la inteligencia y la sabiduría. Rige los oficios femeninos y era conocida por su habilidad como gran estratega para encontrar soluciones prácticas a todas las cuestiones. Es el arquetipo que más representa a Géminis ya que nos enseña lo positivo que es conservar la mente fría en cualquier situación emocional. Como el tercer signo del zodíaco, es juvenil, imaginativa, curiosa y amigable, con un profundo espíritu de búsqueda que la lleva a viajar, estudiar y aprender constantemente. Además es hábil, lúcida, inconformista y progresista. Aunque es flexible y capaz de abarcar mucho con su mente, en la práctica puede dejar las cosas a medias, ya que se aburre fácilmente. De Atenea, debe aprender a trazar estrategias que le permitan lograr sus objetivos en un mundo de contrastes, valorar el poder de la comunicación y sentirse más segura.

Predicciones

Pasarás por algunas etapas de introspección y buscarás aislarte en ciertos momentos. Habrá drásticas modificaciones que te llevarán a reformar todo aquello que ya carece de vigencia en tu vida. Te cuestionarás tus ideales y verás derrumbadas algunas consignas que ya han cumplido su ciclo. Momento oportuno para rever tus verdaderas necesidades y deseos antes de dar pasos importantes. Los asuntos económicos se encaminan y resurgen positivamente. Aprovecha el momento para poner al día tus asuntos y no te impacientes ante demoras o postergaciones. Será positivo para toda actividad creativa ya que estarás inspirado. Protección y buenas novedades en el amor. Grandes oportunidades de nuevas conquistas o bien afianzar un vínculo establecido. Bajarás la guardia y estarás más sensible y receptiva.

CANCER - HESTIA

Representa la esencia espiritual de la mujer. La diosa griega que más activamente puede influir en Cáncer es Hestia, diosa del hogar y de los templos: para que una casa funcionara como hogar se requería la participación de ella ya que es el fuego que da vida a los hogares. Conocida por los romanos como Vesta, bajo su cuidado están las parturientas, los bebés, la higiene y la salud. Como la mujer de Cáncer, es emocional, bondadosa, romántica y delicada. Posee una sorprendente riqueza emocional y la fidelidad es un valor muy importante para ella. Tenaz y amorosa, tanto su hogar como su corazón son el refugio que siempre buscan amigos y familiares. Busca proteger y sentirse protegida, por eso muchas veces genera que los demás dependan de ella y en ocasiones absorban toda su energía. Hestia simboliza la dignidad y ostenta su posición de poder para mantener su lugar. Enseña a Cáncer la importancia de poner límites, de tener un enfoque de vida maduro y a proteger y nutrir a los demás sin perder de vista las propias necesidades.

Predicciones

Se acentúa la sensibilidad y receptividad y manifestarás una mayor apertura en la comunicación que te ayudará a mejorar las relaciones en tu medio ambiente. Lo más importante para triunfar será mantener la serenidad interna, ya que los nervios y la ansiedad podrían entorpecer el desarrollo profesional. No intentes controlarlo todo, el desafío estará en aprender a dejar que las cosas fluyan con naturalidad, de este modo evitarás el desgaste de energías. Excelente momento para realizar actividades y combatir el sedentarismo. En el amor, será propicio para afirmar la confianza en tus propias cualidades y capacidades. Una poderosa energía planetaria fortalecerá tu carácter y esto beneficiará tanto las nuevas conquistas como las relaciones estables y la convivencia.

LEO - ISIS

La diosa egipcia Isis, se relaciona al signo de Leo debido a su temperamento, su coraje y su poder. Su nombre en egipcio se escribe con el signo jeroglífico que representa el "trono", el poder de la gran reina. Diosa madre y protectora, cuando su esposo-hermano Osiris se convirtió en rey de Egipto, Isis adoptó el papel de maestra de sus súbditos: les enseñó a hilar, a tejer, a moler harina, a practicar una medicina básica y difundió el concepto de matrimonio con el fin de regularizar las relaciones entre hombres y mujeres. Durante los viajes de su esposo, era ella quien asumía el poder, gobernando sabiamente y con gran cuidado. Tenía poderes mágicos y fue la única que consiguió descubrir el nombre secreto de Ra. Como la mujer de Leo, es positiva, activa, apasionada, fiel y sensible. Podía manejar las responsabilidades tradicionales del hombre y la mujer con la misma capacidad. Orgullosa de sus seres queridos, los protegía con esmero y era capaz de ir al fin del mundo en pos del bienestar común. Como Isis, la mujer de Leo es vital, franca, noble y creativa. Se hace respetar y es muy orgullosa, pero puede caer en la arrogancia y la inflexibilidad.

Predicciones

Comenzarás esta etapa de manera muy positiva, sobre todo en el área económica y familiar. El dinero no llegará enseguida pero harás algún negocio interesante o bien es posible que se presenten novedades en el trabajo que traerán beneficios. Un período de grandes cambios y profundas transformaciones en tu vida. Intentarás buscar un sentido más profundo a tu existencia y en esta búsqueda descubrirás intereses que estaban dormidos. No será propicio que te resistas a los cambios, ya que esta fuerza planetaria, si es reprimida, puede generar crisis y descontento. Cuestiones familiares de vieja data pueden resurgir para ser aclaradas y darles un cierre definitivo. Gracias a la buena influencia que recibirás, esta primavera será ideal para cumplir tus expectativas más románticas. Reconciliaciones y reencuentros.

VIRGO - DEMETER

Es una de las diosas más antiguas, conocida como Ceres por los romanos, protegía las cosechas y a los agricultores y fue quien enseñó a las personas a sembrar los campos. Se la venera como "portadora de las estaciones" y la guardiana de los misterios de la vida. Sostiene una espiga de trigo en una de sus manos, su figura es maternal y se la relaciona con Virgo ya que representa la madurez y la preservación alcanzada con trabajo y una incansable búsqueda de la perfección. Protege, abriga y es generosa: proporciona a las personas que están alrededor todo aquello que necesitan. Como la mujer de Virgo es humana, servicial, discreta y reservada. Mentalmente precisa, analítica, organizada y con sentido común. Su conducta es planificada, detallista, laboriosa y muy práctica. Al ser tan perfeccionista, debe resguardarse de su tendencia a la excesiva crítica y aprender a conectarse con su mundo emocional, dejando un poco de lado su innato sentido lógico así como ser menos exigente consigo misma y con los demás.

Predicciones

Te sentirás más vital y atrevida y será buen momento para iniciar algún emprendimiento que incluya a otras personas pero que te ubique en un lugar de liderazgo. Asumirás actitudes emprendedoras para activar el trabajo y lograr mayores beneficios. Se trata de una buena etapa en general, tanto para los asuntos laborales y económicos, como en cuanto al bienestar y los afectos. Sin embargo, deberás cuidar la palabra ya que la tendencia será a malentendidos o posibles conflictos en cuanto a la comunicación. Pero si actúas con cuidado, éste tiempo podrá ser favorable para repensar la forma de expresarte y modificar cuestiones en tu medio ambiente más próximo. Buenas noticias en el amor: los resultados superarán todo lo previsto.

LIBRA - HERA

En la mitología griega era la diosa del Olimpo, los romanos la llamaron Juno y era la diosa protectora de todas las mujeres casadas. Reina del cielo, guardiana del matrimonio y la familia, Hera representa el alma de la mujer. Su casa es su reino al que protege con amor y sabiduría. Es el arquetipo de la esposa ideal aunque era víctima de los celos e intentaba siempre controlar a su marido Zeus, simboliza la madurez y la preservación de la pareja. Para Libra, las relaciones son esenciales y constituyen un gran incentivo en su vida. La balanza que representa al signo hace referencia a su búsqueda constante de equilibrio, algo que tarde o temprano consigue con su mejor arma: la palabra. La mujer de Libra es simpática, delicada y amante de lo bello. Muy inclinada a las relaciones humanas, es cooperadora, diplomática y armoniosa, aunque su búsqueda incondicional de armonía a veces hace que evada los conflictos y la confrontación. Es capaz de llegar a cualquier extremo con tal de proteger lo que más le interesa. Muchas veces es indecisa ya que su afán de equilibrio y justicia la llevan a considerar todos los aspectos de una cuestión antes de intervenir. Como la diosa Hera, la mujer de Libra evalúa los pros y contras de cada cuestión para asegurarse que la decisión final, sea la correcta.

Predicciones

Firmes decisiones y grandes proyectos. Contarás con una gran fuerza de voluntad para luchar por lo que realmente deseas desde el punto de vista profesional y financiero. Las circunstancias exigirán una cuota extra de esfuerzos para lograr las ambiciones, sin embargo, con determinación y perseverancia podrás lograr aquello que te propongas. Los asuntos económicos y las cuestiones prácticas contarán con una buena influencia que te permitirá darte ciertos gustos. El mes de tu signo señala un nuevo punto de partida con la oportunidad de superar asuntos del pasado, soltar y sanar. Algo finaliza para dar espacio a lo nuevo. Habrá replanteos en cuanto al amor y las relaciones, posibilidad de renovar la pareja o bien dar vuelta la página y volver a empezar.

La diosa griega Hera es Libra en el zodíaco tradicional Crédito: Shutterstock

ESCORPIO - PERSEFONE

En la mitología griega, Perséfone es la diosa que rige la mente en estado inconsciente, el mundo de los sueños, los fenómenos paranormales y el misticismo. Raptada por Hades, se convirtió en la Diosa del inframundo, posee facultades psíquicas y una poderosa intuición. Como Escorpio, está relacionada a la fertilidad, la transformación y la capacidad de autoregenerarse. La vida de las mujeres de este signo, está signada por muchas "muertes y renacimientos", en el sentido simbólico de profundos cambios, de ciclos dentro de ciclos en una misma existencia. Emocionalmente profunda, radical, sensual y estratega, sus conductas son transformadoras y su personalidad intensa, magnética e indomable. Perséfone representa la propia primavera, la sabiduría y el autodesarrollo, producto de la experiencia y del conocimiento del lado oscuro de la vida. Deben resguardarse de su carácter extremo y explosivo que muchas veces le generan más de un conflicto. La influencia purificadora de esta diosa, la inclina hacia la búsqueda y la posibilidad de balancear y sublimar su poder.

Predicciones

Etapa excelente para el comercio, la publicidad y la comunicación en general. Tu poder interno se fortalecerá y podrás destacarte por un desempeño sobresaliente en el terreno profesional. Trámites y gestiones se acelerarán y recibirás beneficios gracias a una estratégica administración de los recursos. Habrá cambios positivos que afianzarán tu situación, pero algunos asuntos irán lentos. Sin embargo, sabrás lidiar con las circunstancias y encontrar ingeniosas soluciones ante cualquier obstáculo que se presente. La influencia que recibirás iluminará cuestiones que estaban ocultas en el inconsciente. Podrás ver con más claridad situaciones del pasado y liberarte de sentimientos negativos que te impiden el avance y la concreción de tus sueños.

SAGITARIO - FREYA

Según la mitología escandinava, la aurora está asociada a la bella Freya, diosa de la fertilidad pero también de la guerra y las riquezas. Esposa del dios Odín, a quien se le atribuye la creación de las Runas, posee un gran poder profético. Vivía en un suntuoso palacio, acompañaba a su esposo al campo de batalla y, como la mujer de Sagitario, siempre estaba dispuesta a ayudar a quien más lo necesitaba, teniendo el poder de resucitar a los combatientes caídos. Independiente, capaz de hacer cualquier cosa cuando quería algo, tenía una mente ágil que favorecía los pensamientos innovadores. En sintonía con Freya, la mujer de Sagitario es benévola, jovial, franca y leal. Mentalmente es liberal, imparcial y por su poder de análisis, tiene la capacidad de anticiparse a lo que va a pasar. Su conducta es sociable, idealista, vital y alegre. Como Freya, persigue las más grandes empresas, le gustan los objetos de calidad y el confort. Por lo cual, debe cuidarse de su tendencia a la exageración y al derroche. Como la diosa, busca la verdad, sin importar qué deba hacer para encontrarla.

Predicciones

Ampliarás tus horizontes y a través de la creatividad y la inspiración con la que ahora contarás, lograrás implementar alentadoras novedades en tu lugar de trabajo. Los posibles obstáculos y retrasos no modificarán tu comportamiento audaz y comprometido. Sentirás entusiasmo para seguir en busca de la concreción de algún negocio u objetivo económico. Será un período propicio para concretar materialmente los proyectos. La vida familiar asumirá una particular importancia. Habrá ganancias que se invertirán en asuntos del hogar, inversiones en reestructuraciones, comprar muebles o realizar remodelaciones en la vivienda. En el amor, tomarás la iniciativa. La emoción de la conquista reavivará tu espíritu joven y dinámico y tratarás de alcanzar los deseos que tu corazón te irá dictando.

CAPRICORNIO - REA

En la mitología griega, Rea era la madre de los dioses, Diosa de la tierra y la representación de la paciencia. Casada con Cronos, juntos representaban el Tiempo y la Naturaleza y gobernaron durante mucho tiempo el universo. Aparece representada sobre un carro tirado por leones que simbolizan la superioridad de la madre naturaleza. Este arquetipo se asocia a Capricornio porque así como la mujer de este signo es tranquila, fiel, profunda y práctica. Mentalmente es conservadora, responsable, tímida y cerebral. Incansable, puntual y silenciosa, el autodominio, la tenacidad y la constancia que la caracterizan, son su carta ganadora para lograr lo que se propone. Representa el triunfo en base al esfuerzo y, al ser más bien estructurada, el desafío que debe tomar de la diosa Rea es aprender a relajarse y a no querer tener siempre el control de las situaciones y buscar siempre establecer el orden allí donde reina la confusión.

Predicciones

Una profunda ambición llevará a plantearte objetivos a largo plazo. Oportunidad de resolver asuntos complicados que te preocupan desde hace tiempo. La estabilidad te permitirá dedicarte a algunos asuntos que has debido postergar. Se podrá presentar la oportunidad que estabas esperando ya que se trata de una etapa de importantes ideas creativas. Podrás dar un sentido comercial a ciertas aptitudes no desarrolladas hasta ahora y será buen momento para realizar cursos de perfeccionamiento que beneficien tu carrera. No permitas que se te pase por alto ningún detalle en tu vida doméstica, deberás mantener una autodisciplina muy estricta para lograr el orden deseado dentro del hogar. La lógica y la previsión no serán aconsejables a la hora de conectarte con el amor.

ACUARIO - HECATE

Esta diosa preolímpica, madre de todos los magos, era la diosa de tres caras con las que podía contemplar el pasado, el presente y el futuro. Diosa de la magia y los encantamientos, era considerada una de las más importantes deidades. Poderosa tanto en el cielo y la tierra, conocía todos los secretos y misterios del universo y era capaz de conceder riqueza, sabiduría y victorias a los hombres. Muy respetada por Zeus, quien le otorgaba numerosas prerrogativas. Como la mujer de Acuario, posee una personalidad fuerte, encantadora e independiente que la impulsa a revelarse contra todo lo convencional y restrictivo. Emocionalmente amistosa, tolerante y liberal, es idealista e innovadora, es la vanguardista del Zodíaco, a tal punto que muchas veces marca tendencias. Inteligente e intuitiva a la vez, posee la audacia para hacer aquello que ninguna se atreve y siempre sale airosa de cualquier conflicto, gracias a su positivismo y sentido del humor. Amante de la libertad, es rebelde y revolucionaria y debe aprender a llevar sus buenas ideas a la práctica.

Predicciones

Comenzarás esta etapa con mucha energía y fuerza de voluntad. Establecer metas claras y concretas será el primer paso para desarrollarte y avanzar. Tus objetivos pueden llevar tiempo, pero una vez fijados no te dejarás vencer por nada ni pararás hasta concretarlo. Será un tiempo de expansión, tanto en lo laboral como en lo personal en donde a través de los contactos se irán abriendo los caminos. Pero deberás saber repartirte ya que habrá demanda tanto en el ámbito laboral como en cuanto al hogar y la vida familiar. Excelente para ordenar y organizar cuentas, papeles y ponerte al día. Resurgirán las esperanzas y disfrutarás de un renovado espíritu de amor y felicidad. Tendencia a establecer relaciones apasionadas y poco comprometidas.

PISCIS - KWAN YIN

En la mitología oriental es la diosa de la compasión y la misericordia. Hija de los montes Himalaya, su símbolo es el loto de cinco pétalos y tiene la capacidad de oír el llanto del mundo. Representa a la Buda femenina, la eterna protectora de las mujeres y los niños. Contribuye a calmar el dolor y a neutralizar las influencias negativas. Protege a los marginales, las madres solteras y a los hijos ilegítimos y ayuda a transitar y transformar el propio karma. Como el signo de Piscis, representa la eterna inocencia y la capacidad de comprender la profundidad del alma, ejerciendo la sanación de la humanidad en la tierra. Piscis, como Kwan Yin, es símbolo de abnegación, sensibilidad y eterna búsqueda del amor universal. La mujer de Piscis es receptiva, romántica, sacrificada y de elevados ideales. Mentalmente es soñadora, artística e inspirada. Se guía por lo que percibe y siente y debe cuidarse de no caer en ilusiones ya que tiende a idealizar a las personas y a las situaciones. Influenciable, pasiva y evasiva, debe preverse de no escapar a la realidad. Nunca se niega cuando le piden ayuda y ama a todos los seres vivientes. El desafío para Piscis es no apartarse de su eterna meta, al igual que Kwan Yin, la de aliviar el dolor y dar consuelo a los que sufren.

Predicciones

Tiempo de renovación y nuevas perspectivas. Pasarás por algunas etapas de introspección y buscarás aislarte en ciertos momentos. Habrá drásticas modificaciones que te llevarán a reformar todo aquello que ya carece de vigencia en tu vida. Te cuestionarás tus ideales y verás derrumbadas las consignas que ya han cumplido su ciclo. Lograrás manifestar un cambio interno que se proyectará de manera positiva en todas las áreas de tu vida. Tendrás la mente activa, muchos proyectos y un profundo afán de movimiento que te llevará a explorar nuevos territorios. Una actitud más abierta y decidida hacia el amor gravitará a favor de las relaciones. Tiempo reparador en la vida afectiva; atraerás favorables circunstancias para disfrutar y sentir plenitud.