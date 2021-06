Horóscopo: signo por signo, cómo será la semana del 14 al 20 de junio y los números de la suerte según las predicciones de Mhoni Vidente

La reconocida tarotista y vidente Mhoni Vidente reveló cómo será la semana del 14 al 20 de junio para los distintos signos zodiacales. Además, contó cuáles serán las palabras claves para atravesar la semana de la mejor manera.

Palabra clave: “Yo logro”.

“Esta semana el número mágico que va estar dominado tu signo es el 7. Esto me indica que va ser una semana de mucho trabajo y logros personales pero que debés tener en cuenta que tu estado de ánimo va estar muy volátil, es decir, con altibajos en tu conducta y pensamientos negativos, por eso se te recomienda que no dejes en ningún momento tu lado espiritual”, dijo Mhoni Vidente. “Debés de estar alejado de las personas que solo te buscan por un interés económico y te envidian y así limpiar tu aura y energía y seguir avanzando en tu vida”, señaló y agregó: “Cuidado con el dinero: no prestes ni gastes de más. Ahorrá. Tus números de la suerte van ser el 07, 23 y tu tendencia de día especial y de abundancia va ser el Martes, tu color el rojo brillante”.

Palabra clave: “Yo quiero”.

“Esta semana vas a tener mas poder y pertenencias en tu vida laboral, sobre todo en cualquier campo vinculado a las comunicaciones, ingeniería y ventas”, señaló la vidente. “Yo quiero es ‘yo quiero ser el triunfador’. Los Tauro son los mejores deportistas y esta semana serán también los mejores amantes”, añadió. En ese sentido, la tarotista señaló que a las personas nacidas bajo el signo de Tauro no les gusta “dejarse atrapar por una pareja” y que esta semana el aspecto amoroso estará lleno de novedades. En lo laboral y en lo que tiene que ver con la salud, señaló: “Tauro, vas a recibir una propuesta de trabajar en otra ciudad. Cuídate de los dolores de garganta y estómago, come mas saludable para enfrentar tus desafíos de esta semana”.

Palabra clave: “Yo pienso”.

“Los Géminis son los pensadores de esta semana, con su doble intuición en todo lo que vayan a realizar les irá muy bien, por esa dualidad de pensamiento va a ser una gran semana en todo lo artístico, el buen vestir, la política y las relaciones de comercio”, anticipó Mhoni Vidente. La tarotista describió al signo de Géminis como el de los “grandes líderes sociales, siempre su ámbito laboral los va a llevar a proyectarse como jefes”. En lo sentimental, esta semana “tendrán problemas amorosos porque siempre se pasan de controladores, son celosos o celosas”, contó. Por eso, aconsejó: “dénse su espacio y dénselo a su pareja”.

Palabra clave: “Yo siento”.

“Cualquier problema lo resolverán con su sensibilidad, por eso son buenos maestros, comunicadores o psiquiatras”, señaló Mhoni Vidente sobre las personas nacidas bajo el signo de Cáncer. “Las personas de este signo siempre son pilares de la familia, velan por los parientes, son muy amorosos, pero su lado negativo los hace ser muy rencorosos, tienen que dejar el pasado donde deben”, añadió. En lo que tiene que ver con la salud, aconsejó: “Cuídate de problemas de riñón e hígado, deja los azúcares”.

Palabra clave: “Yo, fuerte”.

“Esta semana podrás resolver cualquier problema que se presente con tu fortaleza, pero estarás con poca paciencia porque tu nunca dejas que nadie opine sobre tu vida”, señaló Mhoni Vidente. En términos amorosos, anticipó que esta semana, las personas nacidas bajo el signo de Leo conocerán a “un amor nuevo completamente compatible”. En lo laboral, también habrá novedades: “Estate atento, serán cosas nuevas, pero intenta ser más humilde y que tus éxitos no generen envidia”, advirtió.

Palabra clave: “Yo analizo”.

“Esta semana madurarás, como eres un signo de tierra, cambias de pensamiento y te saboteas en el momento de tomar decisiones”, advirtió la tarotista para las personas del signo Virgo. “Tu tienes una tendencia a lo negativo, por eso siempre te duele la cabeza y te llenas de estrés, pero esta semana te dedicarás a analizar, eso te ayudará con los problemas que surjan”, agregó. Además de buscar el relax, la vidente recomendó “arreglar todos los documentos, papeles y pasaportes, estar al día con los trámites por posibles proyectos que se den”.

Palabra clave: “Yo equilibro”.

Para las personas del signo de Libra, Mhoni Vidente recomendó un especial cuidado con las comidas. “Tu punto débil esta semana serán los riñones y el sistema reproductivo”, especificó. “Así que no olvides hacer tu chequeo médico periódico, no lo postergues”, enfatizó. En lo que tiene que ver con lo amoroso, la tarotista señaló que Libra tendrá una importante definición esta semana.

Palabra clave: “Yo deseo”.

Abundancia, salud, amor verdadero, un progreso. Para Mhoni Vidente, esta será una semana de concretar deseos para el signo de Escorpio. “Tu signo deberá ser mas prudente con las palabras en estos días, porque el signo de Escorpio se pasa de claridoso, no te busques problemas”, aconsejó. “Lo más importante de Escorpio es su fuerza, es muy buen político, un líder total, intenta seguir estudiando y formándote para progresar”, sumó. Además, la tarotista anticipó que las personas de este signo sufrirán un engaño amoroso muy pronto y que tendrán un punto débil: el temperamento. “Estarás explosivo, cuida tus palabras”, recomendó.

Palabra clave: “Yo veo”.

“Como tu eres un signo de fuego, eres demasiado fuerte. Tendrás que ser mas cauteloso esta semana”, sostuvo Mhoni Videntes. Así, recomendó a las personas nacidas bajo el signo de Sagitario que “deben emprender” y, además, buscar un cambio de imagen. “Es un buen momento para cambiar el look, comenzar una dieta y buscar una imagen renovada”, manifestó.

Palabra clave: “Yo tengo”.

“Es una semana para pagar deudas y acrecentar el patrimonio: comprar un coche, una moto o una casa. Seguir creciendo”, señaló la vidente sobre la semana de las personas nacidas bajo el signo de Capricornio. “Este signo siempre se casa con su pareja de toda la vida. Es un signo infiel”, definió. “En el trabajo te irá bien. Si estás estudiando, debes concentrarte mas para evitar problemas en el futuro”. Además, anticipó que las personas de Capricornio recibirán una invitación para salir de viaje. “Acéptalo, debes disfrutar, no todo en la vida es el trabajo y el estudio”, recomendó.

Palabra clave: “Yo se y yo tengo”.

“Como es un signo volátil, de aire, y su tendencia es positiva, y su deseo es siempre tener éxito, tendrá la solución adecuada para cada problema en estos días”, señaló Mhoni Vidente sobre las personas de Acuario. “Podrá desarrollarse como un verdadero jefe, será mas independiente si trabaja en ventas”, anticipó sobre las cuestiones laborales. “También llega a casarse, pero va a tardar porque es el coqueto, tiene varios amores al mismo tiempo”, añadió.

Palabra clave: “Yo creo”.

Según Mhoni Vidente, las personas nacidas bajo el signo de Piscis “van a tener la oportunidad de salir adelante de cualquier problema o situación legal que tenían en el pasado”. Así, definió: “el triunfo será todo suyo esta semana”. Para la tarotista, es importante que las personas de Piscis traten de “manejar sus sentimientos de coraje” esta semana. “Ve tranquilo”, recomendó. Como puntos débiles, la vidente destacó tener especial cuidado con los problemas linfáticos. “Deja los vicios y los excesos de comida”, aconsejó.

