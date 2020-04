Ida y vuelta

Kirón Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 19 de abril de 2020

ABUELAZGO

Hola Kirón, Hoy a las 12.40 pm nació Anita, mi primera nieta, en un hospital casi todo cerrado por coronavirus y en un momento que nunca imaginé porque no pude salir a conocerla ni acompañar a Noelia, mi hija. Un poco te escribo por eso, para que me cuentes de la bebé, y así conocerla en algo aunque no la pueda abrazar ahorita mismo. Fue muy esperada y un parto largo, lleno de miedo porque no la iban a buscar. Pero es sanita y según las fotos una hermosura. Gracias. Nació hoy 18 de abril a las 12.40 pm en Mendoza. Bendiciones. Mina

Hola Mina. Te felicito. Cerca o lejos lo importante es que la beba y tu hija están bien y que la vida sigue floreciendo, siempre. Te cuento que Anita es una ariana intensa pero también muy dulce, porque tiene Luna en Piscis -el amor universal, la compasión, la solidaridad- y el Ascendente en Cáncer -la familia, la madre y. ¡la abuela!-. No me cabe duda que vas a tener la hermosa oportunidad de mimarla y malcriarla de ese modo hermoso que sólo las abuelas saben. No te pongas triste por lo que sentís te falta ahora, prepárate para un abuelazgo pleno y fe3liz. Con cariño. Kirón

VIVIENDO EN MODO NADA

Estimada Kiron. En este año tan complejo vuelvo con mis inquietudes: ¿como ves el resto del año para mi, que pasara sobretodo en salud y situación económica? Tenia un viaje armado para mayo, y debo rearmarlo

¿Vos crees que podría ser para primavera o lo dejo para el 2021, cuando tal vez el "corona" sea un mal recuerdo? Te cuento que tanto mi marido como yo ya somos adultos y de riesgo, así que estoy encerrada, limpiando con mucho alcohol y viviendo en modo "nada" ¿Saldremos de esto que me produce mucha monotonía y hasta zozobra? Nací en Capital el 2/8/51 a las 4.10 de la mañana. Gracias. Tete

Hola Tete ¿cómo estás? Te cuento que sos de Leo con Luna en Leo y Ascendente en Géminis. Alguien muy vital, alegre y sociable. En el contexto actual para todos la realidad se vuelve bastante oprimente pero para vos sobre todo, pues Saturno opuesto a tu Luna está ahora sumiéndote en cierto pozo emocional que se vuelve denso, tal vez complicando la convivencia. Y como Saturno está también cerca de la oposición al Sol no te deja "brillar", expandirte, expresarte. Claramente el año que viene va a ser mucho mejor en este sentido, vas a experimentar una apertura. Además, para planificar viajes es bueno mirar en qué signo tenemos nuestra Casa IX y qué sucede con Júpiter en el Cielo. Resulta que Júpiter estará por tu Casa IX en marzo del año que viene, momento excelente para conocer, trasladarse y disfrutar. Mientras tanto cuídate y cuidá a tu pareja. Un abrazo. Kirón

Si tenés una consulta astrológica, escribime a astrokiron@hotmail.com o a https://www.facebook.com/kiron.astros