Ida y vuelta

UNA CONEXIÓN AUTÉNTICA

Hola Kirón: ¿Cómo estás? ¡Espero que bienl! Te escribo porque sigo tus análisis con gran interés y tenías razón con lo que me dijiste hace un par de años. Soy Diego, del 06 de junio de 1959. Ya cerré temas de salud y trabajo, en eso voy bien. Ahora la pareja es el gran pendiente. ¿Qué me deparan los próximos meses en este ámbito y en general? Gracias por todo tu trabajo, hasta pronto. Diego

Hola Diego. Ante todo gracias por tu confianza. Tu energía sigue uniendo esa chispa geminiana de la inquieta mente creativa con la estructura capricorniana del esfuerzo sostenido, ¡y eso es muy potente! Para esta etapa diría que Júpiter te va a ayudar unos meses más en los vínculos ya que está frente a tu Luna. Conciliar, compartir y acompañar son tus mejores apuestas hasta mitad de año. Los desafíos los trae Saturno en Aries, forzándote a actuar, a defender incluso a alguien en situaciones de alta demanda. Es posible que aparezca en tu vida gente muy diferente, que te rete y te impulse a crecer, o que te lleve a redefinir qué es para vos una relación. No es tiempo de conformarse, sino de buscar una conexión auténtica. Te rodeará gente llena de luz y serán tiempos de evolución. Con afecto. Kirón

