Las efemérides de este 6 de abril reúnen distintos eventos que pasaron un día como hoy, lunes en que se conmemora el Día Mundial de la Actividad Física.

La fecha fue instaurada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el año 2002. Esta jornada busca resaltar los beneficios que tiene para la salud hacer el ejercicio, en cualquiera de sus formas. En su sitio oficial, la OMS define a la actividad física como cualquier tipo de movimiento que forme parte de la vida diaria, el trabajo, la recreación, el ejercicio y los deportes. De acuerdo a sus estudios, el organismo internacional establece que realizar cualquiera de estas actividades regularmente ayuda a prevenir y controlar las enfermedades. Las personas con un nivel insuficiente de actividad física tienen un riesgo de muerte entre un 20 y 30% por ciento mayor en comparación con las personas que alcanzan un nivel suficiente de actividad física.

El Día Mundial de la Actividad Física es el 6 de abril Foto ilustrativa: PIXABAY

Por eso, este 6 de abril, es una buena oportunidad para ponerse en movimiento. Algunas de las actividades físicas más populares son caminar, montar en bicicleta, pedalear, practicar deportes, y participar en actividades recreativas y juegos. Para realizar la mayoría de ellas no hace falta tener nivel de capacidad en particular, y más allá de los beneficios que pueden otorgar a la salud física y mental, contribuye al disfrute de todos.

Además, esta fecha tiene como objetivo concientizar a todas las personas sobre la necesidad de realizar ejercicio. Se calcula que a nivel mundial 1 de cada 4 adultos no alcanza los niveles de actividad física recomendados.

Efemérides del 6 de abril: ¿Qué pasó un día como hoy?

1830 – Joseph Smith funda, en Nueva York, la Iglesia de Jesucristo de los Santos del Último Día, más conocida como Iglesia mormona.

1838 – Muere José Bonifacio de Andrada, prócer de la independencia brasileña.

1896 – Se llevan a cabo los primeros Juegos Olímpicos modernos en Grecia.

1909 – Los exploradores estadounidenses Robert Peary y Matthew Henson son los primeros hombres en llegar al Polo Norte.

1917 – Primera Guerra Mundial: Estados Unidos le declara la guerra a Alemania.

1943 – Se publica El principito, de Antoine de Saint-Exupery, considerado hoy en día un clásico de la literatura mundial.

1963 – Nace Rafael Correa, expresidente ecuatoriano.

1969 – Nace Paul Rudd, actor estadounidense.

1971 – Muere el compositor ruso Igor Fedorovich Stravinski en Nueva York.

1974 – Nace la actriz argentina Carla Peterson.

1974 – La canción “Waterloo” del grupo pop sueco ABBA gana el Festival de la Canción de Eurovisión.