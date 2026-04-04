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Horóscopo: Cómo será tu semana del 5 al 11 de abril de 2026

Las predicciones de Kirón sobre el amor, el dinero y la suerte

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Horóscopo: Cómo será tu semana del 5 al 11 de abril de 2026
Horóscopo: Cómo será tu semana del 5 al 11 de abril de 2026Pixabay

Aries

(21/3 al 20/4)

AMOR: Venus potencia su lado seductor y sereno. Ceda la iniciativa a su pareja. Disfrute la armonía que reinará en casa.

DINERO: Ante un par de distracciones laborales. Cierre proyectos pendientes. No a nuevos negocios.

CLAVE DE LA SEMANA: Deje ir lo que no funciona más.

Tauro

(21/4 al 21/5)

AMOR: Venus favorece el entusiasmo y premia la iniciativa. Tome el control de todos sus vínculos. Sea más proactivo en la pareja.

DINERO: Mercurio beneficia el trabajo en equipo. Las asociaciones traen ganancias. Invierta en redes.

CLAVE DE LA SEMANA: Lidere sus grupos con la empatía que lo caracteriza.

Géminis

(22/5 al 21/6)

AMOR: Venus exige sanar heridas del pasado amoroso. Revise sus vínculos anteriores. Aléjese de relaciones familiares tóxicas.

DINERO: Mercurio impulsa su crecimiento profesional. El esfuerzo rinde grandes beneficios económicos.

CLAVE DE LA SEMANA: Concéntrese hoy en su éxito a mediano plazo.

Daniel Lieberman. El paleoantropólogo de la Universidad de Harvard, derriba los 5 mitos más frecuentes sobre la salud

Cáncer

(22/6 al 22/7)

AMOR: Venus promueve nuevos encuentros. Salga y conozca gente en ámbitos que le sean afines. Disfrute de una vida social plena.

DINERO: Mercurio favorece la expansión laboral. Defina nuevas estrategias. Invierta con confianza.

CLAVE DE LA SEMANA: Expanda su horizonte, incorpore técnicas y saberes.

Leo

(23/7 al 23/8)

AMOR: Venus ayuda a que concrete anhelos muy íntimos. Formalice sus vínculos actuales. Y si elige soledad, tome decisiones racionales.

DINERO: Mercurio exige cuidarse de malos consejos. Realice una limpieza financiera. Solo corra riesgos calculados.

CLAVE DE LA SEMANA: Ponga en orden su vida personal y el resto se ordenará.

Virgo

(24/8 al 23/9)

AMOR: Venus renueva sus esperanzas. Ábrase a conocer personas distintas. Vivir nuevas experiencias le devolverá la energía perdida.

DINERO: Mercurio facilita las negociaciones. Mejoras en el diálogo laboral. Fije sus condiciones de trabajo.

CLAVE DE LA SEMANA: Delegue responsabilidades y ocúpese de lo urgente.

Libra

(24/9 al 23/10)

AMOR: Venus promete instantes de pasión intensa. Controle los celos y las dudas. Evite, sobre todo, terceros en discordia.

DINERO: Mercurio hace que se sature su agenda. Delegue tareas de inmediato. El orden reduce sus presiones laborales.

CLAVE DE LA SEMANA: Descanse a intervalos su mente para no colapsar.

Escorpio

(24/10 al 23/11)

AMOR: Venus genera un profundo estado de bienestar físico y armonía mental. Comparta sus ideas y escuche a sus seres queridos.

DINERO: Mercurio fomenta la creatividad. Genera proyectos innovadores. Trabaje en un sitio que le agrade.

CLAVE DE LA SEMANA: Confíe en sus ideas porque serán bien recibidas.

Sagitario

(24/11 al 22/12)

AMOR: Venus pide un esfuerzo extra para el buen entendimiento. Ordene sus emociones afectivas. Evite desbordes sentimentales.

DINERO: Las circunstancias exigen cumplir plazos. Mantenga un perfil conservador. Invierta dinero en su hogar.

CLAVE DE LA SEMANA: Ponga cada cosa en su lugar. No al caos.

Estas son las 10 virtudes de Aristóteles que siguen vigentes para ser feliz

Capricornio

(23/12 al 20/01)

AMOR: Venus despierta su romanticismo, en general algo reprimido. Salga de la rutina habitual. Nuevos espacios de encuentro.

DINERO: Mercurio llega con desafíos. Ábrase a perspectivas profesionales nuevas. Investigue opciones distintas.

CLAVE DE LA SEMANA: Explore las diversas posibilidades que se presenten.

Acuario

(21/1 al 19/2)

AMOR: Le hace falta un descanso, sobre todo en lo emocional. Refúgiese en sus seres queridos. Busque tener serenidad hogareña.

DINERO: Mercurio mejora ingresos. Invierta en bienes raíces o en objetos útiles. Ordene su economía en general.

CLAVE DE LA SEMANA: Modere esfuerzos porque la energía no es infinita.

Piscis

(20/2 al 20/3)

AMOR: Venus mejora notablemente su encuentro amoroso. Tendrá conversaciones tiernas y profundas. Comparta actividades nuevas hoy.

DINERO: Apueste por gente que apoya sus iniciativas. Inicie proyectos desde cero. Mida los riesgos laborales.

CLAVE DE LA SEMANA: Salga al mundo y muestre lo que tiene para ofrecer.

Por Kirón
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