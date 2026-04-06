Mil millones de reproducciones: el cover mendocino que se convirtió en el tema más escuchado en Spotify del rock en español

Los Enanitos Verdes popularizaron la canción que originalmente compuso la banda mendocina Alcohol Etílico

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Se escucha una quena, o una zampoña, una introducción musical inconfundible que trasciende las décadas. Se escucha, después, la voz. “Me quieren agitar, me incitan a gritar”. El rock nacional está plagado de éxitos, de bandas clásicas que siguen sonando a través de los años, las generaciones y los formatos. Una de estas viene liderando las listas de Spotify por lo menos desde 2020. Y en lo que va de 2026, no es la excepción.

La canción “Lamento boliviano”, en la versión de los Enanitos Verdes, alcanzó las 1000 millones de reproducciones en esa plataforma, y entró en la lista denominada “Billions Club”. Aunque muchos relacionan el tema con la banda, que lo popularizó hace 32 años, en 1994, su historia, y sus verdaderos creadores, es todavía más lejana.

Los Enanitos Verdes

Soy como una roca

Aunque la canción quedó asociada para siempre a Los Enanitos Verdes, no fueron ellos quienes la compusieron, sino Natalio Faingold (teclado) y Raúl Federico Gómez (cantante y bajista, conocido como Dimi Bass), miembros de otra banda mendocina de mediados de los años 80, Alcohol Etílico. Su popularidad quedó encasillada sobre todo en el ámbito local, y quizás por eso pocos sepan que “Lamento boliviano” les pertenece.

Tapa del album Big Bang, de 1994, donde Los Enanitos Verdes versionaron la canción "Lamento boliviano"

El primer álbum de estudio de Alcohol Etílico fue Envasado en origen, grabado en 1986. Ya en esa lista aparece la que entonces se llamaba Soy como una roca, una versión —la original— parecida a la que más tarde trascendería el circuito local.

El punto de inflexión llegó en 1994, cuando Los Enanitos Verdes decidieron grabar un cover que se incorporó a su séptimo álbum, Big Bang (llegó a ser disco de platino en la Argentina), donde el tema Soy como una roca apareció renombrado como Lamento boliviano.

Según una entrevista de 2024, la idea fue de Felipe Staiti, guitarrista de Los Enanitos. En el canal de YouTube Javier Paniagua CLIPS, Staiti reconstruyó: “En realidad yo soy muy amigo de Alcohol Etílico. Cuando tuvimos el accidente que decantó en que dejáramos de tocar con los Enanos por un tiempo, estuve en Mendoza y toqué con ellos. Y cuando tocábamos ese tema, yo veía que la gente explotaba. Era un tema que ya tenían grabado, pero nunca pasó nada con esa versión. Entonces, en el 94, propuse que hiciéramos algo con ese tema, porque merecía un mejor destino que quedar perdido en una discografía que EMI no iba a mover, que ya estaba condenada. Así que lo hicimos. Yo ya lo consideraba uno de los temas emblemáticos del rock mendocino, al menos a nivel local. Cuando le dije a Marciano [Cantero] que hiciéramos la canción, estuvieron totalmente de acuerdo. Así que la hicimos y fue un golazo. Fue la bisagra para la internacionalización de los Enanitos realmente. […] Es la canción más escuchada del rock en español aún hoy en Spotify”.

Alcohol Etílico, la banda mendocina que compuso el tema "Lamento boliviano"

En la entrevista, Staiti se refiere a un parate obligado que tomaron en 1988 tras sufrir un accidente automovilístico en México, donde falleció su representante. Y la fe que le tenía a la canción no fue exagerada: la versión incluida en Big Bang terminó convirtiéndose en un fenómeno ya no solo local, sino regional. En parte ayudó que Los Enanitos Verdes circularan por toda Latinoamérica.

Como contó el propio Marciano Cantero en diálogo con Urbana Play en 2021, una vez se encontró con Gustavo Cerati recién llegado de México, quien le contó, sorprendido, lo mucho que se escuchaba allá el tema “La muralla verde”, grabado en 1986. “Nunca dejamos de tocar en Perú, en Chile, y acá, en la Argentina, pero con los años nuestro mapa se fue ampliando, y de pronto estábamos tocando en México, y con el tiempo se empezó a hacer familiar, a tal punto que terminé viviendo ahí”, contó en ese entonces.

Con el tiempo, “Lamento boliviano” no solo se consolidó como un hit: pasó a ser un fenómeno cultural medible. En 2020, Spotify la ubicó como la canción de rock en español más escuchada de la plataforma, y se convirtió en la primera del rock argentino en superar los 1000 millones de reproducciones. Un dato que confirma lo que ya se intuía: el tema trascendió a la banda, a su época y a su propio origen.

Felipe Staiti y Marciano Cantero, de Los Enanitos Verdes, en 1999 Mariana Eliano/Rolling Stone - Archivo

Los viajantes se van a atrasar

Pero si algo sigue envuelto en misterio es su significado. La letra dio lugar a varias teorías. Una sostiene que fue inspirada por un viaje de los integrantes de Alcohol Etílico a Perú, donde tomaron contacto con la realidad de migrantes bolivianos en busca de mejores condiciones de vida. Otra la interpreta como un homenaje a esas comunidades migrantes en la Argentina de los años 80.

Y hay una tercera lectura, más literaria, que encuentra ecos de Gabriel García Márquez, en particular de Crónica de una muerte anunciada, en frases como “nena, no te peines en la cama que los viajantes se van a atrasar”, que remiten a una advertencia similar que aparece en esa novela: “Lo único que mi madre les reprochaba era la costumbre de peinarse antes de dormir. ‘Muchachas —les decía—: no se peinen de noche que se retrasan los navegantes’». Salvo por eso, pensaba que no había hijas mejor educadas. ‘Son perfectas’, le oía decir con frecuencia”. La frase al estilo advertencia es, en realidad, una antigua creencia popular latinoamericana que plantea que peinarse en la cama atrae la mala suerte.

Ninguna versión fue confirmada o desmentida, ni por Los Enanitos Verdes ni por Alcohol Etílico. Y quizás ahí radica parte de su potencia: “Lamento boliviano” no se deja encerrar en una única interpretación.