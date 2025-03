Ida y vuelta

GIRO DE VIDA

Hola Kirón. Soy Dani y estoy en un giro de vida. Soy maestra primaria desde jovencita pero gano poco y ya no tengo mucha motivación así que empecé a estudiar bibliotecología a distancia. En el camino conocí a un señor con el que nos llevamos bien y puede que me mude a Alta Gracia con él porque tengo trabajo asegurado ¿Alguna recomendación astrológica al respecto? Nací el 27/11/1977 a las 6 am en La Plata. Gracias. Dani

Hola Dani. Sos de Sagitario, con Luna en Géminis y Ascendente también en Sagitario. La necesidad de cambio es algo natural en alguien con tu Luna, aunque Sagitario, tu Sol, te incline a seguir una dirección fija, a poner todo tu entusiasmo y energía en función de un ideal, de un propósito. Mientras ese ideal fue la docencia todo funcionó, como ya no te motiva seguramente vas a encontrar otro rumbo que te guíe en breve. Tu destino indica que viajar lejos del lugar en el que naciste es vital para vos, necesario. Y además Júpiter te beneficia actualmente en el tema pareja. Creo que el paso que vas a dar serás para bien, evolutivo, esclarecedor. Seguí adelante, no parece haber ningún impedimento a la vista. Mucha suerte. Kirón

Para conectarse con Kirón escribirle a astrokiron@hotmail.com o a kiron.astros@facebook.com

Kirón Por