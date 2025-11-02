Ida y vuelta

EL CHICO DE LOS MANDADOS

Hola Kirón. Nací el 26/01/73 a las 9.05. Hace muchos años que estoy en una empresa de la familia en la que me tienen como el chico de los mandados. Soy un profesional, con familia, trabajador, pero no puedo salir de esta situación. Los dueños son mis suegros. Tal vez sea yo, mi carta natal… Me gustaría saberlo. Gracias. Carlos

Hola Carlos. Sos de Acuario, con Luna en Escorpio Y Ascendente en Piscis. Como acuariano lo tuyo es tener cierta libertad y también (hay que decirlo) algo de despreocupada inmadurez. Es así porque Acuario es un eterno adolescente, un chico sí, aunque no de los mandados, en absoluto. La Luna la tenés en Escorpio, entonces hay cuestiones de celos, luchas de poder, conflictos no resueltos que te impiden darte tu lugar con esa familia política que te hace sentir presionado. El Ascendente es Piscis, el sensible, el amoroso, y tan desapegado de lo material como Acuario. Buscá un espacio terapéutico para resolver la cuestión emocional y, como Saturno está dejando tu signo Ascendente, calculo que muy pronto vas a dedicarte a tu profesión, o mejor dicho a tu pasión. Mucha suerte. Kirón

Para conectarse con Kirón escribirle a astrokiron@hotmail.com o a kiron.astros@facebook.com