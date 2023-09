escuchar

AMOR “A LA ACUARIANA”

Hola Kirón. Te escribo de Rosario, Santa Fe. Me gustaría saber por qué todo me va tan mal. No puedo cobrar lo que me deben. Además, si podés, me gustaría saber por qué no puedo encontrar un compañero. 17/09/1958. 16:30 es mi hora de nacimiento. Bendiciones. Gracias. Clarisa

Hola Clarisa. Sos de Virgo con Luna en Escorpio y Ascendente en Acuario. En principio no veo nada malo en tu carta natal, tal vez lo más difícil sea la intensidad emocional de tu Luna en Escorpio que te lleva a reprimir mucho emociones tormentosas, contradictorias y dolorosas, lo que se suma a que como virginiana sos también bastante introvertida. Y al tener Ascendente en Acuario la vida te pide desapego, distanciarte de la emoción para buscar libertad, cambio, independencia. Tal vez el no tener pareja sea en el fondo el no querer atarte a nada y a nadie que te surge de modo inconsciente. El desapego es lo que tenés que recorrer en esta vida, ese es el aprendizaje, eso y a trabajar en equipo, la amistad, la camaradería. Estás en un momento buenísimo para los afectos, para descubrir qué clase de persona deseás a tu lado y construir vínculos. Durará dos años más así que ojalá puedas concretar un buen amor, un amor no posesivo más “a la acuariana” que “a la escorpiana”. Mis mejores deseos. Kirón

Para conectarse con Kirón escribirle a astrokiron@hotmail.com o a kiron.astros@facebook.com