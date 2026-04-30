Llega el Fugazzeta Fest a La Boca: fecha, lugar y detalles del evento de las pizzerías

El barrio de La Boca se prepara para recibir el Fugazzeta Fest 2026, una iniciativa que combina la tradición gastronómica local con la historia del lugar. El evento ocurrirá el sábado 23 y domingo 24 de mayo, de 12 a 18 horas, en el predio ubicado en Dr. del Valle Iberlucea 1001. La entrada será libre y gratuita para todos los vecinos y turistas que deseen participar de esta celebración.

Durante las dos jornadas, seis pizzerías referentes de la identidad porteña ofrecerán diversas especialidades, entre las cuales destacan la tradicional fugazzeta, la fugazza y el fainá. Además, los asistentes podrán acceder a una oferta de bebidas como cerveza, vermú, gaseosas y soda en sifón, mientras que opciones dulces y café completarán el menú. El sitio elegido resulta estratégico debido a su cercanía con Caminito y La Bombonera, dos iconos turísticos de la Ciudad de Buenos Aires.

El evento se realizará en uno de los barrios más emblemáticos de la Ciudad (Foto: X)

El organizador Jorge D’Agostini, autor del libro La Boca, pizza, cocina, identidad, encabeza este proyecto junto al Grupo Caminito de Almacén Porteño y Levadura Productora, con el apoyo oficial del Gobierno de la Ciudad. “El espíritu del festival es volver a ubicar a La Boca como un territorio clave dentro de la cocina porteña, y homenajear y honrar a los primeros vendedores callejeros que iniciaron esta tradición”, aseguró en un comunicado. El evento busca consolidarse como una fecha anual en la agenda cultural porteña.

La Fugazzetta rellena es uno de los clásicos porteños Shutterstock

Como propuesta complementaria, los organizadores presentan el Circuito Pizzero, un recorrido gastronómico y cultural por el barrio. Este paseo incluye paradas en puntos emblemáticos como el Museo Benito Quinquela Martín, La Bombonera y Caminito, con el fin de entrelazar la historia barrial con el sabor.

Así, el festival invita a redescubrir La Boca desde el paladar, donde cada porción de pizza aporta una pieza fundamental a la construcción de la identidad local en una celebración que promete posicionarse dentro del circuito turístico de Buenos Aires.