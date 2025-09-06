Ida y vuelta

UN SER DE LUZ

Hola Kirón ¿cómo estás? Allá por el 2008 me hiciste mi carta (o algo así), tenías razón, después de muchos años entendí muchas cosas que veías en mí, al ser Leo y tener Ascendente en Escorpio y Luna en Acuario… Ahora mi hija menor está muy interesada en esto de los signos y busca su Ascendente Ella nació el 2/03/2010 a las 23:20 en el sanatorio Güemes en CABA, ha leído y dice que hay dos sistemas... uno le dice Sagitario y otro Escorpio ¿Puede ser? Un saludo cordial. Isabel

Hola Isabel ¡Qué lindo acompañarte durante tantos años! Te cuento que tu hija es Sol en Piscis con Luna en Libra y Ascendente en Sagitario. Sensible y muy indecisa, incluso frágil, con un sentido estético agudísimo y un destino que va a irle mostrando el lado luminoso de la existencia, lo lindo de la vida, más allá d las duras pruebas que haya tenido que dejar atrás. Sin dudas es un ser de luz. Si no estaba segura de su Ascendente tal vez lo calculó con otra ubicación geográfica, ya que es un parámetro astral que depende de la hora y del lugar en el que nacemos. Un cariño. Kirón

Para conectarse con Kirón escribirle a astrokiron@hotmail.com o a kiron.astros@facebook.com