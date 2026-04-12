Ida y vuelta
- 1 minuto de lectura'
¿QUÉ ME PASA?
¡Hola Kirón! Nací el 08/05/62 a las 3 y poco de la madrugada. Jubilado, más o menos de salud y viudo recientemente, sin hijos. Me gustaría conocer gente y me anoté en un club pero nunca me decido a ir ¿Qué me pasa? Gracias. Juan
Hola Juan. Sos Sol en Tauro, Luna en Cáncer y Ascendente en Piscis. Una hombre tranquilo, cálido, estable, sensible, no del todo preparado para enfrentar solo el mundo exterior. Los últimos años de Saturno sobre tu Luna deben haber sido difíciles y te vas a reponer poco a poco de tu pérdida. Lo ideal sería empezar con una actividad que te guste y te permita interactuar. Tal vez un centro de jubilados podría darte mayor contención, o un curso que es algo estructurado. Lentamente vas a hacer del lugar elegido, tu lugar. Date tiempo, estás en un momento propicio para intentarlo. Con afecto. Kirón
Si tenés una consulta astrológica, escribime a astrokiron@hotmail.com o a https://www.facebook.com/kiron.astros
