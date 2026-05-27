Pilar Sordo: “El amor no es solo un sentimiento, también es una decisión y hay que estar disponible para situaciones incómodas”

Pilar Sordo volvió a generar repercusión con una profunda reflexión sobre las relaciones amorosas y la dificultad de sostener vínculos a largo plazo. Durante su participación en el podcast Mi Decálogo del Éxito, conducido por Don Francisco, la escritora se sinceró sobre su historia personal y analizó cómo cambiaron las dinámicas de pareja en la actualidad.

En medio de la conversación, el histórico conductor le realizó una pregunta íntima relacionada con su vida sentimental y sus conocimientos profesionales. “¿Y con todo lo que aprendiste en psicología no pudiste mantener tu matrimonio?”, le consultó. Lejos de esquivar el tema, la reconocida escritora respondió con honestidad diciendo: “No. Uno también depende de la otra persona y porque yo creo que hay etapas y fases en el amor también”.

Acto seguido, haciendo referencia a su primer esposo, con quien estuvo durante 11 años casada y tuvo dos hijos, reconoció: “Yo creo que esa relación fue muy bonita, me casé con un hombre muy noble pero que de alguna manera fue muy inmadura en la forma en que se trabajó esa relación”.

La escritora chilena Pilar Sordo en la redacción de La Nacion

Esto le dio el pie para reflexionar sobre lo que, según su mirada, muchas veces falta en las relaciones modernas. “Y hoy día es súper importante entender que el amor no es un sentimiento solamente, sino que es una decisión y que hay que estar disponible para tener situaciones incómodas. Y esto es justamente lo que hoy en día las parejas no quieren vivir y es lo que hay que hacer para que duren en el tiempo”, reflexionó.

La psicóloga también hizo referencia al compromiso y la permanencia dentro de los vínculos, tomando como ejemplo las relaciones de larga duración de generaciones anteriores. “Mi papá con mi mamá tienen 62 años de casados y esto es porque se comprometieron con una decisión que los ha hecho llevar cada conflicto, no a abandonar, sino a quedarse en el vínculo. Y eso hoy día es súper escaso de encontrar”, continuó.

Poder superar los conflictos es lo que demuestra que hay una decisión firme de querer estar en pareja con un otro (Foto: Pexels)

Rápidamente, su reflexión se volvió viral en redes sociales con cientos de mensajes al respecto, algunos a favor y otros en contra de su teoría. “Creo que los matrimonios antiguos duraban porque la mujer estaba acostumbrada a soportar lo insoportable”, “Súper de acuerdo... termina siendo una decisión” y “Imaginate estudiar psicología para tener una vida perfecta, la cosa no funciona así”, fueron algunos de los comentarios que se multiplicaron.