¿Qué tal, Kirón? Quería contarte que soy de Géminis, del 3 de junio. Y conocí a un chico Sagitario que tiene 20 años como yo pero no es Luna de Aire como yo (la mía está en Acuario) sino en Escorpio ¿podremos llevarnos bien? Me gusta mucho. Gracias, siempre te leemos y la astrología me encanta. Tatiana

No negocies tu libertad

Hola Tatiana ¡Qué linda tu energía de Géminis con Acuario! Seguramente inteligentísima y llena de amigos. Ante todo te recuerdo que Sagitario es el opuesto de Géminis y que por lo tanto ambos signos se atraen mucho, se complementan y también se enfrentan duramente en algunas ocasiones puntuales. Sagitario es un signo de Fuego, temperamental, arrebatado, idealista, aventurero. Los varones necesitan permanentes desafíos, adoran viajar, los espacios abiertos, el deporte y también la expansión intelectual, ya que cuerpo y mente son importantes para ellos. Claro que la Luna en Escorpio cambia el panorama, porque el chico que te gusta tal vez tenga también un lado posesivo, sentimental y “pegote”. Al no conocer bien el mapa de ambos hay detalles que desconozco pero tené en cuenta que en una relación pueden surgir esos roces y que vos sos muy independiente. Eso sí,, si elegís un compañero de este signo ¡nunca vas a aburrirte! Dejá que él guíe –eso te viene bien porque sos indecisa- pero no negocies tu libertad. Buen destino. Kirón

