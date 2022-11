Ida y vuelta

escuchar

HAY QUE PASAR LA TORMENTA

Hola Kirón, mi nombre es Alberto, nací el 12 de noviembre de 1961 a las 18,55 hs según la partera, ya que nací en mi casa. Según tengo entendido por estos datos soy Ascendente en Tauro, pero tú podrás confirmármelo. Acabo de perder mi empleo a los 60 años y estoy muy preocupado porque no sé dónde podré encontrar un empleo a esta edad. Qué me puedes decir viendo mi carta natal con respecto al futuro. Te agradezco desde ya tu respuesta a este momento de inseguridad y debilidad que estoy viviendo. Un cordial saludo. Alberto

Hola Alberto. Efectivamente sos de Escorpio, con varios planetas más en Escorpio, la Luna en Capricornio y el Ascendente en Tauro. Saturno en tu Mediocielo y Urano en tu Ascendente, frente a tu Sol, están obviamente poniendo en crisis tus energías. Saturno en lo alto es un freno al ascenso, una prueba a superar, una demora, algo así como una mochila pesada a la espalda. Pero son tránsitos que reordenan todo, que ayudan a construir de manera sólida, así que no está todo perdido. Los amigos, las redes, las asociaciones, pueden ayudar mucho.

Y Urano en el Ascendente frente al Sol es… ¡un terremoto! Tal vez para una Luna en Capricornio sea necesario asumir la debilidad y la inseguridad en algún momento de la vida. Lo esencial, insisto, es que no te cierres y busques el apoyo del entorno. No será inmediato, pero vas a recomponerte. Pedí ayuda. Decí “ahora no puedo” y fortalecete vos. Cuando Júpiter salga a tu Ascendente, a mediados del año que viene, vas a iniciar un ciclo en tu vida de apertura, serenidad y estabilidad. Ahora hay que pasar la tormenta. Mis mejores deseos. Kirón

LO QUE RESTA DEL AÑO

Hola Kiron buenas noches. Mi nombre es Ayelén nací el 02/12/1995 quisiera saber que me separan las cartas para lo que me resta del año. Desde ya muchas gracias.

Hola Ayelén. Sos de Sagitario, con la Luna en Aries y con Marte y Venus – los planetas del amor- en Capricornio. Enérgica, decidida, combativa, optimista aunque en temas amorosos vayas despacio y tengas inseguridades o seas especialmente formal. Emocionalmente va a ser un buen final de año, gracias a Júpiter cerca de tu Luna. Bien con la familia, con el tema vivienda, incluso para mudarte o para plantearte una convivencia. Vas a encontrar un cierto equilibrio entre los impulsos y el calculo a veces un poco frío de tus pasiones. Un abrazo. Kirón

