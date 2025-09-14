Ida y vuelta
- 2 minutos de lectura'
NADA CON RÓTULO
Hola Kirón ¿cómo estás ? Te cuento mi situación, tuve una relación se noviazgo con Gustavo, nacido el 28 de marzo de 1982, hace dos años aproximadamente. Nos peleamos por decisión de él, pasado unos meses, volvió a escribir y comenzamos a vernos, nada con rótulo, pasar momentos lindos. Luego me enteré que estaba de novio con una conocida mía, eso siempre lo negó hasta que lo confirmé. El igual sigue buscándome, viniendo a mi casa, se queda a dormir, me pide ayuda y sigue dependiendo de mí. En resumen esa sería la historia, quisiera saber si podrías ayudarme y decirme tu opinión o pensamiento. Han pasado algunas situaciones que me han afectado bastante, se ve que los sentimientos aún perduran. Soy Gra, nacida el 11-01-1974. Gracias
Hola Gra. Sos de Capricornio con Luna en Virgo. Al no saber tu hora de nacimiento no puedo calcular tu Ascendente pero con lo que sabemos puedo decirte que sos estable, realista y tan servicia como fiel. Gustavo es de Aries con Luna en Tauro y en él pulsa por una parte las ganas de cambio, deseo y aventura, mientras que en lo afectivo la comodidad, la seguridad y la sensualidad lo “pueden”. Tu Luna está actualmente muy movilizada por los tres planetas transpersonales, Urano, Neptuno y Plutón; dudo que puedas resolver el dilema actual. Tal vez Júpiter frente a tu Sol te ayude, intentá despegar de la dependencia emocional y conocer otras personas. Si no te alcanzan los lindos momentos y buscás estabilidad, algo “con rótulo” (demanda muy de tus dos signos de base)… no es éste el camino. Aries decide irse, decide volver, decide tenerte de respaldo. Sacá a relucir tu Capricornio y tomá decisiones vos. Suerte y el tiempo va a ayudarte.
Kirónastrokiron@hotmail.com o a kiron.astros@facebook.com