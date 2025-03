Ida y vuelta

UN ECLIPSE Y UN DUELO

Hola Kirón. Soy virginiana y el eclipse de ayer trajo un cambio crucial en mi vida porque mi marido se fue a vivir a otro país, con otra persona, así de repente. No me sorprendió demasiado porque algo se había roto entre nosotros pero estoy en shock. Mi pregunta es cuánto tiempo me llevará procesarlo. Tengo la Luna en Acuario en Casa 7 (me hice una carta natal hace tiempo) y el Ascendente en Leo. Tati

Hola Tati. El eclipse impactó de lleno en las personas con aspectos importantes en Piscis y Virgo, aunque obviamente los tránsitos celestes nos impactan a todos. Que tengas la Luna en Acuario en este caso podría decirse que te ayuda, que acelera el tiempo del duelo, porque te permitirá “desconectar” con bastante rapidez. El Ascendente en Leo también aporta porque quedarte en un refugio protegida, renunciando a tu individualidad en nombre de la familia… no es tu camino. Supongo que con Plutón transitando Acuario vas a poder limpiar lo tóxico del pasado, capitalizar lo bueno que haya tenido la relación y seguir adelante. Sin embargo es importante conectar con tu yo profundo y lo que sentís, negar el conflicto, el dolor, la pérdida, nunca son un buen recurso a largo plazo. Buscá una terapia que te acompañe en ese transcurso si percibís que estás escapando a la emoción. Si algo se había roto entre ustedes, este evento es una verdad. Fuerza y suerte. Kirón

Kirón Por