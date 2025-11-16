Ida y vuelta

¿Conoceré a alguien?

Hola Kirón. Nací el 23 de agosto de 1972 a medianoche, creo que a las 23.40. Soy una virginiana con mal de amores, separándome de un “amigo” con el que llevaba 20 años en una relación paralela (él casado). Resulta que dejó a su esposa y a mí por una de veinte. En fin ¿Conoceré a alguien? Gracias. Briana

Hola Briana. Sos una virginiana reservada, algo tímida, muy analítica, con una inteligencia profunda y un sentido práctico notable. Diría que no es el amor el centro de tu vida pero… ¡tu Ascendente es Tauro!, signo de lo femenino, del apego y la sensualidad. Tu camino consiste en encontrar “con quien”, claramente la soledad no te beneficia. Creo que el año que viene será bueno, Saturno deja Piscis (opuesto a tu signo) y empezás otra etapa. Sí, alguien llegará. Y el 2027 será aún mejor. Un cariño. Kirón.

Para conectarse con Kirón escribirle a astrokiron@hotmail.com o a kiron.astros@facebook.com