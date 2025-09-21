Ida y vuelta
NACIDO PARA VOLAR
Hola Kirón. Soy René, nací el 12 de febrero de 1974 a las 17.00 en Buenos Aires. Estoy un poco perdido, después de casi 20 años en una empresa me despidieron y estoy independiente haciendo repartos. Vivo con mi madre anciana y una hija que crie sin ayuda de su mamá. Ellas son lo que más quiero pero también lo que más me ata. No me quejo ya que el dinero circula, gracias a Dios… pero me siento raro. Ayudame. Muchas gracias. René
Hola René. Sos de Acuario, con Luna en Escorpio y Ascendente en Géminis. El Sol y el Ascendente son compatibles, de Aire, es tu parte independiente, racional, sociable, creativa y rebelde pero… la Luna, es decir lo emocional, va por otro carril. En los afectos podés ser posesivo, celoso, controlador o vincularte con gente que sea así. Diría que trabajar en forma independiente te favorece, ayuda a que no te sientas demasiado atado, algo que te puede pasar si vivís -a veces- los lazo familiares como un límite. Actualmente Júpiter está en tu Casa 2 así que vas a organizarte bien económicamente. Vos naciste para volar -aunque por amor no lo hagas- así que ¡déjate ir un poco! No tengas miedo. Un gran abrazo.
Kirónastrokiron@hotmail.com o a kiron.astros@facebook.com