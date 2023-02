Ida y vuelta

escuchar

LIBERATE

Hola Kirón. Soy Sanela, nací el 06 junio de 1980, a las 5:50 p.m. en Puerto Ordaz, Venezuela. Mi ex pareja nació el 01 diciembre 1983, a las 6:43 a.m. también en Puerto Ordaz en Venezuela. No sé por qué no ha funcionado o si hay alguna posibilidad. Saludos. Gracias . Sanela

Hola Sanela. Sos de Géminis con la Luna en Piscis y el Ascendente en Sagitario. Géminis es un signo alegre, curioso, sociable, inquieto pero la Luna hace que en tus emociones te cueste “despegarte” tendés a ponerte melancólica y a extrañar el pasado. Hay varios aspectos difíciles en tu carta que muestran una existencia de lucha. No es una mala etapa, romances habrá. Pero una pareja con todas las de la ley estaría llegando el año próximo, tal vez a mediados de año. Activá tu Ascendente en Sagitario y si no funcionó… liberate. Lo mejor está por venir. Mis mejores deseos. Kirón

DESTINO

Hola mi estimada Kiron , yo también te sigo. Mi nombre es Marcos y soy de Córdoba, Valle de Punilla. Me gustaría si no es de su molestia, preguntarle sobre mi destino. De este año en curso, sobre el amor de pareja y trabajo. Yo soy de Virgo , del 18 septiembre año 1962, tengo 60 , desde luego le deseo un excelente año un abrazo fuerte. Esperaré con ansias, su respuesta, gracias y permiso para decirle que me encanta leer sus predicciones. Un beso. Marcos

Gracias Marcos, me siento honrada y su pregunta no es molestia. Efectivamente es de Virgo y probablemente tenga la Luna en Géminis (de saber la hora de su nacimiento lo podríamos confirmar) Creo que será un año más amable con usted que el anterior, más estable. Ta vez en lo afectivo tenga que reacomodar su modo de relacionarse, ya que usted o su pareja tienden a ser bastante posesivos y en esta etapa los celos no ayudan en absoluto. Si pueden superar eso todo irá bien. No deje su vida social de lado, en compañía se sentirá mucho mejor. Le deseo lo mejor para este nuevo ciclo y espero me siga acompañando desde su hermosa provincia. Kirón

