En fotos. Todos los invitados al festejo de la Orden de Malta en el Recoleta

Las damas y los caballeros de la Orden de Malta en Buenos Aires. La orden se fundó en Jerusalén alrededor del año 1048 para administrar un hospital que atendía a los peregrinos que visitaban Tierra Santa. Posteriormente, durante la época de las Cruzadas, los caballeros tomaron las armas para proteger a los enfermos y las rutas de peregrinación

Fabian Malavolta