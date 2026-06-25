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En fotos. Todos los invitados al festejo de la Orden de Malta en el Recoleta

La orden, el Estado soberano que data de los tiempos de las Cruzadas, celebró su día nacional, con una recepción en el Club Francés

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Para LA NACIONPaula Ikeda
Nicola Lindtz, María Podestá y María Taquini de Blaquier
Nicola Lindtz, María Podestá y María Taquini de Blaquier
La embajadora de la Orden de Malta, María Podestá. "La Orden tiene mil años, es un Estado soberano que intercambia embajadores con 104 países", explicó
La embajadora de la Orden de Malta, María Podestá. "La Orden tiene mil años, es un Estado soberano que intercambia embajadores con 104 países", explicóFabian Malavolta
La Soberana y Militar Orden Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta, es una orden religiosa católica fundada en Jerusalén en el siglo XI. "Somos 14.000 en el mundo", explicó Podestá
La Soberana y Militar Orden Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta, es una orden religiosa católica fundada en Jerusalén en el siglo XI. "Somos 14.000 en el mundo", explicó Podestá Fabian Malavolta
María Taquini de Blaquier en el Club Francés
María Taquini de Blaquier en el Club FrancésFabian Malavolta
Luciana Petre, colaboradora de la Orden de Malta
Luciana Petre, colaboradora de la Orden de MaltaFabian Malavolta
Daniel Scioli, secretario de Turismo y Ambiente de la Nación
Daniel Scioli, secretario de Turismo y Ambiente de la NaciónFabian Malavolta
La embajadora de Paraguay, Helena Felip Salazar
La embajadora de Paraguay, Helena Felip Salazar Fabian Malavolta
Santiago Soldati en el festejo por el día nacional de la Orden de Malta
Santiago Soldati en el festejo por el día nacional de la Orden de MaltaFabian Malavolta
El embajador de Israel, Eyal Sela, uno de los primeros en llegar al encuentro
El embajador de Israel, Eyal Sela, uno de los primeros en llegar al encuentroFabian Malavolta
La embajadora de Finlandia, Nicola Lindtrz
La embajadora de Finlandia, Nicola LindtrzFabian Malavolta
Con el Mundial 2026 en el ambiente, y los próximos contrincantes del seleccionado argentino en la mira, el embajador de Uruguay, Diego Cánepa fue uno de los más buscados
Con el Mundial 2026 en el ambiente, y los próximos contrincantes del seleccionado argentino en la mira, el embajador de Uruguay, Diego Cánepa fue uno de los más buscadosFabian Malavolta
El embajador de Ucrania, Yurri Klymenko, en el día nacional de la Orden de Malta. Durante su discurso, la representante del Estado destacó la situación que se vive en Ucrania
El embajador de Ucrania, Yurri Klymenko, en el día nacional de la Orden de Malta. Durante su discurso, la representante del Estado destacó la situación que se vive en Ucrania
Natalio Mario Grinman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios
Natalio Mario Grinman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio y ServiciosFabian Malavolta
Presente en el Día Nacional de la Orden de Malta, Fabrizio Nicoletti, embajador de Italia
Presente en el Día Nacional de la Orden de Malta, Fabrizio Nicoletti, embajador de Italia
El embajador de España, Joaquín De Arpistegui Laborde, fue otro de los más buscados en el mediodía en Recoleta. Pero por motivos futbolísticos: del grupo donde juega su seleccionado saldrá el próximo rival de Argentina en el Mundial
El embajador de España, Joaquín De Arpistegui Laborde, fue otro de los más buscados en el mediodía en Recoleta. Pero por motivos futbolísticos: del grupo donde juega su seleccionado saldrá el próximo rival de Argentina en el Mundial Fabian Malavolta
La embajadora de Eslovaquia, Tina Vodnik
La embajadora de Eslovaquia, Tina VodnikFabian Malavolta
Norberto Frigerio, director de Relaciones Institucionales de LA NACION
Norberto Frigerio, director de Relaciones Institucionales de LA NACIONFabian Malavolta
Cora de Alvear, de la Orden de Malta
Cora de Alvear, de la Orden de Malta
El embajador del Perú, Carlos Alberto Chocano Burga
El embajador del Perú, Carlos Alberto Chocano Burga
El embajador de Colombia, José Acosta Ramos, el día después de que su seleccionado le ganara a Congo por 1-0. El Mundial 2026 estuvo presente en casi todas las charlas
El embajador de Colombia, José Acosta Ramos, el día después de que su seleccionado le ganara a Congo por 1-0. El Mundial 2026 estuvo presente en casi todas las charlasFabian Malavolta
El embajador de Congo, Daniel Marius Cibangu Kasonga Mubabinge
El embajador de Congo, Daniel Marius Cibangu Kasonga MubabingeFabian Malavolta
El encargado de Negocios de Arabia Saudita
El encargado de Negocios de Arabia SauditaFabian Malavolta
El diseñador Gino Bogani junto al padre Rodrigo Valdez, párroco de la Basílica Nuestra Señora del Socorro y del Hogar Monseñor Albisetti del Socorro
El diseñador Gino Bogani junto al padre Rodrigo Valdez, párroco de la Basílica Nuestra Señora del Socorro y del Hogar Monseñor Albisetti del SocorroFabian Malavolta
Las autoridades reciben a la embajadora de Eslovenia. Nacida en el siglo XI, la Orden de Malta es una de las instituciones católicas más antiguas del mundo, creada como grupo hospitalario, hoy en día es una organización que funciona como un sujeto de derecho internacional y se dedica a la asistencia médica y humanitaria global
Las autoridades reciben a la embajadora de Eslovenia. Nacida en el siglo XI, la Orden de Malta es una de las instituciones católicas más antiguas del mundo, creada como grupo hospitalario, hoy en día es una organización que funciona como un sujeto de derecho internacional y se dedica a la asistencia médica y humanitaria globalFabian Malavolta
El embajador de Marruecos, Fares Yassir
El embajador de Marruecos, Fares YassirFabian Malavolta
La embajadora junto a María Taquini de Blaquier y su padre, Alberto Taquini, presidente honorario de la Academia Nacional de Educación
La embajadora junto a María Taquini de Blaquier y su padre, Alberto Taquini, presidente honorario de la Academia Nacional de EducaciónFabian Malavolta
El presidente en Fundación Puente para Las Américas, Jorge Pereyra de Olazábal, junto a Santiago Soldati, el diseñador Gino Bogani y Luis Lahitte, de la Orden de Malta
El presidente en Fundación Puente para Las Américas, Jorge Pereyra de Olazábal, junto a Santiago Soldati, el diseñador Gino Bogani y Luis Lahitte, de la Orden de MaltaFabian Malavolta
Efstathios Paizis Paradellis, embajador de Grecia
Efstathios Paizis Paradellis, embajador de GreciaFabian Malavolta
Fabián Perechodnik, de la comisión directiva de Fundación Amigos del Palacio Libertad
Fabián Perechodnik, de la comisión directiva de Fundación Amigos del Palacio LibertadFabian Malavolta
El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Gustavo Weiss, junto al intendente de la ciudad de La Plata, Julio Alak
El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Gustavo Weiss, junto al intendente de la ciudad de La Plata, Julio AlakFabian Malavolta
El diplomático Max Gregorio Cernadas
El diplomático Max Gregorio CernadasFabian Malavolta
Walter D' Aloia Criado, cónsul honorario en la embajada de España
Walter D' Aloia Criado, cónsul honorario en la embajada de EspañaFabian Malavolta
Olga Medor Ducasse, embajadora de Haití, y su ministro consejero, Jean Claude Cenatus
Olga Medor Ducasse, embajadora de Haití, y su ministro consejero, Jean Claude CenatusFabian Malavolta
El embajador de Egipto, Yasser Mahmoud Abed, junto al embajador de la Liga de los Estados Árabes, Abdullah Hesham
El embajador de Egipto, Yasser Mahmoud Abed, junto al embajador de la Liga de los Estados Árabes, Abdullah HeshamFabian Malavolta
El embajador de Chile, Gonzalo Cristian Uriarte Herrera
El embajador de Chile, Gonzalo Cristian Uriarte HerreraFabian Malavolta
En el Club Francés, Enrique Duhau
En el Club Francés, Enrique DuhauFabian Malavolta
Damas de la Orden de Malta, la embajadora María Podestá, junto a Cora de Alvear. La labor de la orden se enfoca en la ayuda médica, social y humanitaria en más de 120 países. Asisten a víctimas de conflictos armados, desastres naturales y refugiados, además de gestionar hospitales, clínicas y proyectos de apoyo a personas vulnerables
Damas de la Orden de Malta, la embajadora María Podestá, junto a Cora de Alvear. La labor de la orden se enfoca en la ayuda médica, social y humanitaria en más de 120 países. Asisten a víctimas de conflictos armados, desastres naturales y refugiados, además de gestionar hospitales, clínicas y proyectos de apoyo a personas vulnerablesFabian Malavolta
EL banquete por el festejo de la Soberana Orden de Malta
EL banquete por el festejo de la Soberana Orden de MaltaFabian Malavolta
Luciana Petre y Nicolás Pinto, de la Orden de Malta
Luciana Petre y Nicolás Pinto, de la Orden de MaltaFabian Malavolta
El Dr. Miguel Ángel Schiavone, rector de la Universidad Católica Argentina (UCA), junto al embajador de Israel, Eyal Sela, y Teresa González Fernández, secretaria en la comisión del Club Francés
El Dr. Miguel Ángel Schiavone, rector de la Universidad Católica Argentina (UCA), junto al embajador de Israel, Eyal Sela, y Teresa González Fernández, secretaria en la comisión del Club FrancésFabian Malavolta
La embajadora junto a su par de Rumania, Dan Petre, y su esposa Luciana
La embajadora junto a su par de Rumania, Dan Petre, y su esposa LucianaFabian Malavolta
La selfie del embajador de Chile junto a Daniel Scioli y Martín Cabrales. Durante la celebración, destacaron al empresario quien fue distinguido por la Orden de Malta por su trabajo
La selfie del embajador de Chile junto a Daniel Scioli y Martín Cabrales. Durante la celebración, destacaron al empresario quien fue distinguido por la Orden de Malta por su trabajoFabian Malavolta
El encuentro entre el presidente de la Cámara de Comercio, Natalio Mario Grinman, y Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción
El encuentro entre el presidente de la Cámara de Comercio, Natalio Mario Grinman, y Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la ConstrucciónFabián Malavolta
El mediodía en el Club Francés
El mediodía en el Club FrancésFabian Malavolta
Representantes del mundo diplomático junto a las damas y caballeros de la Orden de Malta
Representantes del mundo diplomático junto a las damas y caballeros de la Orden de MaltaFabian Malavolta
La embajadora de Ecuador, Diana Salazar
La embajadora de Ecuador, Diana Salazar
Roberto Devorik
Roberto DevorikFabian Malavolta
El encuentro entre el embajador de Uruguay y su par, el embajador de Italia
El encuentro entre el embajador de Uruguay y su par, el embajador de ItaliaFabian Malavolta
Alberto Trueba, exdirector Nacional de Ceremonial del Ministerio de Relaciones Exteriores, junto a Ferdinand Porak, de la Orden de Malta
Alberto Trueba, exdirector Nacional de Ceremonial del Ministerio de Relaciones Exteriores, junto a Ferdinand Porak, de la Orden de Malta Fabian Malavolta
Pablo Garzonio, subsecretario de Relaciones Internacionales y Cooperación Institucional en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
Pablo Garzonio, subsecretario de Relaciones Internacionales y Cooperación Institucional en la Legislatura de la Ciudad de Buenos AiresFabian Malavolta
La empresaria Claudia Álvarez Arguelles
La empresaria Claudia Álvarez ArguellesFabian Malavolta
El embajador de San Marino, Giovanni Maria D’ Avossa
El embajador de San Marino, Giovanni Maria D’ AvossaFabian Malavolta
La representante de la Orden de Malta en Argentina, junto a Santiago Soldati
La representante de la Orden de Malta en Argentina, junto a Santiago SoldatiFabian Malavolta
Las damas y los caballeros de la Orden de Malta en Buenos Aires. La orden se fundó en Jerusalén alrededor del año 1048 para administrar un hospital que atendía a los peregrinos que visitaban Tierra Santa. Posteriormente, durante la época de las Cruzadas, los caballeros tomaron las armas para proteger a los enfermos y las rutas de peregrinación
Las damas y los caballeros de la Orden de Malta en Buenos Aires. La orden se fundó en Jerusalén alrededor del año 1048 para administrar un hospital que atendía a los peregrinos que visitaban Tierra Santa. Posteriormente, durante la época de las Cruzadas, los caballeros tomaron las armas para proteger a los enfermos y las rutas de peregrinaciónFabian Malavolta
La celebración tras el día de San Juan el Bautista (23 de junio), patrono de la Orden de Malta. La sede central mundial de la Soberana Orden de Malta se encuentra en el Palacio Magistral, ubicado en la Vía dei Condotti, en el centro histórico de Roma, Italia
La celebración tras el día de San Juan el Bautista (23 de junio), patrono de la Orden de Malta. La sede central mundial de la Soberana Orden de Malta se encuentra en el Palacio Magistral, ubicado en la Vía dei Condotti, en el centro histórico de Roma, ItaliaFabian Malavolta
En la celebración de la Orden de Malta, el encargado de Negocios del Nuncio Apostólico Daniele Liessi, de cara a la llegada de arzobispo estadounidense Michael Wallace Banac, designado por el Papa como nueva autoridad en Argentina
En la celebración de la Orden de Malta, el encargado de Negocios del Nuncio Apostólico Daniele Liessi, de cara a la llegada de arzobispo estadounidense Michael Wallace Banac, designado por el Papa como nueva autoridad en ArgentinaFabian Malavolta
Tato Lanusse en el festejo en Recoleta
Tato Lanusse en el festejo en RecoletaFabian Malavolta
La charla entre Gino Bogani, el embajador de Uruguay, Diego Cánepa, y Martín Cabrales
La charla entre Gino Bogani, el embajador de Uruguay, Diego Cánepa, y Martín CabralesFabian Malavolta

El festejo de la Orden de Malta

El encuentro de la Soberana Orden de Malta, en el Club Francés
El encuentro de la Soberana Orden de Malta, en el Club FrancésFabian Malavolta
La embajadora de la Orden de Malta, junto al embajador de Italia, Natalio Grinman, Martín Cabrales, el embajador de Chile, Daniel Scioli, Gustavo Weiss y los embajadores de Rumania, Ecuador, Paraguay, Congo, Uruguay y San Marino
La embajadora de la Orden de Malta, junto al embajador de Italia, Natalio Grinman, Martín Cabrales, el embajador de Chile, Daniel Scioli, Gustavo Weiss y los embajadores de Rumania, Ecuador, Paraguay, Congo, Uruguay y San MarinoFabian Malavolta
La celebración, al mediodía en las instalaciones del Club Francés
La celebración, al mediodía en las instalaciones del Club FrancésFabian Malavolta
María Podestá junto a Santiago Fernández Madero, de Gualtallary Wines, y el embajador de San Marino, Giovanni Maria D'Avossa
María Podestá junto a Santiago Fernández Madero, de Gualtallary Wines, y el embajador de San Marino, Giovanni Maria D'AvossaFabian Malavolta
Los preparativos para el gran festejo. En tiempos del Mundial 2026, algunos representantes del cuerpo diplomático debieron excusarse: sus selecciones se preparaban para jugar
Los preparativos para el gran festejo. En tiempos del Mundial 2026, algunos representantes del cuerpo diplomático debieron excusarse: sus selecciones se preparaban para jugarFabian Malavolta
Por Paula Ikeda
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