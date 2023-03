Ida y vuelta

escuchar

ME BLOQUEA EN WHATSAPP

Hola Kirón, soy Marcela y quería saber de mí. Nací el 17de noviembre de 1972 a las 17 h y estoy conociendo a un hombre que nació 20 de julio de 1955 pero tiene ciertas actitudes que me desconciertan cómo que me dice que me quiere y de sólo estar me bloquea en WhatsApp. Marcela

Hola Marcela. Sos escorpiana con Luna y Ascendente en Aries. Una configuración astral que indica fuerza, coraje, determinación, audacia pero también individualismo. La pregunta es: ¿aceptás los límites que el otro te pone? ¿Qué hacés cuando los demás no satisfacen tus necesidades y deseos? El hombre que te gusta es de Cáncer, alguien amoroso y menos fuerte que vos aunque con Luna en Leo, o sea orgulloso y acostumbrado a salirse con sus caprichos. Ambos combinan planetas de Agua y de Fuego, en eso son parecidos. Mi consejo es que lo observes, le preguntes y seas objetiva con su respuesta. Bloquear a alguien en el celular es claramente un mensaje. Yo no me guiaría por lo que dice sino por lo que hace. Suerte. Kirón

QUÉ SERÁ DE MÍ VIDA

Hola Kirón soy Héctor Ricardo nací en Mendoza Argentina el 9 de mayo de 1949 a las 10 de la mañana. Deseo saber mi Ascendente y que será de mí Vida. Gracias

Hola Héctor. Te cuento que sos de Tauro con Luna en Libra y Ascendente en Géminis. Una persona cariñosa, equilibrada, amable con una necesidad de pareja muy marcada, sociable y amable. Tu Ascendente tal como te dije es Géminis, el signo de la curiosidad, los viajes, los libros, la comunicación y la amistad. Si algo te pide el destino es que no te encasilles, que conozcas gente nueva, que hagas varias cosas a la vez, que no te quedes quieto. Estás en un momento de mucha inestabilidad, algo que como taurino te asusta. Animate a lo que se presente, aferrarte al pasado no te va a ayudar. Te deseo buena fortuna. Kirón

