Ida y vuelta

MEDIO VASO LLENO

Querida Kirón hace mucho te leo y me animé a escribir. Nací el 17/12/74 a las 9:15 am. Estoy atravesando una etapa nueva en la pareja porque mis hijos se fueron los dos a vivir a Italia, primero el de 25 y después el de 20. A veces me siento con el nido vacío pero a la vez me gusta eso de mejor intimidad ¿cómo ves a mi signo? Contame. Anita

Hola Anita. No sólo sos sagitariana sino que en ese signo tenés varios planetas ¡y Sagitario te lleva a mirar el medio vaso lleno en vez del nido vacío! Como la Luna y el Ascendente, por su parte, están en Acuario el 2021 fue muy determinante. Te diría que para vos la libertad es vital, tan importante como respirar. Y por mucho que uno ame a sus hijos al quedar solos con la pareja se gana justamente en espacio propio. El 2022 va a ser más tranquilo, bueno en lo económico y también en el plano erótico. Disfrutá, entonces, en compañía que es la mejor forma de disfrutar. Kirón

JUBILACIÓN

Hola Kirón, nací el 03/11/1957 a las 23:20. Voy a jubilarme después de toda una vida en la misma empresa. Tengo miedo, bastante, ni idea que hacer con el tiempo libre. Si me orientás te lo agradezco. Gracias por tu tiempo. Saúl

Hola Saúl. Sos de Escorpio, con Luna en Aries y Ascendente en Cáncer. Básicamente de Agua y Fuego. La cuestión es que estos dos elementos no se llevan del todo bien entre sí y eso te genera un tironeo interno entre el deseo de nuevas aventuras, de acción, de desafíos y un gran apego a lo que conocés, a la rutina. Diría que en esta etapa recurras al Saúl aventurero, que no hagas planes, que te dejes llevar. Seguramente descubras facetas de vos mismo muy interesantes y que te harán feliz. Suerte en este ciclo. Kirón

Para conectarse con Kirón escribir a kiron.astros@facebook.com o astrokiron@hotmail.com