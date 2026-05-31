Conoció a su novia arriba de un avión y ahora la sorprendió en el aire para su segundo aniversario

Pablo Pérez es un influencer argentino de viajes que se volvió viral este fin de semana al sorprender a su novia con un inesperado regalo. Recreó aquella vez en que ambos se conocieron, cuando él era un simple pasajero y ella, una azafata de una aerolínea internacional. La escena sucedió arriba del avión y se llevó los aplausos de todos.

Con un reel en Instagram, Pérez adelantó: “2 años de un día que recuerdo para siempre. Todo llega para quien sabe esperar”. Luego se grabó a sí mismo e indicó: “Hoy hace exactamente dos años que conocí a mi novia arriba de un avión. Estoy en un aeropuerto porque me voy a tomar un vuelo con ella. Ella va a estar trabajando y yo voy a hacer exactamente lo mismo que hice en aquel momento para acercarme a ella”.

Pablo junto a su novia, a quien conoció hace dos años durante un viaje internacional (Fuente: Instagram/@kiaoraviajo)

Su novia, quien trabaja para Emirates como azafata, no se esperaba ver a su novio ingresar hacia la nave y su rostro fue totalmente de desentendimiento, a la vez que sonrió. “Ahí está, tiene que mantener 100% el profesionalismo. Nada de abrazos ni besos. Hace dos años ella estaba en una compañía diferente. Yo la vi ahí en el pasillo y sabía que algo tenía que hacer”, escribió sobre el clip mientras se veía a la mujer entre los asientos.

Los novios viven una vida que sortea entre los viajes y el trabajo constante (Fuente: Instagram/@kiaoraviajo)

“En su momento, primero le hablé para saber si tenía alguna posibilidad. Después le escribí en un papel preguntando por recomendaciones de lugares y le dejé mi contacto. En este nuevo papel tan solo quiero celebrar cómo nuestras decisiones del pasado cambiaron nuestro presente”, sumó el viajero. Por último, insistió: “En la vida hay que jugársela” y le dio la carta. En ese instante, ella sonrió y el video finalizó con una foto de ellos juntos.

El posteo del influencer y la reacción de los usuarios (Fuente: Instagram/@kiaoraviajo)

En la sección de comentarios, diferentes usuarios no tardaron en manifestarse con mensajes como: “Y que vivan los hombres que se la juegan”; “Qué romántico, viva el amor, Pablo”; “El último romántico, me encantan” y “Fan de esta historia de amor”.