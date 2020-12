Ideas navideñas: seis regalos originales

Algunas de las opciones más creativas para regalar de la mano de Club LA NACION.

Esta Navidad, elegí regalar fragancias florales o hasta ramos de flores frescas, que no hay como la magia de las flores para agasajar a alguien. Aunque, para inmortalizar momentos únicos, recomendamos fotos en distintos formatos, ¿y por qué no plasmadas en una agenda 2021? También hay mats de yoga artísticos y de calidad para quienes buscan el mejor equipamiento para sus prácticas diarias. Y en el ámbito culinario, equipos de mate y café son los mejores compañeros, mientras que una caja navideña de una pastelería artesanal promete manjares sin igual.

Roses Are Roses

La bruma de lavanda de Roses are Roses para perfumar la ropa, sábanas y toallas es un regalo exquisito

30% en el total de la factura los lunes Regalo recomendado: colonia Tea Rose

La respuesta a las ganas de transportarse a un jardín de rosas: Roses Are Roses. Las flores de azahar son la transición entre la frescura del limón del sur de Italia y de la bergamota mediterránea, y las notas especiadas de la menta y el anís. La sensualidad de las flores blancas (jazmín y muguet) antecede al blend de rosas antiguas, silvestres, de mayo, centifolia y de té. Para coronar la fragancia, madera de sándalo, white musk y miel. Todo eso es Tea Rose, disponible en colonia de 100 ml o en jabón líquido de 200 ml. Otro hit absoluto es el Lavender Linen Spray, una bruma exquisita para perfumar la ropa, las sábanas y las toallas. Y no podemos dejar de mencionar la colonia Attar Of Roses, que es nada más y nada menos que un ramo de rosas frescas variadas recién cortadas, combinadas con pétalos de peonía y reminiscencias de limón siciliano.

Focu

Focu propone un 2021 con una agenda muy personal

25% en la compra online todos los días Regalo recomendado: agenda 2021 con foto en la tapa

Este es el paraíso donde las fotos se hacen realidad (y, lo mejor de todo, se encargan online y llegan a la puerta de tu casa). Además de fotos de todos los tamaños y formatos en tiempo récord, acá se pueden encargar maravillas como cuadros (en 24 horas tenés el bastidor impreso del tamaño que quieras y con la foto que elijas), fotolibros (de 15 x 22, 20 x 20 o 20 x 30 cm, en 48 horas, con tapa dura de color a elección y de 22 a 50 páginas), marcos con fotos (en papel de alta calidad, montadas en paspartú dentro de un marco de madera blanca o negra de 26 x 36 cm con frente de vidrio), rompecabezas, tazas (de cerámica o plástico) y nuestro favorito: agendas 2021 con encuadernación artesanal y costura francesa. Vienen en distintos diseños y en la tapa llevan la foto elegida.

Viveka Yoga

Para los amantes del yoga, los mats de Viveka son un regalo perfecto

20% todos los días Regalo recomendado: Astral Mat

Viveka nació por la fusión de las dos pasiones de su creadora: yoga y arte. Ante la ausencia de mats artísticos en el país, Viveka propone productos con materiales de calidad y diseños artísticos para poner en valor la práctica de yoga. Así nacen los mats de Viveka Yoga, fabricados en Argentina en polímero termoplástico de alta densidad, que no se desgrana. Están diseñados para durar, pesan 2 kilos y miden 165 cm de largo x 65 cm de ancho x 6 mm de espesor. Es difícil elegir uno, pero el favorito es el Astral Mat, cuyo diseño muestra todas las constelaciones del Zodíaco. También tienen portamats, para llevar el mat a todos lados de forma cómoda y práctica. Los diseños hacen juego y se consiguen también en la tienda online.

Florería Rosamel

Entre los productos destacados de Rosamel se destaca la combinación de 12 rosas rojas y una caja de bombones, un presente muy romántico

Regalo recomendado: ramo de 12 rosas rojas importadas + bombones Ferrero Rocher

Esta florería de Avellaneda se destaca por tener rosas importadas y orquídeas durante todo el año, con envíos a toda la Capital Federal y Gran Buenos Aires. Los pedidos se hacen a través de su página web, donde tienen una tienda online con todos los productos disponibles. Además de rosas de todo tipo, tienen ramos de otras flores, arreglos florales, coronas fúnebres y plantas varias. Algunos de sus productos destacados: el ramo de 24 rosas rojas nacionales de tallo medio, el ramo de 12 rosas rojas importadas con caja de bombones Ferrero Rocher, el ramo de coloridas astromelias, el combo romántico (ramo de flores surtidas, peluche y caja de bombones), los ramos de rosas ecuatorianas y los boxes combinados (rosas, astromelias, chocolates, vinos y licores).

Oki

Oki propone equipos de mate idóneos para tardes entre amigos

20% en la compra online todos los días Regalo recomendado: equipo de mate completo con termo Lumilagro

En esta casa de regalos hay artículos para el comedor (tazas, individuales y bandejas), el baño (alfombras, dispensers y jaboneras) y la oficina (cartucheras y lapiceras), camas para mascotas, almohadones, guirnaldas, cantimploras y neceseres. Y, lo más importante: sets de mate y café para todos los gustos. Los equipos de mate completos (bolso matero, termo, yerbera, azucarera, mate y bombilla) vienen con termo genérico o Lumilagro y con mate tradicional (de aluminio y madera), Urbano (de plástico con sistema de vaciado fácil) o Santo (de plástico o cerámica). Y los equipos cafeteros traen termo, dos vasos térmicos, azucarera y bolso. También hay kits con portaobjetos, con bandejas y hasta de mate listo. Y luego cada artículo se puede adquirir por separado e incluso personalizar con una foto.

Cosí Dolce e Salato

Difícil sentirse en Navidad sin buen pan dulce, como estos de Cosí Dolce e Salato

Aquí los panes dulces son palabras mayores. Elaborados de forma completamente artesanal, se hacen por encargo y a pedido. Pesan 500 gramos y vienen en dos variantes: con frutas secas (¡sin abrillantar!) cubierto de glasé con cerezas en almíbar y naranjas con azúcar o con chocolate semiamargo y cubierta de chocolate negro con decoración de frutas secas. Para un regalo, la caja navideña de Cosí es ideal. Viene con un pan dulce, un budín a elección, pasas de uva bañadas en chocolate, tarta individual de frutos secos y miel, frutillas bañadas en chocolate y una sidra 1888. ¡Y felices fiestas para todos!

