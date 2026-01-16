Los cinco tatuajes que más atraen a las mujeres (y su significado)

El tatuaje es una práctica ancestral que se ha mantenido muy viva hasta hoy. De acuerdo con la escuela de arte europea Des Arts, su origen se remonta al Neolítico, ya que se han encontrado momias de ese período con dibujos en la piel.

La palabra hace referencia al término “tatau”, proveniente de la lengua samoana de la Polinesia, que se refiere a marcar o golpear dos veces. Desde entonces, las técnicas han mejorado, al igual los distintos estilos: tradicional, realista, acuarela, geométrico, blackwork, dotwork y japonés son algunos de los más populares.

Según un estudio de la consultora Voices, casi un tercio de los argentinos declaró tener al menos un tatuaje. Además, son las mujeres las que lideran en esta práctica, con un 44% de tatuadas entre 25 y 49 años. Y cada vez son más, ya que de acuerdo con la misma investigación, cada vez más jóvenes buscan incursionar en este arte. Un 50% de mujeres entre 18 y 24 años declararon tener intención de tatuarse.

Según la consultora Voices, las mujeres argentinas lideran en la tendencia de tatuarse Noelia Marcia Guevara - La Nación

Este deseo se ve reflejado en las búsquedas en la web, con un gran incremento de las consultas por diseños e ideas. Gracias a la herramienta Google Trends es posible conocerlos estilos y lugares más populares entre las argentinas.

Media manga: el tatuaje más buscado por las mujeres argentinas

Se trata de un diseño que cubre aproximadamente la mitad del brazo, ya sea desde la muñeca al codo o del codo hasta el hombro. Ocupa tanto la parte interior como exterior para formar una pieza continua, lo que ofrece un lienzo amplio para diseños complejos que pueden contar una historia. Según Google Trends, el término “media manga mujer” tuvo un incremento del 160% en las búsquedas en los últimos días.

Los tatuajes de media manga están entre los más consultados de la web según Google Trends (Foto: Facebook - Tatuajes para Mujeres)

Este tatuaje es popular porque es lo suficientemente grande para un diseño significativo, pero aún puede ocultarse con ropa si es necesario. Generalmente se completa en varias sesiones, entre dos y cuatro, de acuerdo con el sitio Light House Tattoo, lo que puede variar según el estilo y la complejidad del dibujo. Las temáticas florales y las mandalas son las opciones más elegidas para decorar el brazo.

Sin embargo, no es el único lugar del cuerpo que aparece en las búsquedas. Las manos, la clavícula, el cuello, la espalda y las piernas también están entre las principales consultas. En su mayoría, se buscan tatuajes más pequeños y delicados para esos sectores, como el estilo “Fine Line”. Este se caracteriza por trazar líneas delicadas, precisas y sutiles, creadas con agujas muy finas para lograr ilustraciones minimalistas.

Cuál es el dibujo más popular y su significado

Muchos se tatúan una mariposa para recordar a un ser querido que ya no está Twitter @_chrisp04

Entre las figuras más buscadas para tatuajes de mujeres aparece la mariposa. Este dibujo simboliza principalmente la transformación y el renacimiento. Muchos adoptan la metáfora de la metamorfosis de la oruga a mariposa como un signo de crecimiento personal, superación de adversidades y nuevos comienzos.

Por otro lado, su significado también puede variar dependiendo de cada cultura. De acuerdo con el sitio de Asturnatura, para la civilización maya representaban el alma de los guerreros muertos, mientras que en la Antigua Grecia se utilizaban para retratar la divinidad femenina primigenia. En China y Japón también expresan amor y felicidad conyugal.

La tatuadora Natalia Dubovsky explicó en sus redes sociales las diferencias de interpretación según la posición de la mariposa: si tiene las alas abiertas, implica expansión y renacimiento, pero si está de perfil con las alas cerradas, transición y búsqueda personal. Si se tatúa como si estuviera volando, simboliza que la persona está en un momento de crecimiento y energía, mientras que si se dibuja posada sobre algo, supone calma y estabilidad.

Los cinco tatuajes que más atraen a las mujeres

Mariposa: simboliza el renacimiento, la transformación y el crecimiento personal

simboliza el renacimiento, la transformación y el crecimiento personal Flores: representan la belleza , aunque su significado específico cambia según la flor y el color: la rosa roja es amor apasionado, la rosa blanca es pureza, la margarita es inocencia y el girasol, optimismo.

representan la , aunque su significado específico cambia según la flor y el color: la rosa roja es amor apasionado, la rosa blanca es pureza, la margarita es inocencia y el girasol, optimismo. Madres: no son pocas las mujeres que deciden demostrar el amor a su progenitora o a sus hijas en su piel. Ya sea por una frase, una silueta o la fecha de nacimiento, muchas deciden tatuarse junto a su familiar para estar unidas por siempre.

Muchas madres deciden tatuarse un dibujo en representación de sus hijos para estar siempre conectados

Ojos: este tatuaje representa la percepción, sabiduría, protección y conexión espiritual. Muchos creen que actúan como un amuleto contra energías negativas o el mal de ojo.

este tatuaje representa la percepción, sabiduría, protección y conexión espiritual. Muchos creen que actúan como un Corazón: este dibujo simboliza el amor, la pasión y la conexión emocional, aunque su significado es muy personal. Algunas mujeres deciden tatuárselo por un amor romántico, pero también puede significar el afecto de un ser querido o incluso el amor propio.

