Ruta a Chile en auto: qué documentación necesito para ir desde la Argentina

Todo lo necesario para cruzar la cordillera: papeles del vehículo, seguros obligatorios y requisitos para los viajeros

Uno de los controles policiales en la frontera con Chile
Uno de los controles policiales en la frontera con ChilePablo Sanhueza - Reuters

Viajar a Chile en auto desde la Argentina es una de las opciones más elegidas, tanto para vacaciones como para escapadas cortas. La cercanía, la variedad de paisajes y la buena infraestructura vial hacen que muchos conductores opten por esta alternativa.

Sin embargo, antes de emprender el viaje es fundamental contar con toda la documentación requerida para cruzar la frontera y circular legalmente dentro del país vecino.

Tener los papeles en regla no solo evita demoras en el paso fronterizo, sino también multas, retenciones del vehículo o problemas con el seguro. Además, permite viajar con mayor tranquilidad y disfrutar del recorrido sin sobresaltos.

Uno de los pasos fronterizos a Chile
Uno de los pasos fronterizos a ChileLos Andes

Ruta a Chile en auto: qué documentación necesito para ir desde la Argentina

1

Documentación personal obligatoria

Para circular legalmente en Chile, siendo argentino, es obligatorio contar con la siguiente documentación:

  • DNI vigente o pasaporte en buen estado.
  • Licencia de conducir argentina vigente y correspondiente al tipo de vehículo.
  • Cédula verde del vehículo o cédula azul si no sos el titular.
  • Seguro automotor con cobertura internacional, donde Chile figure de forma explícita.

Es importante verificar que el documento esté en buen estado y que los datos sean legibles. En pasos fronterizos con alta demanda, cualquier inconsistencia puede generar demoras innecesarias.

2

Papeles del vehículo necesarios

Además de la documentación personal, el conductor debe contar con los siguientes papeles del auto:

  • Cédula verde vigente o cédula azul si el conductor no es el titular.
  • Licencia de conducir válida y correspondiente al tipo de vehículo.
  • Seguro del automotor con cobertura internacional, donde Chile figure de manera explícita.
  • Comprobante de patente al día.

Si el vehículo es alquilado o pertenece a una empresa, se debe presentar una autorización expresa que habilite la salida del país.

3

Requisitos aduaneros y sanitarios

Chile cuenta con controles aduaneros y sanitarios muy estrictos.

Al ingresar, es obligatorio completar una declaración jurada, en la que se informan alimentos, productos de origen animal o vegetal y otros elementos regulados.

Un 20% menos: por qué los argentinos viajaron menos a Chile en esta temporada.mp4
Un 20% menos: por qué los argentinos viajaron menos a Chile en esta temporada.mp4

Está prohibido ingresar frutas, verduras, semillas, carnes, embutidos y productos frescos sin declarar. El incumplimiento puede derivar en multas elevadas y demoras prolongadas.

4

Normas de tránsito a tener en cuenta

  • Alcohol cero: está prohibido conducir con alcohol en sangre.
  • Luces bajas obligatorias en rutas y autopistas, incluso de día.
  • Uso obligatorio del cinturón de seguridad para todos los ocupantes.
  • Prioridad absoluta al peatón, especialmente en cruces señalizados.

El incumplimiento de estas normas puede generar multas elevadas y sanciones severas.

5

Velocidades máximas permitidas

Respetar los límites de velocidad es fundamental, dado que Chile cuenta con radares fijos y móviles distribuidos en todo el país.

  • Zonas urbanas: hasta 50 km/h.
  • Rutas: hasta 100 km/h.
  • Autopistas: hasta 120 km/h.

Superar estos límites puede derivar en multas importantes e incluso en la retención del vehículo en casos graves.

6

Recomendaciones para el viaje

  • Revisar la vigencia de todos los documentos antes de salir.
  • Contratar un seguro con asistencia en ruta internacional.
  • Consultar el estado de los pasos fronterizos y las condiciones climáticas.
Paso fronterizo a Chile
Paso fronterizo a ChileNicolás Janowski

Viajar a Chile en auto desde Argentina es una experiencia accesible y atractiva, siempre que se haga con la preparación adecuada.

Contar con la documentación correcta, respetar las normas aduaneras y anticiparse a los controles es clave para evitar inconvenientes. Una buena planificación previa permite disfrutar del camino, los paisajes y el destino final con tranquilidad y seguridad.

