Diseño, servicio y un entorno fuera de serie: conocé la historia centenaria del hotel mejor ubicado de la Patagonia

Correntoso Lake & River Hotel es, en sí mismo, un destino icónico en Villa La Angostura y la Patagonia de los Siete Lagos. En el exacto punto donde el potente río Correntoso desemboca en el Nahuel Huapi –y dentro del Parque Nacional homónimo– este refugio de lujo ofrece diseño contemporáneo y un servicio excepcional, pero sobre todo un entorno que enmudece: vistas completas al inmenso lago y al bosque omnipresente, siempre con el telón de fondo de la Cordillera de los Andes.

El origen del hotel guarda una historia de pioneros. Fue fundado en 1917, cuando comenzó a funcionar como una pequeña hostería y almacén de ramos generales que servía a pescadores y ganaderos. Con el tiempo, la boca del Correntoso se convirtió en un destino dilecto para la pesca con mosca, y así el establecimiento fue mutando en refugio para veraneantes y celebridades. Hasta que el hotel fue renovado por completo en 2003, en un proyecto enfocado en combinar su rica historia con los más altos estándares de confort.

La puesta en valor del edificio histórico fue durante esos años tema de revistas de arquitectura. El trabajo priorizó el uso de materiales autóctonos (como alerce, ciprés y lenga); dotó a las habitaciones de maderas nativas y cálidos textiles, y organizó también el living en múltiples espacios alrededor de la gran chimenea de piedra. Una nota distintiva de todo el proyecto son los amplísimos ventanales, que van permitiendo en los sucesivos ambientes que la luz y la naturaleza patagónica se adueñen de los espacios.

Una experiencia gourmet a la altura

La propuesta gourmet incluye un desayuno buffet con vistas al lago, el ya clásico “Té Correntoso” y también dos restaurantes: Belluno, de inspiración mediterránea con sabores patagónicos; y Puerto Correntoso, especializado en platos al horno de barro junto al muelle histórico. El Wine Bar, en tanto, cuenta con más de 200 etiquetas que completan la experiencia gastronómica.

Otro spot para destacar es el Herbal Hammam & Spa que, integrado al entorno natural, invita a un relax profundo gracias a la Ceremonia Herbal Hammam, tratamientos especializados y una piscina infinita climatizada.

En lo que a actividades se refiere, la división Correntoso Adventures articula experiencias al aire libre que recorren los cuatro paisajes que definen la identidad del hotel (lago, río, bosque y montaña) e incluyen navegación, trekking, kayak, ski y cabalgatas.

La conservación del entorno y un compromiso que se renueva

Hace años que el hotel cuenta con una planta de tratamiento que mantiene en condiciones óptimas tanto el Río Correntoso como el Lago Nahuel Huapi, lo que asegura que la flora y fauna se conserven para las generaciones futuras.

Ahora, en continuidad con su historia centenaria en la región, Correntoso Lake & River Hotel creó además Correntoso Reserva Totoral, un territorio de belleza única ubicado a solo 15 minutos del hotel y enmarcado por el Lago Totoral y la Cordillera de los Andes.

Se trata de un proyecto inspirado por el legado de las figuras pioneras del sur, a través del cual el hotel asume el cuidado de esta tierra dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi. La meta tiene que ver con preservar su flora y fauna y profundizar su rol como custodio del patrimonio natural.

“Correntoso Reserva Totoral será un espacio de exploración pausada, contemplación y conexión con lo esencial, alineado con la misión histórica del hotel de resguardar y valorar el territorio”, señalan desde el hotel que desde hace más de cien años es símbolo indiscutido en la zona y en toda la Patagonia.

Correntoso Lake & River Hotel queda en la ruta de los 7 Lagos y Río Correntoso, Parque Nacional Nahuel Huapi, Patagonia Argentina.

