En lugares como la Ciudad de México, la presencia de plagas domésticas no depende únicamente de la estación del año, sino también de factores como la humedad, la acumulación de residuos y las condiciones estructurales de las viviendas.

En este contexto, muchas personas buscan soluciones accesibles que no impliquen el uso constante de insecticidas químicos. El laurel, una planta aromática rica en compuestos volátiles, fue estudiado por su potencial como repelente natural de insectos y, al mismo tiempo, ocupa un lugar relevante dentro de prácticas tradicionales como el Feng Shui, donde se le atribuyen propiedades simbólicas relacionadas con la protección y la buena fortuna.

Hojas de laurel en casa: ¿dónde colocarlas para repeler cucarachas y atraer la buena suerte? (Fuente: Imágen creada con ChatGPT)

¿Dónde colocar las hojas de laurel para repeler cucarachas?

De acuerdo con el sitio especializado en eliminación de plagas tuinsectipedia, el aroma del laurel resulta desagradable para ciertos insectos, entre ellos las cucarachas. Esto se debe a aceites esenciales como el cineol y el eugenol, presentes en sus hojas. Paso a paso para su colocación:

Puntos de entrada . Coloca hojas de laurel secas o ligeramente trituradas en esquinas, marcos de puertas y ventanas, zonas por donde suelen ingresar los insectos.

. Coloca hojas de laurel secas o ligeramente trituradas en esquinas, marcos de puertas y ventanas, zonas por donde suelen ingresar los insectos. Áreas húmedas y oscuras . Sitúalas detrás de electrodomésticos como el refrigerador, el horno o el microondas, así como debajo del fregadero y cerca de tuberías .

. Sitúalas detrás de como el refrigerador, el horno o el microondas, así como debajo del fregadero y cerca de . Espacios de almacenamiento. Introduce algunas hojas en armarios, despensas y cajones para evitar que las cucarachas se instalen en lugares donde se guarda comida.

Especialistas en entomología de universidades estadounidenses, como la University of California Agriculture and Natural Resources, señalan que los repelentes botánicos pueden ser útiles como medida complementaria, siempre que se acompañen de una correcta higiene del hogar.

Hojas de laurel en casa: ¿dónde colocarlas para repeler cucarachas y atraer la buena suerte?

Laurel y buena suerte: su uso según el Feng Shui

Más allá de su función práctica, el laurel también se asocia con la purificación de la energía y la atracción de prosperidad, de acuerdo con creencias populares y principios del Feng Shui.

Protección energética . Coloca hojas de laurel detrás de la puerta principal o en las esquinas del hogar para favorecer un ambiente equilibrado.

. Coloca hojas de laurel para favorecer un ambiente equilibrado. Prosperidad . Sitúa hojas en la llamada esquina de la riqueza (ubicada al fondo a la izquierda desde la entrada principal) o dentro de la cartera como símbolo de abundancia.

. Sitúa hojas en la llamada como símbolo de abundancia. Armonía y descanso. Guardar laurel en cajones, armarios o debajo de la almohada es una práctica asociada con la tranquilidad y el buen descanso.

Instituciones dedicadas al estudio del Feng Shui, como el International Feng Shui Guild, explican que estos elementos funcionan como símbolos que refuerzan la intención de orden y bienestar en el espacio.

El laurel no es una solución definitiva para eliminar plagas, pero puede ser un aliado natural cuando se combina con limpieza constante, manejo adecuado de residuos y sellado correcto de alimentos. Su uso responsable permite reducir la dependencia de químicos y, al mismo tiempo, integrar prácticas culturales orientadas al equilibrio del hogar.