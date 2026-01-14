Las fotos ideales para la casa que atraen buena energía, según una experta en Feng Shui

Las fotografías personales, presentes en casi todos los hogares, no son meros adornos, sino que para el Feng Shui son auténticos activadores de energía, vinculadas directamente con el elemento fuego.

Esta milenaria filosofía china subraya la importancia de su elección y ubicación para mantener una vibración armónica en casa. En este contexto, Montserrat Beltrán, especialista en esta temática, explicó cómo gestionar estos recuerdos en los portarretratos y ofreció pautas claras para potenciar el bienestar y la energía positiva.

El principio fundamental que rige la presencia de fotos en el hogar es el equilibrio. “Ni demasiadas, ni pocas”, aseguró Beltrán en un video en sus redes sociales, donde suma más de 99 mil seguidores. La experta sugirió revisar la cantidad de imágenes expuestas y, si son muchas, reducir su número a la mitad para evitar una sobrecarga energética. Al seleccionar cuáles conservar, la premisa es clara y es que deben transmitir buenas sensaciones. Se trata de visualizar energías que se deseen revivir en el presente, abarcando desde paisajes hasta objetos, siempre que generen una emoción positiva. Es crucial evitar fotos de personas tristes o que evoquen sensaciones negativas, ya que pueden provocar el efecto contrario al deseado.

Hay que evitar las fotos tristes o que transmitan mala energía (Foto: Freepik)

Respecto al “qué” fotografiar, Beltrán aconseja que las imágenes de los hijos correspondan a su edad actual, evitando que la energía se estanque (las fotos antiguas, por ejemplo, deben guardarse en álbumes familiares).

Una regla crucial es que en los dormitorios solo deben figurar fotografías de quienes duermen en esa habitación. La especialista fue enfática en esto: “No debemos tener en nuestro dormitorio fotografías de padres, de hijos, de abuelos y, mucho menos, de fallecidos”, resaltó.

Para las parejas, se recomienda exhibir momentos felices y que proyecten una energía positiva conjunta. En el caso de familiares ya fallecidos, la sugerencia es optar por imágenes donde aparezca solo esa persona, limitar su cantidad y, nuevamente, evitar su presencia en el dormitorio para no generar un desequilibrio energético. Si hay retratos de hijos independizados, es preferible ubicarlos a partir del pasillo, nunca en la entrada principal.

Las fotografías antiguas se deben guardar en los álbumes (Foto: Freepik)

En cuanto a dónde colocar estas imágenes es tan crucial como su contenido. El living o la sala de estar son espacios ideales para fotos de familiares, amigos y recuerdos felices, dado su carácter social. En el dormitorio principal o de matrimonio, la prioridad es la intimidad de la pareja, por lo que solo se aconsejan imágenes de sus ocupantes o momentos románticos.

En el comedor, asociado a la alimentación y la unión familiar, es propicio para fotografías que reflejen alegría, abundancia y bienestar. En el recibidor, la clave es dar la bienvenida con energía presente, mostrando fotos alegres de quienes residen actualmente en la casa o paisajes que transmitan calma. Los retratos de personas que ya no viven allí deben evitarse en la entrada.

Para la oficina de la casa, las fotos deben ser inspiradoras, motivadoras, como logros o viajes, y nunca personales que generen tristeza. Finalmente, el baño es un lugar rotundamente desaconsejado para cualquier tipo de fotografía, ya que el Feng Shui entiende que el agua puede arrastrar y diluir la energía de las imágenes.