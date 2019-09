Iñaki Urdangarin. Las estrictas reglas de seguridad para sus salidas de prisión

El marido de la infanta Cristina, preso hace quince meses, obtuvo el permiso para realizar trabajos voluntarios fuera de la prisión. Eligió el Hogar Don Orione, que asiste a personas con discapacidad mental. Fuente: HOLA - Crédito: Getty Images

24 de septiembre de 2019 • 17:44

Después de quince meses tras las rejas, Iñaki Urdangarin (51) obtuvo el beneficio de salidas transitorias de prisión para hacer trabajo voluntario. El proceso comenzó con un pedido cursado por el cuñado del rey Felipe VI apelando al artículo 117 del Real Decreto 190/1996 que establece que "los reclusos de grado dos podrán acudir regularmente a una institución exterior para la realización de un programa concreto de atención especializada, siempre que éste sea necesario para su tratamiento y reinserción social". Se supo luego que fue el marido de la infanta Cristina quien, a través de sus abogados, eligió hacer su voluntariado en el Hogar Don Orione, ubicado en el municipio de Pozuelo de Alarcón, a 103 kilómetros de la prisión de Brieva.

El régimen tiene un serie de normas estrictas que detallamos a continuación:

Como establece el reglamento penitenciario, los reclusos que accedan al régimen de trabajos comunitarios deberán desplazarse "por sus propios medios".

En sus salidas, el cuñado de Felipe VI no usa pulsera telemétrica, lo que comúnmente llamamos "tobillera", porque es preso de segundo grado: "presenta un perfil de baja peligrosidad social y no ofrece riesgos de quebrantamiento de condena".

Urdangarin tiene permiso para acudir al hogar Don Orione dos veces por semana, los martes y los jueves.

El recluso sólo puede ausentarse del penal por ocho horas cada día: en caso de demorar su regreso, incurrirá en un quebrantamiento de condena y tendrá consecuencias.

Las tareas le serán asignadas "exclusivamente" por el hogar Don Orione, que atiende a personas con discapacidad intelectual.

En caso de no cumplir con los objetivos establecidos por la entidad colaboradora, tomará cartas en el asunto Instituciones Penitenciarias.

El juzgado de Vigilancia Penitenciaria estableció que el recluso no puede comunicarse con su familia cuando sale de prisión, ni siquiera por Whatsapp.

Urdangarin no puede salir de las instalaciones del Hogar Don Orione salvo en caso de acompañamientos de las personas a su cargo en sus paseos por las inmediaciones.

El juzgado también comunicó que "el penado deberá realizar las comidas en las propias dependencias del centro".

Tras sus primeras dos salidas, trascendieron algunos detalles del trabajo de Iñaki Urdangarin en Don Orione. Se sabe que cada vez que ingresa al establecimiento debe vestir la misma camiseta que usan todos los voluntarios. Además, lleva una placa identificatoria en la que se lee claramente su nombre, "Iñaki". Y, como lo establece el reglamento, come con los empleados del lugar. Mientras tanto, la Fiscalía Provincial de Valladolid presentó un recurso de apelación ante el juez de Vigilancia Penitenciaria que otorgó el permiso al marido de la infanta Cristina. Asegura que Urdangarin no aplica para el beneficio del trabajo voluntario ya que no cumplió la cuarta parte de su condena. Cabe recordar que el ex duque de Palma ingresó en la cárcel de Brieva el 18 de junio de 2018 para cumplir la condena de cinco años y diez meses por desvío de fondos públicos en el caso Noos.