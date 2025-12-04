Ranking: cuáles son los mejores países del mundo para vivir tras jubilarse

Los adultos mayores frecuentemente eligen destinos paradisíacos para vivir luego de dejar de trabajar, sin embargo, no todos los destinos son iguales. Según un estudio internacional reciente que analizó los mejores países para vivir después de jubilarse, Grecia es el lugar más placentero para pasar los últimos años de vida gracias al clima soleado y las facilidades que ofrece.

El país helénico fue nombrado el mejor destino para la jubilación en 2026, según el Índice Anual Global de Jubilación de International Living. Este reconocimiento marca un cambio en las preferencias de los jubilados que buscan asentarse en el extranjero, priorizando la calidad de vida y los costos bajos que ofrece la nación.

Grecia se posiciona como el mejor lugar para vivir la jubilación (Foto: Freepik)

El índice evalúa destinos globales basándose en costo de vida, atención médica, vivienda, visas, clima e integración social. Jennifer Stevens, de International Living, explicó al medio británico The Sun por qué se dio el ascenso de Grecia en el último año: “Durante años, Portugal y España lideraron el camino, pero los recientes cambios en las visas y el aumento de los costos hicieron que los jubilados busquen en otro lugar”.

“Grecia ahora ofrece lo que muchos buscan: una base europea hermosa, acogedora y asequible con opciones de residencia accesibles y un estilo de vida que se siente rico en todos los sentidos”, agregó Stevens. El atractivo que llama a los jubilados europeos es el programa Golden Visa, que otorga permiso de residencia a extranjeros que invierten un mínimo de 250.000 €.

Para los amantes del sol, Grecia es ideal, con más de 300 días soleados al año. El costo de vida es competitivo. El país ofrece diversidad con más de 6.000 islas, de las cuales 227 están habitadas. Aunque Santorini puede ser caro, hay joyas más asequibles como Thassos, con sitios históricos que son imperdibles.

Otros lugares se destacan para los jubilados

Panamá, Costa Rica y México se consolidaron en el último tiempo como favoritos en América por su clima cálido todo el año, su costo de vida competitivo y la hospitalidad de su gente. Panamá ofrece un programa de beneficios para jubilados considerado de los mejores del mundo, mientras que Costa Rica combina estabilidad política con una fuerte apuesta por la naturaleza y la salud.

En Europa, Portugal, España, Italia y Francia se destacan por su calidad de vida, infraestructura robusta y acceso a sistemas de salud de primer nivel. Portugal lidera ese ranking gracias a su seguridad, buen clima y comunidades internacionales bien integradas, mientras que España ofrece diversidad de paisajes, desde costas mediterráneas hasta ciudades vibrantes con gran oferta cultural.

Lugares de América y Asia también se destacan para vivir como adulto mayor (Foto: Freepik)

En Asia, Tailandia y Malasia se vuelven opciones cada vez más elegidas por jubilados que buscan un costo de vida bajo sin resignar bienestar. El primero ofrece playas paradisíacas, una cultura hospitalaria y una infraestructura médica sorprendentemente moderna y económica. El segundo, por su parte, suma estabilidad, ciudades bien organizadas, clima tropical y una red sanitaria reconocida internacionalmente

De esta manera, el Índice Anual Global de Jubilación de International Living quedó de la siguiente manera:

Grecia

Panamá

Costa Rica

Portugal

México

Italia

Francia

España

Tailandia

Malasia