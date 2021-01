Inesperado. Un mensaje transformó el peor año en un emotivo reencuentro y más

Señorita Heart Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 8 de enero de 2021 • 16:44

Inaceptable. Así calificó su mamá el episodio. No había educado a su hija para que se expusiera públicamente. Y menos en esas circunstancias. Tenía tan solo 15 años, ¿en qué estaba pensando cuando aceptó subir al auto de aquel chico?, se preguntaba una y otra vez. Tenía que darle una lección. Entonces decidió intervenir y tomar el toro por las astas. Entonces lo decidió: durante seis meses prohibió a su hija Ana Inés (65) cualquier tipo de salida.

El hecho "censurable"

"Había conocido a Guillermo cuando tenía 15 años y él 17. Íbamos los dos al mismo club inglés, él jugaba rugby, yo hockey. Era re pintón y muy mujeriego. Yo ni pensaba que podía darme bola, pero un día en una fiesta me saco a bailar y ahí apretamos un poco, yo estaba muerta literalmente. Un día nos encontramos en un cumple de 15. Él había llevado el auto de su padre, fuimos a besarnos a escondidas y nos vieron los adultos. Le contaron a mi vieja que era más mala que el Covid. Armó un escándalo. Corría 1970 y, al parecer, eso era una barbaridad para la época. Y me castigó sin salir por seis meses. Lo único que tenía permitido era ir directo al colegio y volver rápido a casa. ¡Fue terrible!".

Pasaron los años

Se distanciaron. Dejaron de verse y la vida se encargó de que sus caminos se separaran. Ambos contrajeron matrimonio y tuvieron hijos. Pero la unión de Ana Inés no prosperó y, cuando se separó de su marido, tuvo una crisis que la llevó a plantearse qué quería hacer de su vida. Sus hijos ya estaban grandes pero, aún así, tenía que salir adelante: por ellos y por su propio bienestar. Decidió darle espacio a actividades que le llenaran el alma. Además del diseño de indumentaria, profesión a la que se había dedicado por muchos años, descubrió una de sus grandes pasiones: la pintura. Comenzó a tomar clases como hobby y su entusiasmo creció hasta que llegó a vender algunas de sus obras. También dejó crecer su amor por el diseño de bijoux, de tocados y ramos exclusivos para novias.

"Me invitó a tomar algo por mensaje privado en Facebook. Al principio dudé: ya no era mi galancito de los 15, pero me dejé llevar y la vida me sorprendió".

Un amor impensado

Mientras, jamás imaginó que el amor estaba listo para tocar su puerta. Continuó con su vida, con sus planes y orgullosa de sus hijos que optaron por dejar el país e instalarse en Europa. Comenzó a navegar por las redes sociales, quizás para distraerse, quizás porque el destino había decidido que allí, 50 años después, se reencontraría con su amor de la adolescencia.

"La verdad no lo esperaba. Una tarde recibí un mensaje privado por Facebook. Era Guillermo (67). Me contó que había quedado viudo hacía un año, que tenía hijos adultos y que siempre había guardado un lindo recuerdo de nuestro fugaz noviazgo. Había sufrido bastante la larga enfermedad de su mujer y estaba triste. Me invitó a tomar algo. Pensé, pobre, debe estar mal. Al principio dudé, tenía mucho miedo. Mi mala experiencia en el amor y su reciente viudez me generaban más preguntas que certezas. Pero finalmente me animé y concretamos un almuerzo".

Ana Inés y Guillermo se casaron en plena pandemia en la capilla del barrio cerrado de Pilar donde viven.

Salieron por el barrio de Nuñez, en la ciudad de Buenos Aires. Ver tantos años después a su noviecito la impactó. "Ya no era mí galancito. Pero tiene una personalidad muy encantadora y yo, que soy muy alegre, me dejé llevar. Para mí cumple me invitó a Cartagena y San Andrés, en Colombia, y ahí nos conocimos mejor".

Afianzaron la relación. Y estaban contentos de acompañarse. Pasaron los meses, hasta que llegó la cuarentena y, de forma impensada, el Covid los unió. Con el correspondiente permiso para circular, Guillermo visitaba dos veces por semana a Ana Inés. Y así, sin demasiadas expectativas, superaron el encierro de forma optimista. "Un día me dijo que quería casarse, que eran pocos los que a nuestra edad se enamoraban. Había que festejarlo. Como no había casamientos por civil fuimos a la iglesia de nuestro barrio (vivimos en un barrio cerrado en Pilar) y el padre dijo que nos casaba. Fue una ceremonia muy emotiva. Tenemos muchos planes por delante. Los dos amamos viajar. Y siento que mi mágica historia recién comenzó. Pedí al universo amor y me lo trajo de la persona que menos pensaba....".

