Termina el verano. Un recorrido que combinó música, deporte y bienestar en los principales destinos turísticos de Argentina

Desde la Costa Atlántica, pasando por Córdoba y Bariloche, Life Seguros desplegó experiencias y actividades pensadas para potenciar lo mejor del verano.
- 5 minutos de lectura'
El cierre de la temporada deja postales que condensan algo más que descanso. En distintos destinos turísticos de Argentina, la combinación de naturaleza, cultura y actividades al aire libre marcó el pulso de un verano atravesado por experiencias. En ese recorrido, Life Seguros apostó por una presencia territorial que integró música, deporte y bienestar bajo el concepto “Life is Life. Vivila. Potenciala. Protegela”.
Costa Atlántica: experiencias entre el movimiento y la pausa
En la Costa Atlántica, con eje en Pinamar y Cariló, la marca desplegó propuestas que dialogaron con los distintos ritmos del verano. En el parador El Pájaro, en Pinamar, el foco estuvo puesto en el movimiento: clínicas deportivas, actividades al aire libre y espacios de encuentro acompañaron a quienes eligieron un perfil activo. La propuesta combinó deporte, comunidad y prevención, tres ejes que atravesaron toda la campaña.
En Cariló, en el parador Divisadero, el enfoque fue diferente. Allí, las clases de yoga, los momentos de relajación y las experiencias en contacto con el bosque invitaron a bajar un cambio. La agenda incluyó incluso caminatas nocturnas y encuentros al aire libre que pusieron en valor el entorno natural, consolidando una propuesta de bienestar integral en uno de los balnearios más elegidos de la costa bonaerense.
Life es Música: sesiones frente al mar
La música ocupó un lugar central dentro de la estrategia de verano. Con el ciclo Life es Música – Sesiones en el Mar, la marca impulsó encuentros acústicos al atardecer que convocaron a distintas generaciones frente al mar. La apertura estuvo a cargo de Fabiana Cantilo, con un repertorio de clásicos; luego llegó el formato íntimo de Benjamín Amadeo y el cierre reunió a Hilda Lizarazu junto a su hija Mía Folino.
Cada sesión propuso una experiencia cercana y cuidada, donde la música en vivo funcionó como puente entre personas, generaciones y emociones. El formato acústico, en un entorno natural y al caer el sol, reforzó la idea de que el disfrute puede convivir con el cuidado y la planificación.
Bariloche: deporte y naturaleza en el Desafío Huemul
La temporada también tuvo su capítulo deportivo en la Patagonia. En San Carlos de Bariloche, la marca acompañó una nueva edición del Desafío Huemul, una competencia que combina exigencia física e historia en el entorno de la Isla Huemul. La carrera, que volvió a marcar el pulso deportivo de la región, reunió a corredores que eligieron desafiarse en un circuito atravesado por el paisaje andino.
Bajo el eje Life es Deporte, la participación en este evento reforzó el compromiso con una forma de vivir el movimiento desde la prevención y el bienestar. En un escenario donde el esfuerzo físico se combina con la conexión con la naturaleza, la marca buscó acompañar sin invadir, sumando valor a la experiencia de atletas y espectadores.
Cosquín Rock: servicios y encuentro en el festival
El recorrido encontró uno de sus puntos de mayor convocatoria en el Cosquín Rock, en las sierras de Córdoba. Allí, Life Seguros fue aseguradora oficial del festival y desplegó el Espacio Encuentro Life, un stand de gran escala que funcionó como referencia dentro del predio.
Con lockers para el resguardo de pertenencias, áreas de descanso, estaciones de carga para dispositivos móviles y soluciones pensadas para el confort térmico, la propuesta se integró al flujo natural del público. En un evento multitudinario, la apuesta estuvo puesta en ofrecer servicios concretos, reforzando la idea de protección en un contexto de disfrute masivo.
Una campaña que trasciende el verano
En cada uno de estos escenarios —la costa, la montaña y el festival— se sostuvo una misma lógica: traducir el concepto de protección y prevención en acciones tangibles. La campaña “Life is Life” no se limitó a la comunicación tradicional, sino que se expresó en territorio a través de experiencias que combinaron música, deporte y bienestar.
Si algo dejó en claro este verano es que el disfrute y el cuidado no son opuestos, se potencian. Aunque la temporada haya llegado a su fin, la marca proyecta esa forma de estar presente durante todo el año, acompañando distintas maneras de vivir la cultura, el movimiento y la vida cotidiana. Porque la vida no se pausa cuando termina el verano, y entenderlo es parte de asumir que, más allá del calendario, siempre hay momentos que vale la pena vivir, potenciar y proteger.
________________________________________________________
Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.
- 1
Portal 3/3: qué significa y cómo aprovechar su energía este martes 3 de marzo
- 2
Emigrar de Argentina con hijos: se fue en pareja, volvió y ahora enfrenta otro desafío: “¿Habremos hecho bien?”
- 3
Apostó al matrimonio, sufrió una decepción pero logró concretar su sueño: “Mi hija y yo somos dos valientes”
- 4
“Nada mejor para respaldar la calidad que el apellido”: el negocio familiar que empezó sin experiencia y se volvió un clásico de Maschwitz