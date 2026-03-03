Termina el verano. Un recorrido que combinó música, deporte y bienestar en los principales destinos turísticos de Argentina

Desde la Costa Atlántica, pasando por Córdoba y Bariloche, Life Seguros desplegó experiencias y actividades pensadas para potenciar lo mejor del verano.

El cierre de la temporada deja postales que condensan algo más que descanso. En distintos destinos turísticos de Argentina, la combinación de naturaleza, cultura y actividades al aire libre marcó el pulso de un verano atravesado por experiencias. En ese recorrido, Life Seguros apostó por una presencia territorial que integró música, deporte y bienestar bajo el concepto “Life is Life. Vivila. Potenciala. Protegela”.

Costa Atlántica: experiencias entre el movimiento y la pausa

En la Costa Atlántica, con eje en Pinamar y Cariló, la marca desplegó propuestas que dialogaron con los distintos ritmos del verano. En el parador El Pájaro, en Pinamar, el foco estuvo puesto en el movimiento: clínicas deportivas, actividades al aire libre y espacios de encuentro acompañaron a quienes eligieron un perfil activo. La propuesta combinó deporte, comunidad y prevención, tres ejes que atravesaron toda la campaña.

Las clínicas abiertas de rugby, vóley y surf en Pinamar se convirtieron en espacios de encuentro y aprendizaje al aire libre, donde el juego, el movimiento y el intercambio con referentes del deporte fueron protagonistas.

Clases de yoga frente al mar, masajes y espacios de relajación para despejar la mente en Cariló.

En Cariló, en el parador Divisadero, el enfoque fue diferente. Allí, las clases de yoga, los momentos de relajación y las experiencias en contacto con el bosque invitaron a bajar un cambio. La agenda incluyó incluso caminatas nocturnas y encuentros al aire libre que pusieron en valor el entorno natural, consolidando una propuesta de bienestar integral en uno de los balnearios más elegidos de la costa bonaerense.

“Caminata & Acústico en el Bosque”, una experiencia nocturna que invitó a vivir Cariló desde otro lugar, en contacto directo con la naturaleza y lejos de las dinámicas habituales de la temporada alta.

Life es Música: sesiones frente al mar

La música ocupó un lugar central dentro de la estrategia de verano. Con el ciclo Life es Música – Sesiones en el Mar, la marca impulsó encuentros acústicos al atardecer que convocaron a distintas generaciones frente al mar. La apertura estuvo a cargo de Fabiana Cantilo, con un repertorio de clásicos; luego llegó el formato íntimo de Benjamín Amadeo y el cierre reunió a Hilda Lizarazu junto a su hija Mía Folino.

Hilda Lizarazu junto a Mía Folino en un encuentro emotivo que unió generaciones.

Cada sesión propuso una experiencia cercana y cuidada, donde la música en vivo funcionó como puente entre personas, generaciones y emociones. El formato acústico, en un entorno natural y al caer el sol, reforzó la idea de que el disfrute puede convivir con el cuidado y la planificación.

El recorrido de la caminata nocturna en Cariló, finalizó con un show acústico íntimo de la mano del artista Gero.

Bariloche: deporte y naturaleza en el Desafío Huemul

La temporada también tuvo su capítulo deportivo en la Patagonia. En San Carlos de Bariloche, la marca acompañó una nueva edición del Desafío Huemul, una competencia que combina exigencia física e historia en el entorno de la Isla Huemul. La carrera, que volvió a marcar el pulso deportivo de la región, reunió a corredores que eligieron desafiarse en un circuito atravesado por el paisaje andino.

Life es Deporte: Life Seguros acompañó la competencia promoviendo bienestar, preparación y superación personal.

Bajo el eje Life es Deporte, la participación en este evento reforzó el compromiso con una forma de vivir el movimiento desde la prevención y el bienestar. En un escenario donde el esfuerzo físico se combina con la conexión con la naturaleza, la marca buscó acompañar sin invadir, sumando valor a la experiencia de atletas y espectadores.

Más de 200 atletas participaron de esta edición, superando el cupo previsto y confirmando el crecimiento sostenido de una carrera que ya es parte del ADN deportivo de la ciudad.

Cosquín Rock: servicios y encuentro en el festival

El recorrido encontró uno de sus puntos de mayor convocatoria en el Cosquín Rock, en las sierras de Córdoba. Allí, Life Seguros fue aseguradora oficial del festival y desplegó el Espacio Encuentro Life, un stand de gran escala que funcionó como referencia dentro del predio.

El espacio de Life Seguros fue uno de los más transitados entre shows como base operativa para quienes necesitaban resolver cuestiones simples pero decisivas: dónde dejar la mochila antes de entrar al campo, cómo llegar con batería al cierre del día o dónde encontrarse en medio de una multitud.

Con lockers para el resguardo de pertenencias, áreas de descanso, estaciones de carga para dispositivos móviles y soluciones pensadas para el confort térmico, la propuesta se integró al flujo natural del público. En un evento multitudinario, la apuesta estuvo puesta en ofrecer servicios concretos, reforzando la idea de protección en un contexto de disfrute masivo.

“Donde la música se vive y la vida se cuida”. En Cosquín Rock, Life Seguros se presenta como una marca que entiende que vivir intensamente y cuidarse no son opuestos, sino parte de una misma experiencia.

Una campaña que trasciende el verano

En cada uno de estos escenarios —la costa, la montaña y el festival— se sostuvo una misma lógica: traducir el concepto de protección y prevención en acciones tangibles. La campaña “Life is Life” no se limitó a la comunicación tradicional, sino que se expresó en territorio a través de experiencias que combinaron música, deporte y bienestar.

Si algo dejó en claro este verano es que el disfrute y el cuidado no son opuestos, se potencian. Aunque la temporada haya llegado a su fin, la marca proyecta esa forma de estar presente durante todo el año, acompañando distintas maneras de vivir la cultura, el movimiento y la vida cotidiana. Porque la vida no se pausa cuando termina el verano, y entenderlo es parte de asumir que, más allá del calendario, siempre hay momentos que vale la pena vivir, potenciar y proteger.

