Diego Fernández, ingeniero químico: “Estos son los cuatro tips para eliminar malos olores de la casa”

Diego Fernández, ingeniero químico, expone una problemática frecuente en la convivencia doméstica: la incapacidad de percibir el aroma real del propio hogar debido a la adaptación sensorial. A través de una explicación técnica sobre el funcionamiento de los receptores olfativos, el experto ofrece soluciones prácticas basadas en reacciones químicas para higienizar ambientes y textiles. Su propuesta busca resolver situaciones incómodas ante visitas mediante el uso de ingredientes accesibles y fórmulas específicas que atacan las bacterias y partículas responsables del hedor.

¿Por qué la nariz ignora los aromas constantes?

El fenómeno biológico conocido como adaptación olfativa o fatiga olfativa impide a los habitantes de una vivienda notar los olores persistentes. Fernández aclara que la nariz se habitúa a los estímulos en cuestión de minutos, donde los receptores del olfato y del cerebro dejan de reaccionar con la misma intensidad cuando la señal permanece constante. Esta característica evolutiva permite al sistema nervioso centrarse en nuevos estímulos, pero genera un punto ciego en la higiene del hogar.

Tips para eliminar los malos olores del hogar según Diego Fernández (@quimicosparahogar)

La falta de percepción propia deriva en una situación social compleja. El ingeniero advierte: “A menos que alguien te lo diga, tú ni te enteras”. También señala la barrera de cortesía que existe en estas interacciones, ya que “nadie va a llegar a decirte: oye, tu casa huele mal”.

Cuatro tips para eliminar malos olores en la casa

El especialista recomienda actuar de manera preventiva con cuatro procedimientos técnicos o tips diseñados para neutralizar las fuentes de contaminación olfativa en distintas áreas de la casa.

1. Neutralización de vapores de comida

La cocina suele concentrar aromas intensos y persistentes tras la preparación de alimentos. Para combatir esta situación, Fernández propone un método de evaporación controlada que utiliza las propiedades ácidas del vinagre. El proceso requiere una olla con medio litro de agua y un chorro generoso de vinagre blanco.

Hervir agua con un chorro de vinagre ayuda a eliminar los malos olores de la cocina Freepik

La mezcla debe alcanzar el punto de ebullición. Al hervir, se reduce la temperatura a fuego lento y se agregan entre ocho y diez gotas de aceite esencial. La química detrás de este truco reside en la capacidad del vinagre para atrapar y neutralizar las moléculas alcalinas de los olores fuertes, mientras que el calor dispersa la fragancia del aceite. El experto asegura: “El vinagre ayuda a neutralizar los olores de la comida y el aceite esencial deja un aroma fresco”.

2. Uso del carbón activado en residuos

Los contenedores de basura representan focos críticos de proliferación bacteriana y malos olores, incluso cuando se encuentran vacíos. Para mitigar este problema en espacios confinados, el ingeniero sugiere el uso de carbón activado en polvo, un material conocido por su alta capacidad de adsorción.

Colocar carbón activado en la basura ayuda a eliminar los malos olores (Fuente: Freepick)

El procedimiento consiste en depositar una cucharada de este polvo en el fondo del bote de basura, antes de colocar la bolsa plástica. La estructura porosa del carbón atrapa los compuestos orgánicos volátiles que liberan los desechos. Fernández destaca la eficacia de este material: “El carbón absorbe los malos olores en espacios pequeños y cerrados”. Esta acción preventiva evita que el hedor se impregne en el material del contenedor.

3. Limpieza en seco para alfombras

Los textiles de suelo como alfombras y tapetes acumulan humedad y suciedad difícil de remover con barrido simple. Para una higienización profunda sin agua, el especialista indica preparar una mezcla sólida con dos ingredientes comunes: ácido bórico y bicarbonato de sodio.

La mezcla de ácido bórico y bicarbonato de sodio, elimina los malos olores de las alfombras Shutterstock - Shutterstock

La fórmula requiere mezclar ambos polvos en partes iguales dentro de un recipiente. Luego, se debe esparcir la preparación sobre la superficie textil y permitir su acción durante una hora antes de aspirar el residuo. Cada componente cumple una función específica en la desinfección. El bicarbonato neutraliza olores y absorbe la humedad atrapada en las fibras, mientras que el ácido bórico actúa como un agente biocida. Según detalla el profesional, este compuesto “ayuda a eliminar bacterias, moho, ácaros y pulgas”, lo que garantiza un ambiente más salubre.

4. Preparación del aromatizante textil

Cortinas, ropa de cama y tapizados de muebles necesitan un tratamiento que aporte frescura sin dañar las fibras. Fernández comparte la receta para crear un spray aromatizante casero que combina desinfección y fragancia. En un atomizador, se deben incorporar tres líquidos en proporciones exactas:

Un tercio de alcohol .

. Dos tercios de agua embotellada o filtrada .

. 0.5% de aceite esencial (aproximadamente 10 gotas por cada 100 mililitros de mezcla total).

Cómo preparar un spray aromatizante casero para eliminar los malos olores de las superficies

La preparación demanda una agitación vigorosa antes de cada uso para emulsionar los aceites con la base acuosa. Al rociar esta solución sobre los tejidos, el alcohol facilita la evaporación rápida y reduce la carga microbiana.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.