Un médico aconsejó cambiar el atún por sardinas en lata y explicó el motivo

El atún en lata es un ingrediente infaltable en muchas cocinas para preparar ensaladas, sándwiches, empanadas y tartas. Gracias a su practicidad, puede resolver comidas en pocos minutos y, además, aporta una gran cantidad de proteínas y Omega-3. Sin embargo, el médico y divulgador Manuel Viso advirtió que este producto guarda un peligro que pocos conocen para el organismo y alertó que comerlo “casi a diario no es una buena opción”.

“¿Tu dieta se resume en abrir una lata de atún y tirar para adelante? Entonces tenemos que hablar porque aunque parezca sano, comerlo casi a diario no es una buena opción”, aseguró el especialista en un video en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 90 mil seguidores. El creador de contenido explicó el por qué de su advertencia: “Es que el atún acumula mercurio, un metal pesado que tu cuerpo elimina con dificultad”.

“Tu organismo lo va acumulando afectando principalmente al sistema nervioso y provocando daño neuronal y estrés oxidativo. Como consecuencia se produce retraso cognitivo, problemas de atención, alteraciones de la memoria, disminución del coeficiente intelectual, alteraciones motoras y hasta alteraciones del lenguaje. Todo este daño aún es mayor en niños pequeños y en mujeres embarazadas”, aclaró el referente en urgencias y hematología.

“Además, puede afectar a neurotransmisores como la serotonina produciendo alteraciones del humor, ansiedad o depresión”, alertó y sostuvo que no se trata de eliminar el atún de la dieta, sino de espaciar su consumo y buscar alternativas en otros pescados que no tengan esta acumulación de mercurio.

En ese sentido, Viso comentó que hay otros productos enlatados que pueden reemplazar fácilmente al atún. “Algunas alternativas son el bonito, las sardinas o la melva. Incluso el salmón o las nueces porque todos ellos son muy ricos en omega-3. El atún es un buen amigo, pero nunca una buena pareja estable”, aseveró Viso.

Sardina, melva o bonito son algunos de los reemplazos del atún (Foto: @manuelvisothedoc)

En el texto del reel, el médico especificó cuáles son las recomendaciones de la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) sobre el pescado. El organismo sostiene que “es un alimento seguro y saludable” para la población general y aconseja ingerir entre tres y cuatro porciones semanales, alternando pescados blancos y azules para garantizar un adecuado aporte nutricional. En el caso de especies con bajo contenido de mercurio, no existe un límite específico más allá de la moderación; mientras que con aquellas que sí lo contienen, conviene no excederse.

Las precauciones son aún mayores en embarazadas, mujeres en período de lactancia y niños, quienes deberían evitar especies con alto contenido de mercurio y controlar las porciones de aquellas con niveles bajos o medios, y varias las opciones. En niños mayores de diez años, el consumo de pescados con alto contenido de mercurio no debería superar los 120 gramos mensuales.

Para la población general se sugiere no superar las tres latas de atún por semana, lo que equivale aproximadamente a 250 gramos. No obstante, lo más recomendable es diversificar: incluir una lata de atún y complementarla con otras especies como el bonito o la melva a lo largo de la semana. La clave, como insiste el especialista, está en la moderación y en la variedad de los pescados elegidos.