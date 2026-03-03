LA NACION

Milan Fashion Week: el desfile de argentinos arriba y abajo de las pasarelas

De Valeria Mazza a Juliana Gattas, así se vivió la Semana de la Moda de Milán

Para LA NACIONPaula Ikeda
Cecilia Rodríguez, Sofía Achaval y Taina Gravier
Cecilia Rodríguez, Sofía Achaval y Taina Gravier
La hija de Valeria Mazza y Alejandro Gravier, Taina Gravier, fue invitada al desfile de Emporio Armani
La hija de Valeria Mazza y Alejandro Gravier, Taina Gravier, fue invitada al desfile de Emporio Armani@tainagravier
Valeria Mazza y Alejandro Gravier en el desfile de Emporio Armani. La pareja se acercó a apoyar a su hijo Benicio, quien hizo su debut como modelo en Milan Fashion Week
Valeria Mazza y Alejandro Gravier en el desfile de Emporio Armani. La pareja se acercó a apoyar a su hijo Benicio, quien hizo su debut como modelo en Milan Fashion Week @valeriamazza
A días de festejar su cumpleaños en familia en Milán (donde su hermano Tiziano compitió en los Juegos Olímpicos de Invierno), Benicio Gravier desfiló para Emporio Armani
A días de festejar su cumpleaños en familia en Milán (donde su hermano Tiziano compitió en los Juegos Olímpicos de Invierno), Benicio Gravier desfiló para Emporio Armani@beniciogravier
El hijo modelo de Valeria Mazza compartió su emoción por ser parte de la elite de la moda internacional. "¡Vamosss! Muy contento de estar acá y, además, sintiéndome como un Peaky blinder mate", marcó, haciendo alusión a la serie protagonizada por Cillian Murphy
El hijo modelo de Valeria Mazza compartió su emoción por ser parte de la elite de la moda internacional. "¡Vamosss! Muy contento de estar acá y, además, sintiéndome como un Peaky blinder mate", marcó, haciendo alusión a la serie protagonizada por Cillian Murphy@beniciogravier
En familia. Valeria, Benicio, Taina y Alejandro, los Gravier Mazza en la Semana de la Moda de Milan
En familia. Valeria, Benicio, Taina y Alejandro, los Gravier Mazza en la Semana de la Moda de Milan@beniciogravier
Valeria Mazza, invitada al desfile de Ferragamo, en Milan Fashion Week 2026
Valeria Mazza, invitada al desfile de Ferragamo, en Milan Fashion Week 2026@valeriamazza
Chiara Ferragni y Valeria Mazza en el desfile de Ferragamo en Milan Fashion Week
Chiara Ferragni y Valeria Mazza en el desfile de Ferragamo en Milan Fashion Week@valeriamazza
Cecilia Rodríguez e Ignazio Moser llegan al show de Emporio Armani
Cecilia Rodríguez e Ignazio Moser llegan al show de Emporio Armani@chechurodriguez
Radicada hace años en Italia, la argentina Ceciiia Rodríguez es una personalidad reconocida en el mundo de la moda
Radicada hace años en Italia, la argentina Ceciiia Rodríguez es una personalidad reconocida en el mundo de la moda @chechurodriguez
También Sofía Achával fue parte del desfile de Emporio Armani en su palazzo en Via Borgonuovo. La argentina no quiso perderse unn show histórico, con la primera colección no diseñada por Giorgio Armani quien falleció en septiembre de 2025
También Sofía Achával fue parte del desfile de Emporio Armani en su palazzo en Via Borgonuovo. La argentina no quiso perderse unn show histórico, con la primera colección no diseñada por Giorgio Armani quien falleció en septiembre de 2025@sofiaa
Con una ajetreada agenda, Achával también asistió al desfile de Fendi en MFW. El show marcó el regreso de Maria Grazia Chiuri a la casa italiana
Con una ajetreada agenda, Achával también asistió al desfile de Fendi en MFW. El show marcó el regreso de Maria Grazia Chiuri a la casa italiana@sofiaachaval
La argentina también fue protagonista del lanzamiento de Maccapani, la línea de Margherita Maccapani Missoni
La argentina también fue protagonista del lanzamiento de Maccapani, la línea de Margherita Maccapani Missoni@mmmargherita
Así se mostró la diseñadora Margherita Maccapani Missoni. La heredera posó junto a Sofía Achaval y amigas en su nueva tienda en Milan
Así se mostró la diseñadora Margherita Maccapani Missoni. La heredera posó junto a Sofía Achaval y amigas en su nueva tienda en Milan@mmmargherita
Para el final de la semana, Sofía Achával, fue invitada al desfile de Moschino en MFW
Para el final de la semana, Sofía Achával, fue invitada al desfile de Moschino en MFW@sofiaachaval
Una de las argentinas destacadas en la industria de la moda de Milán es Candela Peliza. La influencer asistió al desfile de Fendi
Una de las argentinas destacadas en la industria de la moda de Milán es Candela Peliza. La influencer asistió al desfile de Fendi@candela
Así fue su llegada a la presentación "Terra", de Moschino
Así fue su llegada a la presentación "Terra", de Moschino
Radicada en Milán, Candela Pelizza siguió el desfile sentada en primera fila junto a Giada Biaggi
Radicada en Milán, Candela Pelizza siguió el desfile sentada en primera fila junto a Giada Biaggi @moschino
El diseñador Adrián Appiolaza fue uno de los grandes protagonistas de esta edición de Milan Fashion Week. Sus diseños le rindieron tributo a nuestro país. En la foto, junto a Emilia Mernes
El diseñador Adrián Appiolaza fue uno de los grandes protagonistas de esta edición de Milan Fashion Week. Sus diseños le rindieron tributo a nuestro país. En la foto, junto a Emilia Mernes@adrianappiolaza
Franco Masini en el show homenaje a íconos argentinos
Franco Masini en el show homenaje a íconos argentinosMoschino
Rosa Trosman, la hija de Jessica Trosman, brilló sobre la pasarela de Appiolaza
Rosa Trosman, la hija de Jessica Trosman, brilló sobre la pasarela de AppiolazaMoschino
Rosa Trosman en el backstage de Moschino
Rosa Trosman en el backstage de Moschino@jessicatrosman
Adrián Appiolaza, junto a la diseñadora Jessica Trosman y su hija modelo, Rosa Trosman
Adrián Appiolaza, junto a la diseñadora Jessica Trosman y su hija modelo, Rosa Trosman@jessicatrosman
La cantante Juliana Gattas, en el desfile de Moschino
La cantante Juliana Gattas, en el desfile de Moschino
Así se mostraron Emilia Mernes y Duki
Así se mostraron Emilia Mernes y Duki Moschino
La modelo Sabrina Ioffreda fue parte del primer desfile de Denma para Gucci. "No hay mejor manera de volver a MFW que esta. Eternamente agradecida con Demna por dejarme formar parte del inicio de tu visión para Gucci", escribió la modelo
La modelo Sabrina Ioffreda fue parte del primer desfile de Denma para Gucci. "No hay mejor manera de volver a MFW que esta. Eternamente agradecida con Demna por dejarme formar parte del inicio de tu visión para Gucci", escribió la modelo @sabriioffreda
La modelo de Look 1, también brilló en la pasarela de Ferragamo
La modelo de Look 1, también brilló en la pasarela de Ferragamo @sabrinaiofredda
"Ferragamo, para despedirme de Milán", posteó la modelo Sabrina Ioffreda desde el backstage del desfile
"Ferragamo, para despedirme de Milán", posteó la modelo Sabrina Ioffreda desde el backstage del desfile @sabrinaioffreda
Por Paula Ikeda
